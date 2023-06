Šest must-see nastupa na Mostar Summer Festu

Rijeka. Liverpool. Underground. Eurosong. Pa Mostar Summer Fest. Europa i sve usne regije još pjevaju njihovo ŠĆ!, ovi veterani proživljavaju novu mladost, iako nikad van forme nisu ni bili. Oni su naprosto svjetski, a naš bend. Dokazali su to u Liverpoolu, dokazat će to i u Mostaru. Rock šou.

