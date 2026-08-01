Mostar: Divanhana otvorila finale, JetPack show zabavio publiku

Finalna runda jubilarnog 10. izdanja Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru otvorena je nastupom bh. sastava Divanhana, a za publiku je pripremljeno i jedno iznenađenje.

Finalna runda jubilarnog 10. izdanja Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru otvorena je nastupom bh. sastava Divanhana, a za publiku je pripremljeno i jedno iznenađenje.

Finalna runda jubilarnog 10. izdanja Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru otvorena je nastupom bh. sastava Divanhana, a za publiku je pripremljeno i jedno iznenađenje.