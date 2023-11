Dupla kruna: Mleeksah pobjednik Red Bull Raplike

Part of this story

Najbolja publika na svijetu u Cinemas Sloga u Sarajevu i osam veličanstvenih. To je u par riječi rezime Red Bull RapLika finala, jedinstvenog takmičenja u freestyle repanju, koje je ovog puta u glavnom gradu BiH okupilo talentovane izvođače iz regiona. Na sceni se našlo pet izvođača iz Bosne i Hercegovine - prošlogodišnja pobjednica Nešela, Young Yan, Unikat, Risky i Nyca, kao i troje iz Hrvatske: Prga, Mali Japanac, drugoplasirani na Red Bull RapLici u Hrvatskoj, i Mleeksah, pobjednik hrvatskog finala Red Bull RapLike iz oktobra ove godine.

Najbolja publika na svijetu u Cinemas Sloga u Sarajevu i osam veličanstvenih. To je u par riječi rezime Red Bull RapLika finala, jedinstvenog takmičenja u freestyle repanju, koje je ovog puta u glavnom gradu BiH okupilo talentovane izvođače iz regiona. Na sceni se našlo pet izvođača iz Bosne i Hercegovine - prošlogodišnja pobjednica Nešela, Young Yan, Unikat, Risky i Nyca, kao i troje iz Hrvatske: Prga, Mali Japanac, drugoplasirani na Red Bull RapLici u Hrvatskoj, i Mleeksah, pobjednik hrvatskog finala Red Bull RapLike iz oktobra ove godine.

Najbolja publika na svijetu u Cinemas Sloga u Sarajevu i osam veličanstvenih. To je u par riječi rezime Red Bull RapLika finala, jedinstvenog takmičenja u freestyle repanju, koje je ovog puta u glavnom gradu BiH okupilo talentovane izvođače iz regiona. Na sceni se našlo pet izvođača iz Bosne i Hercegovine - prošlogodišnja pobjednica Nešela, Young Yan, Unikat, Risky i Nyca, kao i troje iz Hrvatske: Prga, Mali Japanac, drugoplasirani na Red Bull RapLici u Hrvatskoj, i Mleeksah, pobjednik hrvatskog finala Red Bull RapLike iz oktobra ove godine.

Fanovi RapLike i hip-hopa uživali u noći za pamćenje i istinskom rap spektaklu. Voditelji programa su bili poznati članovi benda Helem Nejse, Gaga i Stihi, a sudijsku trojku su činili slavni reperi Frenkie, Smoke Mardeljano i Sajfer. Za beatove tokom takmičenja bio je zadužen legendarni DJ Soul, a warm up i after je majstorski odradila mlada DJ Forora.

Fanovi RapLike i hip-hopa uživali u noći za pamćenje i istinskom rap spektaklu. Voditelji programa su bili poznati članovi benda Helem Nejse, Gaga i Stihi, a sudijsku trojku su činili slavni reperi Frenkie, Smoke Mardeljano i Sajfer. Za beatove tokom takmičenja bio je zadužen legendarni DJ Soul, a warm up i after je majstorski odradila mlada DJ Forora.

Fanovi RapLike i hip-hopa uživali u noći za pamćenje i istinskom rap spektaklu. Voditelji programa su bili poznati članovi benda Helem Nejse, Gaga i Stihi, a sudijsku trojku su činili slavni reperi Frenkie, Smoke Mardeljano i Sajfer. Za beatove tokom takmičenja bio je zadužen legendarni DJ Soul, a warm up i after je majstorski odradila mlada DJ Forora.

Osim freestyle battleova, atmosferu su do usijanja doveli i nastupi Frenkieja i Kontre prije početka samog takmičarskog programa, u pauzi je na scenu izašao Smoke Mardeljano, dok je Sajfer doveo atmosferu do usijanja prije samog finala.

Osim freestyle battleova, atmosferu su do usijanja doveli i nastupi Frenkieja i Kontre prije početka samog takmičarskog programa, u pauzi je na scenu izašao Smoke Mardeljano, dok je Sajfer doveo atmosferu do usijanja prije samog finala.

Osim freestyle battleova, atmosferu su do usijanja doveli i nastupi Frenkieja i Kontre prije početka samog takmičarskog programa, u pauzi je na scenu izašao Smoke Mardeljano, dok je Sajfer doveo atmosferu do usijanja prije samog finala.

Sajfer također smatra da je titula završila u pravim rukama. "Oduševili su me mnogi, a svi su na svoj način bili dobri. Mislim da je najbolji pobijedio, a to pokazuju reakcije ostatka žirija i publike. Finale je bilo realno, a na kraju je bolji pobijedio", izjavio je Sajfer nakon nezaboravne večeri u Slogi.

Sajfer također smatra da je titula završila u pravim rukama. "Oduševili su me mnogi, a svi su na svoj način bili dobri. Mislim da je najbolji pobijedio, a to pokazuju reakcije ostatka žirija i publike. Finale je bilo realno, a na kraju je bolji pobijedio", izjavio je Sajfer nakon nezaboravne večeri u Slogi.

Sajfer također smatra da je titula završila u pravim rukama. "Oduševili su me mnogi, a svi su na svoj način bili dobri. Mislim da je najbolji pobijedio, a to pokazuju reakcije ostatka žirija i publike. Finale je bilo realno, a na kraju je bolji pobijedio", izjavio je Sajfer nakon nezaboravne večeri u Slogi.