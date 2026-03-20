Najbolje svjetske lokacije za učešće u utrci Wings for Life World Run
Utrka Wings for Life World Run se vraća i ove godine ujedinjujući trkače širom svijeta u jedinstvenom humanitarnom događaju s plemenitim ciljem. Donosimo vam najbolje lokacije za trčanje ove godine.
Wings for Life World Run nije samo utrka, to je pokret. S jedinstvenim formatom u kojem trkači širom svijeta startaju istovremeno i utrkuju se protiv Catcher Cara umjesto da jure prema klasičnoj liniji cilja, ova utrka okuplja sportaše i amatere, osobe s invaliditetom i učesnike u invalidskim kolicima u ime jednog cilja - a to je istraživanje kičmene moždine.
Uoči ovogodišnje utrke Wings for Life World Run, koja se održava 10. maja 2026. godine, izdvojili smo najimpresivnije, jedinstvene i najuzbudljivije lokacije gdje se učesnici mogu pridružiti akciji i biti dio nečeg nezaboravnog, bilo u službenoj Flagship Run utrci ili učešćem putem aplikacije Wings for Life World Run. Od historijskih gradova, preko prekrasnih prirodnih pejzaža pa do fabrike ekipe iz Formule 1, ovo su neke od najljepših ruta koje su dio ove jedinstvene globalne utrke.
Ako želite odabrati događaj bliže svom domu, ovdje možete pronaći sve lokacije širom svijeta.
Trčite u domu velesile Formule 1
Dva uzbudljiva nova App Run događaja dodana su na listu lokacija za ovogodišnji Wings for Life World Run. Oracle Red Bull Racing u Milton Keynesu u Velikoj Britaniji i Visa Cash App Racing Bulls (VCARB) u Faenzi u Italiji, dočekat će učesnike, publiku i širu javnost te pružiti priliku za trčanje u objektima gdje se bolidi Formule 1 dizajniraju, proizvode i pripremaju za utrke.
Atmosfera
- Energična
- Vođena performansama
- After-party u Faenzi
Zašto trčati ovdje?
Rame uz rame s članovima F1 tima, trkači svih nivoa sposobnosti mogu iskusiti boravak u "srcu" svjetski poznatog autosporta te se zajedno suočiti s rivalom kojeg nijedna strategija u boksu ne može nadmašiti - virtuelnim Catcher Carom utrke Wings for Life World Run.
Istaknuti dijelovi staze
- Milton Keynes – pogled na skladište i trčanje u krugu fabrike
- Faenza – ponavljajuća ruta na selu dužine 6 km
- Faenza – pogled na historijske bolide u muzeju
Važne informacije
- Vrijeme starta: 12:00 sati u Milton Keynesu i 13:00 u Faenzi
- Terrain: Asfalt
- Vrijeme: Između 15 i 17 stepeni u Milton Keynesu te između 20 i 23 stepena u Faenzi
Kako se registrovati
Posjetite informativne stranice Milton Keynesa ili Faenze za više detalja o tome kako se registrovati za ove događaje.
Ljubljana, Slovenija | Wings for Life World Run – Flagship Run
Atmosfera
- Ogromna energija
- Mnogobrojna publika
Zašto trčati ovdje?
Kao Flagship Run lokacija za utrku Wings for Life World Run, Ljubljana je poznata po svojim prostranim zelenim površinama. Glavni grad Slovenije posebno je slikovit zahvaljujući mješavini srednjovjekovnih ulica, upečatljivih dvoraca i modernih arhitektonskih čuda.
Istaknuti dijelovi staze
- Čuvena centralna tržnica
- Rijeka Ljubljanica
- Veliki ekrani na kojima se prikazuje direktan prijenos događaja
Važne informacije
- Vrijeme starta: 13:00 sati po lokalnom vremenu
- Teren: Asfalt
- Vrijeme: Dnevne temperature obično dostižu 20 stepeni
- Registracija: Prijave putem interneta zatvaraju se 8. maja 2026. godine u 13:00 sati po lokalnom vremenu, osim ako se limit učesnika ne dostigne ranije.
Kako se registrovati
➡️ Za utrku u Ljubljani možete se registrovati ovdje.
Zadar, Hrvatska | Wings for Life World Run – Flagship Run
Atmosfera
- Velika Flagship Run utrka
- Ruta s prelijepim pogledom
Zašto trčati ovdje
Utrka Wings for Life World Run Zadar se održava u prekrasnom primorskom gradu poznatom po svojim čarobnim zalascima sunca. Ova lokacija pruža spektakularne poglede i uvijek privlači ogroman broj učesnika.
Istaknuti dijelovi staze
- Umjetnička instalacija Morske orgulje
- Katedrala Svete Stošije
Važne informacije
- Vrijeme starta: 13:00 sati po lokalnom vremenu
- Teren: Asfalt
- Vrijeme: Dnevne temperature se uglavnom kreću od 20 do 23 stepena
- Registracija: Online prijave se zatvaraju 9. maja 2026. godine u 13:00 sati po lokalnom vremenu, osim ako se limit učesnika (8.000) ne dostigne ranije. Učesnici koji su se prijavili i platili kotizaciju prije 1. marta 2026. godine do 13:00 sati osigurali su personalizirani startni broj.
Kako se registrovati
➡️ Za utrku u Zadru se možete registrovati ovdje.
Breda, Nizozemska | Wings for Life World Run – Flagship Run
Atmosfera
- Ruta s prelijepim pogledom
- Vesela atmosfera
- Food truckovi za publiku
Zašto trčati ovdje
Wings for Life World Run Breda je Flagship Run utrka koja garantuje mnogobrojnu publiku i obilje glasne podrške. Ruta je nezaboravna jer prolazi kroz srce srednjovjekovnog gradskog jezgra, gdje se nalazi mnoštvo prekrasnih znamenitosti.
Istaknuti dijelovi staze
- Stanice za okrepu na svakih 5 km
- Ravan teren
- Gotička crkva Grote of Onze Lieve Vrouwekerk
Važne informacije
- Vrijeme starta: 13:00 sati po lokalnom vremenu
- Teren: Asfalt
- Vrijeme: Blago i ugodno proljetno vrijeme s temperaturama od 16 do 19 stepeni
- Registracija: Online registracija se zatvara 7. maja 2026. godine, ali sve dok događaj ne bude rasprodan, bit će moguće prijaviti se i na mjestu događaja nakon tog datuma.
Kako se registrovati
➡️ Za utrku u Bredi se možete registrovati ovdje.
Valmiera, Latvija | Wings for Life World Run – Flagship Run
Atmosfera
- Ravan, blag teren
- Odgovara početnicima
- Mnogobrojna publika
Zašto trčati ovdje
Wings for Life World Run Valmiera je još jedna Flagship Run utrka, koja predstavlja centar grada, dolinu rijeke Gauja i okolni krajolik, a istovremeno je prilagođena trkačima različitih nivoa.
Istaknuti dijelovi staze
- Start u poznatom Olimpijskom sportskom centru Valmiera
- Stanice za okrepu na svakih 5 km
- Ruta duž doline rijeke Gauja
Važne informacije
- Vrijeme starta: 13:00 sati po lokalnom vremenu
- Teren: Asfalt
- Vrijeme: Blago do svježe proljetno vrijeme s maksimalnim temperaturama oko 16 stepeni
- Registracija: Ukoliko događaj ne bude rasprodan, registracija na mjestu događaja bit će moguća za vrijeme preuzimanja startnih brojeva, koje će biti objavljeno bliže događaju.
Kako se registrovati
➡️ Registraciju za utrku u Valmieri moguće je obaviti ovdje.
Santa Monica, SAD | Wings for Life World Run - App Run Event
Atmosfera
- Lokalni događaj
- Ugodna i opuštena atmosfera
- Odlična lokacija za početnike
Zašto trčati ovdje
Wings for Life World Run se održava putem App Runa i privlači impresivan broj učesnika, a ima ravnu stazu koja se kružno proteže oko kultnog mola Santa Monica.
Istaknuti dijelovi staze
- Stanica za osvježenje s ponudom pića i hrane za doručak
- Ravni teren je idealan za početnike
Važne informacije
- Vrijeme starta: 5:00 sati po lokalnom vremenu
- Teren: Asfalt
- Vrijeme: Blago, ugodno i uglavnom sunčano s najvišim temperaturama oko 23 stepena
Kako se registrovati
➡️ Registraciju za utrku u Santa Monici moguće je obaviti ovdje.
Singapur | Wings for Life World Run - App Run Event
Atmosfera
- Prijateljska i opuštena atmosfera
- Manji događaj
- Ugodno druženje
Zašto trčati ovdje
Wings for Life World Run - App Run Event Singapur nudi izuzetno slikovitu rutu koja prolazi pored mnoštva atrakcija, uključujući spektakularne Vrtove uz zaljev (Gardens by the Bay).
Istaknuti dijelovi staze
- Jednostavna ruta duga 5 km
- Mješavina gradskih ulica i staza
- Prolazak pored botaničkog vrta Cloud Forest
Važne informacije
- Vrijeme starta:21:00 sati po lokalnom vremenu
- Teren: Asfalt
- Vrijeme: Toplo i potencijalno vlažno s temperaturama oko 23 stepena
Kako se registrovati
➡️ Za utrku u Singapuru registraciju je moguće obaviti ovdje.
Cape Town, Južna Afrika | Wings for Life World Run - App Run Event
Atmosfera
- Opuštena
- Dobra za početnike
- Jednostavna staza
Zašto trčati ovdje
Wings for Life World Run – App Run događaj u Cape Townu obećava nezaboravno iskustvo, jer učesnici trče kružnom rutom od 5 km, koja počinje ispred ikoničnog stadiona Cape Town Stadium i vodi duž šetališta Sea Point Promenade.
Istaknuti dijelovi staze
- Ruta dužine 5 km s prelijepim pogledom
- Stanica za osvježenje
- Podrška brojne publike
Važne informacije
- Vrijeme starta: 14:00 sati po lokalnom vremenu
- Teren: Asfalt
- Vrijeme: Dnevne temperature su ugodne i u prosjeku se kreću između 19 i 21 stepen
Kako se registrovati
➡️ Registraciju za utrku u Cape Townu moguće je obaviti ovdje.
Često postavljana pitanja
Često postavljana pitanja o utrci Wings for Life World Run
Kako funkcioniše utrka Wings for Life World Run?
Wings for Life World Run je jedinstvena globalna dobrotvorna utrka u kojoj učesnici startaju istovremeno širom svijeta s ciljem da ostanu ispred pokretne ciljne linije koja se zove Catcher Car. Trideset minuta nakon početka utrke, Catcher Car kreće i postepeno povećava brzinu, pretičući trkače jednog po jednog. Utrka se nastavlja sve dok ne prestigne posljednjeg učesnika, čime svi završavaju utrku. Sve kotizacije i donacije idu direktno za istraživanje povreda kičmene moždine, podržavajući misiju pronalaska lijeka.
