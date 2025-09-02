Mostar će i ove godine, pored spektakularnih skokova sa Starog mosta u okviru Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, ugostiti i Old Town Street Fest – festival koji donosi bogat muzički program i pretvara Stari grad u veliku pozornicu pod otvorenim nebom.

Raznovrstan line-up

Old Town Street Fest Festival će se održati od 3. do 6. septembra, na čak pet različitih stage-va u starogradskoj jezgri Mostara. Publiku očekuje raznovrstan line-up izvođača, od bendova i DJ-eva do izvođača različitih muzičkih pravaca, tako da će svako pronaći nešto za sebe.

Ulaz na sve programe Old Town Street Festa je besplatan © Jadran Čilić

Tokom četiri dana, Mostar postaje središte zabave, plesa i pozitivne energije. Koncerti i DJ nastupi počinju od 21:00 sat, a raspored po danima i stagevima garantuje muzičku raznolikost i nezaboravnu atmosferu u srcu Mostara.

Na Hamam Stage-u publiku očekuju DJ Sheef, Funkblasters i Perpetuum Mobile Band u petak, te DJ Profesor, Zlatan Karić & Band i Koza Mostra u subotu.

Ali Baba Stage rezervisan je za fenomenalnu DJ Fororu 5.9. i oficijelni Red Bull Cliff Diving afterparty u subotu.

Old Town Street Fest © Jadran Čilić

Na Duradžik Stage-u nastupaju DJ Nix (3.9.), DJ Shef (4.9.), Bez Kompromisa Acoustic Trio (5.9.) i Trio Skyscrapers (6.9.).

Bijeli Bar Stage donosi Walter Acoustic Orchestra, Ćosko & Folk Fingers 5.9., te 45C i Etno Trans u subotu, 6.9.

Tradicionalno uz Red Bull Cliff Diving

Poseban ugođaj zasigurno će pružity Lazy Stage, na plaži ispod Starog mosta, sa programom Herz Elevate powered by From Herz With Love u petak i subotu kada publiku dodatno zabavljaju Stoposto & Imsa.

Old Town Street Fest © redbull.ba

Old Town Street Fest već tradicionalno prati Red Bull Cliff Diving, dodajući ovom sportskom spektaklu poseban noćni šarm i priliku da se gosti i Mostarci nakon uzbudljivih skokova prepuste muzici i druženju do kasnih sati.

Ulaz na sve programe Old Town Street Festa je besplatan , a svi posjetioci su pozvani da uživaju u jedinstvenom spoju sporta, kulture i noćnog života koji Mostar čini posebnom destinacijom na svjetskoj mapi.