Mostar: Hunt vodi nakon prve runde skokova, Pennisi i Carlson izjednačene

Čekanju je konačno došao kraj! Jubilarno deseto takmičenje Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru počelo je današnjom prvom rundom skokova u muškoj i ženskoj konkurenciji i već je bilo uzbudljivo. Kao što je uobičajeno, nakon početnog zagrijavanja, skokovi prve runde izvođeni su direktno s kamenog luka Starog mosta u čast lokalnoj tradiciji, a publika je oduševljeno posmatrala odvažne i vješte skakače i skakačice dok su demonstrirali svoje umijeće za koje su nagrađeni ovacijama i aplauzima.
Nakon prve runde, na diobi prvog mjesta u ženskoj konkurenciji nalaze se Xantheia Pennisi (Australija) i Molly Carlson (Kanada), koje su od sudija dobile jednak broj bodova, 66,30.
Najbliža im je bila Kaylea Arnett (SAD) sa 65,00 bodova, a potom slijede Simone Leathead (Kanada), Ginni Van Katwijk (Nizozemska) i aktuelna prvakinja Rhiannan Iffland (Australija), koje imaju po 63,70 bodova.
Lisa Faulkner (SAD), Iris Schmidbauer (Njemačka) i Stella Forsyth (Australija) su za svoje skokove osvojile po 62,40 bodova, Nelli Chukanivska (Ukrajina) je dobila 60, a Morgane Herculano (Švicarska) 50,70 bodova. Posljednja u poretku nakon prve runde je Maike Halbisch (Njemačka), koja je na osnovu svojih ocjena upisala 46,80 bodova.
U muškoj konkurenciji je prvog dana takmičenja najbolji bio Gary Hunt (Francuska), koji je odmah na početku pokazao da je u odličnoj formi i da se sjajno osjeća u Mostaru. Za svoj skok u prvoj rundi dobio je 66,30 bodova, a drugo mjesto je zauzeo Oleksiy Prygorov (Ukrajina) sa 65,00 bodova.
Miguel Garcia (Kolumbija) i Carlos Gimeno (Španija) osvojili su po 63,70 bodova, a potom slijede Constantin Popovici (Rumunija), Aidan Heslop (Velika Britanija), Sergio Guzman (Meksiko) i James Lichtensten (SAD) sa po 62,40 bodova. Nakon prve runde Michael Foisy (Kanada) i Yolotl Martinez (Meksiko) imaju po 61,10 bodova, dok su zasad na dnu poretka Pierrick Schafer (Švicarska) s 58,50 i Jucelino Junior (Brazil) 58,70 bodova.
Drugi dan takmičenja je petak (31. juli), a početak druge runde zakazan je za 15:15 sati. Ukoliko niste u mogućnosti provesti dan u Mostaru, ne brinite, jer je osiguran direktan prijenos na YouTube kanalu Red Bull Cliff Diving Svjetske serije. Također, posljednji takmičarski dan (subota, 1. august) bit će moguće pratiti putem YouTubea, ali i platforme Red Bull TV te Hayat TV od 16:30 sati.
Vrijedi napomenuti da je za finalnu rundu organizovan poseban voz na relaciji Sarajevo - Mostar - Sarajevo, što je sjajna prilika da posjetite grad na Neretvi bez brige o gužvama i parkingu. Osim toga, moći ćete uživati u muzičkom ugođaju i osvježenju, kao i u pogledu tokom vožnje jednom od najljepših željezničkih ruta u Evropi. Voz s Glavne željezničke stanice u Sarajevu polazi u 11:00 sati, a povratak iz Mostara zakazan je za 19:00 sati. Cijena povratne karte iznosi 30 KM, a svi zainteresovani kupovinu mogu obaviti putem platforme ENTRIO.
Nakon spektakularnih skokova u petak i subotu, svi oni koji budu u Mostaru moći će se nastaviti dobro zabavljati uz muzički program na četiri lokacije, a to su Bijeli Bar, Marshall, Lazy Bar Stage na platou ispod Starog mosta i Alibaba. Između ostalog, planiran je nastup grupe Divanhana za subotu (1. august) u Bijelom baru.
Prije stanice Red Bull Cliff Diving Svjetske serije u Mostaru, ukupni poredak u prvenstvu izgledao je ovako (top 5):
- žene
1. Rhiannan Iffland (Australija) – 57 bodova
2. Simone Leathead (Kanada) – 37 bodova
3. Molly Carlson (Kanada) – 33 boda
4. Lisa Faulkner (SAD) – 33 boda
5. Kaylea Arnett (SAD) – 31 bod
- muškarci:
1. Aidan Heslop (W) (Velika Britanija) – 52 boda
2. James Lichtenstein (SAD) – 44 boda
3. Constantin Popovici (Rumunija) – 35 bodova
4. Catalin Preda (Rumunija) – 32 boda
5. Jonathan Paredes (Meksiko) – 23 boda.