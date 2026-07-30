Mostar: Hunt vodi nakon prve runde skokova, Pennisi i Carlson izjednačene

Drugi dan takmičenja je petak (31. juli), a početak druge runde zakazan je za 15:15 sati. Ukoliko niste u mogućnosti provesti dan u Mostaru, ne brinite, jer je osiguran direktan prijenos na

. Također, posljednji takmičarski dan (subota, 1. august) bit će moguće pratiti putem YouTubea, ali i platforme

te Hayat TV od 16:30 sati.