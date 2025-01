Ovo su najbolje priče iz svijeta Red Bulla u 2024. godini

Još jedna godina je iza nas, a tim povodom se vrijedi osvrnuti na proteklu 2024. koja je bila prepuna novih dostignuća i odvažnih podviga u svijetu Red Bulla. Od novih rekorda do revolucionarnog napretka u sportu i inovacijama, ovih 17 priča predstavljaju nezaboravne prekretnice u godini. Svaka priča utjelovljuje težnju za izvrsnošću, pomicanjem granica i upuštanje u neistražena područja širom svijeta.

Još jedna godina je iza nas, a tim povodom se vrijedi osvrnuti na proteklu 2024. koja je bila prepuna novih dostignuća i odvažnih podviga u svijetu Red Bulla. Od novih rekorda do revolucionarnog napretka u sportu i inovacijama, ovih 17 priča predstavljaju nezaboravne prekretnice u godini. Svaka priča utjelovljuje težnju za izvrsnošću, pomicanjem granica i upuštanje u neistražena područja širom svijeta.

Još jedna godina je iza nas, a tim povodom se vrijedi osvrnuti na proteklu 2024. koja je bila prepuna novih dostignuća i odvažnih podviga u svijetu Red Bulla. Od novih rekorda do revolucionarnog napretka u sportu i inovacijama, ovih 17 priča predstavljaju nezaboravne prekretnice u godini. Svaka priča utjelovljuje težnju za izvrsnošću, pomicanjem granica i upuštanje u neistražena područja širom svijeta.

Fabio Wibmer je pokazao impresivnu hrabrost i kontrolu kada se našao na skijaškoj stazi Streif. Svoj bicikl je vozio brže od 100 km/h po stazi poznatoj po svojim dramatičnim padinama i oštrim zavojima. Kao što je poznato, Streif se smatra jednom od najtežih skijaških staza na svijetu, no neustrašivi Wibmer je svojim performansama zamaglio granicu između skijanja i brdskog biciklizma te je ponudio novu perspektivu na sportove koji uključuju velike brzine.

Fabio Wibmer je pokazao impresivnu hrabrost i kontrolu kada se našao na skijaškoj stazi Streif. Svoj bicikl je vozio brže od 100 km/h po stazi poznatoj po svojim dramatičnim padinama i oštrim zavojima. Kao što je poznato, Streif se smatra jednom od najtežih skijaških staza na svijetu, no neustrašivi Wibmer je svojim performansama zamaglio granicu između skijanja i brdskog biciklizma te je ponudio novu perspektivu na sportove koji uključuju velike brzine.

Fabio Wibmer je pokazao impresivnu hrabrost i kontrolu kada se našao na skijaškoj stazi Streif. Svoj bicikl je vozio brže od 100 km/h po stazi poznatoj po svojim dramatičnim padinama i oštrim zavojima. Kao što je poznato, Streif se smatra jednom od najtežih skijaških staza na svijetu, no neustrašivi Wibmer je svojim performansama zamaglio granicu između skijanja i brdskog biciklizma te je ponudio novu perspektivu na sportove koji uključuju velike brzine.

Let Red Bullovih akrobatskih pilota tokom pomračenja Sunca

Let Red Bullovih akrobatskih pilota tokom pomračenja Sunca

Let Red Bullovih akrobatskih pilota tokom pomračenja Sunca

U zadivljujućoj mješavini nebeskog čuda i zrakoplovnog umijeća, akrobatski Red Bullovi piloti su izveli sinhronizovani ples u zraku tokom rijetkog pomračenja Sunca u Sjevernoj Americi, a rezultat su fotografije koje oduzimaju dah. One su ovjekovječile ljepotu pomračenja te postavile novi standard za performanse u zraku i kolaborativne inovacije.

U zadivljujućoj mješavini nebeskog čuda i zrakoplovnog umijeća, akrobatski Red Bullovi piloti su izveli sinhronizovani ples u zraku tokom rijetkog pomračenja Sunca u Sjevernoj Americi, a rezultat su fotografije koje oduzimaju dah. One su ovjekovječile ljepotu pomračenja te postavile novi standard za performanse u zraku i kolaborativne inovacije.

U zadivljujućoj mješavini nebeskog čuda i zrakoplovnog umijeća, akrobatski Red Bullovi piloti su izveli sinhronizovani ples u zraku tokom rijetkog pomračenja Sunca u Sjevernoj Americi, a rezultat su fotografije koje oduzimaju dah. One su ovjekovječile ljepotu pomračenja te postavile novi standard za performanse u zraku i kolaborativne inovacije.

Greek BMX rider George Ntavoutian pulls off the world’s longest full loop.

Let skydivera kroz londonski Tower Bridge

Let skydivera kroz londonski Tower Bridge

Let skydivera kroz londonski Tower Bridge

Londonski most Tower Bridge bio je scena za odvažni podvig tima skydivera, koji su u svojim wingsuit odijelima savršeno sinhronizovano proletjeli između njegovih tornjeva. Ovaj precizno izvedeni podvig pretvorio je jednu od najpoznatijih gradskih znamenitosti u scenu za impresivnu tačku fenomenalnih letača.

Londonski most Tower Bridge bio je scena za odvažni podvig tima skydivera, koji su u svojim wingsuit odijelima savršeno sinhronizovano proletjeli između njegovih tornjeva. Ovaj precizno izvedeni podvig pretvorio je jednu od najpoznatijih gradskih znamenitosti u scenu za impresivnu tačku fenomenalnih letača.

Londonski most Tower Bridge bio je scena za odvažni podvig tima skydivera, koji su u svojim wingsuit odijelima savršeno sinhronizovano proletjeli između njegovih tornjeva. Ovaj precizno izvedeni podvig pretvorio je jednu od najpoznatijih gradskih znamenitosti u scenu za impresivnu tačku fenomenalnih letača.

Estonski slackliner i holivudski kaskader Jaan Roose postao je prva osoba koja je prešla Messinski moreuz, a koji razdvaja kopno Italije i Siciliju. On je prešao 3.646 metara hodajući po najdužem slacklineu u historiji. Iako je pao u posljednjih 80 metara, ipak se ponovo vratio na slackline i kompletirao svoje putovanje koje je trajalo gotovo tri sata. On se borio sa snažnim vjetrom te je izdržao ogroman fizički i psihički napor kako bi nadmašio prethodni rekord od 2.710 metara.

Estonski slackliner i holivudski kaskader Jaan Roose postao je prva osoba koja je prešla Messinski moreuz, a koji razdvaja kopno Italije i Siciliju. On je prešao 3.646 metara hodajući po najdužem slacklineu u historiji. Iako je pao u posljednjih 80 metara, ipak se ponovo vratio na slackline i kompletirao svoje putovanje koje je trajalo gotovo tri sata. On se borio sa snažnim vjetrom te je izdržao ogroman fizički i psihički napor kako bi nadmašio prethodni rekord od 2.710 metara.

Estonski slackliner i holivudski kaskader Jaan Roose postao je prva osoba koja je prešla Messinski moreuz, a koji razdvaja kopno Italije i Siciliju. On je prešao 3.646 metara hodajući po najdužem slacklineu u historiji. Iako je pao u posljednjih 80 metara, ipak se ponovo vratio na slackline i kompletirao svoje putovanje koje je trajalo gotovo tri sata. On se borio sa snažnim vjetrom te je izdržao ogroman fizički i psihički napor kako bi nadmašio prethodni rekord od 2.710 metara.

Let iznad historijskih polja soli u Albaniji

Let iznad historijskih polja soli u Albaniji

Let iznad historijskih polja soli u Albaniji

Poznati MTB slopestyle biciklist Erik Fedko izveo je niz trikova svjetske klase s platforme visoke 24 metra i to iznad krošnji drveća u šumi u njemačkom Sauerlandu. Fedko je pokazao svoju preciznost, vještinu i neustrašiv pristup dok je osvajao jednu od najizazovnijih staza koje su ikad izgrađene.

Poznati MTB slopestyle biciklist Erik Fedko izveo je niz trikova svjetske klase s platforme visoke 24 metra i to iznad krošnji drveća u šumi u njemačkom Sauerlandu. Fedko je pokazao svoju preciznost, vještinu i neustrašiv pristup dok je osvajao jednu od najizazovnijih staza koje su ikad izgrađene.

Poznati MTB slopestyle biciklist Erik Fedko izveo je niz trikova svjetske klase s platforme visoke 24 metra i to iznad krošnji drveća u šumi u njemačkom Sauerlandu. Fedko je pokazao svoju preciznost, vještinu i neustrašiv pristup dok je osvajao jednu od najizazovnijih staza koje su ikad izgrađene.

letio je u Alpama u okviru svog prvog u svijetu "Ride & Fly" koncepta kombinujući motocross i paraglajding. On je svoj podvig započeo vozeći motocikl, nakon čega je uslijedila tranzicija na paraglajding. Letio je iznad neravnog pejzaža te pokazao zadivljujući spoj brzine, vještine i kreativnosti.

Češki akrobatski tim Flying Bulls ušao je u historiju zrakoplovstva tako što je izveo prvi grupni obrnuti loop (obrnutu petlju) avionima oko crnogorskog mosta Mala Rijeka, koji je ujedno i najviši željeznički most u Evropi. Piloti su letjeli u čvrstoj dijamantskoj formaciji u izazovnom okruženju kanjona i izveli odvažni manevar prkoseći negativnim G-silama, čime su pokazali svoje izvanredne vještine, preciznost i timski rad.

Češki akrobatski tim Flying Bulls ušao je u historiju zrakoplovstva tako što je izveo prvi grupni obrnuti loop (obrnutu petlju) avionima oko crnogorskog mosta Mala Rijeka, koji je ujedno i najviši željeznički most u Evropi. Piloti su letjeli u čvrstoj dijamantskoj formaciji u izazovnom okruženju kanjona i izveli odvažni manevar prkoseći negativnim G-silama, čime su pokazali svoje izvanredne vještine, preciznost i timski rad.

Češki akrobatski tim Flying Bulls ušao je u historiju zrakoplovstva tako što je izveo prvi grupni obrnuti loop (obrnutu petlju) avionima oko crnogorskog mosta Mala Rijeka, koji je ujedno i najviši željeznički most u Evropi. Piloti su letjeli u čvrstoj dijamantskoj formaciji u izazovnom okruženju kanjona i izveli odvažni manevar prkoseći negativnim G-silama, čime su pokazali svoje izvanredne vještine, preciznost i timski rad.