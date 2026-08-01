Mostar: Divanhana otvorila finale, JetPack show zabavio publiku

Finalna runda jubilarnog 10. izdanja Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru otvorena je nastupom bh. sastava Divanhana, a za publiku je pripremljeno i jedno iznenađenje.
Na otvaranju finalne, odnosno odlučujuće runde skokova sa Starog mosta, Divanhana je u sjajnom ambijentu i pred brojnom publikom izvela numeru "Bajami".
Riječ je o popularnom bh. bendu poznatom po izvođenju tradicionalne muzike balkanskih zemalja u novim, prepoznatljivim aranžmanima, koji su nastali uz uticaj jazz, pop i klasične muzike. Poseban fokus stavljaju na njegovanje i prezentovanje sevdaha, urbane tradicionalne muzike Bosne i Hercegovine, a pored vrlo posvećenog i istraživačkog pristupa tradiciji, svoj stvaralački opus obogaćuju i autorskom muzikom za koju inspiraciju crpe upravo iz tradicionalne pjesme.
Prije samog početka finalne runde, atmosferu je dodatno „zagrijao“ Red Bull sportista Issa Kalfon, koji je publiku impresionirao svojim vještinama s jetpackom, a nagrađen je gromoglasnim aplauzom i ovacijama.
Atmosfera u Mostaru je sjajna ove sedmice te prolazi u duhu sportskog spektakla i vrhunske zabave.
Za one koji danas nisu u prilici boraviti u Mostaru i iz okoline Starog mosta posmatrati skokove, osiguran je direktan prijenos na YouTube kanalu Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, platformi Red Bull TV i Hayat TV.
Nakon završetka finalne runde takmičarskih skokova, slijedi noćni provod. Između ostalog, najavljen je program na četiri lokacije, a to su Bijeli Bar, Marshall, Lazy Bar Stage (plato ispod Starog mosta) i Alibaba. Upravo će na sceni Bijelog Bara večeras nastupiti Divanhana i upotpuniti ugođaj sevdaha u gradu na Neretvi.