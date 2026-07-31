GLEDAJ UŽIVO: Nastavlja se borba u Mostaru, postavljena i platforma

Red Bull Cliff Diving Svjetska serija vratila se u Mostar jubilarni deseti put, a kultni Stari most je već u prvoj rundi pokazao zašto je jedna od najspektakularnijih pozornica ovog sporta. Međutim, fanove ekstremnih sportova danas čekaju nova uzbuđenja, dok se skokovi budu odvijali s platforme postavljene tokom noći.

Četvrtak je bio prvi dan takmičenja u Mostaru, a kao što je već postalo uobičajeno, najbolji skakači i skakačice svijeta nastupali su direktno s kamenog luka Starog mosta visokog 21,7 metara, koji je pod zaštitom UNESCO-a. Nakon dana provedenog u uslovima visokih temperatura, zvijezde Red Bull Cliff Diving Svjetske serije skakale u hladne smaragdne vode rijeke Neretve. Razlika između toplog ljetnog zraka i vode iznosila je čak 28 stepeni.

Nastavlja se borba u Mostaru, postavljena i platforma © Dron Nastavlja se borba u Mostaru, postavljena i platforma © Dron Nastavlja se borba u Mostaru, postavljena i platforma © Dron Nastavlja se borba u Mostaru, postavljena i platforma © Dron Nastavlja se borba u Mostaru, postavljena i platforma © Dron Nastavlja se borba u Mostaru, postavljena i platforma © Denis Ruvić Nastavlja se borba u Mostaru, postavljena i platforma © Sulejman Omerbašić Nastavlja se borba u Mostaru, postavljena i platforma © Sulejman Omerbašić Nastavlja se borba u Mostaru, postavljena i platforma © Sulejman Omerbašić Nastavlja se borba u Mostaru, postavljena i platforma © Denis Ruvić Nastavlja se borba u Mostaru, postavljena i platforma © Denis Ruvić

Rezultati prve runde pretposljednje stanice u kalendaru bili su tijesni u oba poretka, tako da su praktično svi kandidati za titule ostali u ravnopravnoj borbi, a sada ih čekaju runde s većim stepenom težine.

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Posebno male razlike bile su u ženskoj konkurenciji, jer je nakon skokova prve runde samo 2,6 bodova dijelilo prvih sedam skakačica. Time je najavljena potpuno otvorena borba na jednoj od najzahtjevnijih lokacija u kalendaru Svjetske serije.

Podsjetimo, Australka Xantheia Pennisi i Kanađanka Molly Carlson podijelile su prvo mjesto s identičnih 66,30 bodova. Njih dvije su smireno izvele skokove s historijskog mosta te su stekle prednost nad konkurencijom. Nakon svoje prve pobjede u Svjetskoj seriji na Floridi, Amerikanka Kaylea Arnett nastavila je impresivnu formu i zauzela je treće mjesto, dok je četverostruka pobjednica u Mostaru i vodeća u prvenstvu Rhiannan Iffland zadržala priključak za vodećim te dijeli četvrtu poziciju sa Simone Leathead i Ginni van Katwijk. Njemica Maike Halbisch je imala čast otvoriti takmičenje skokom sa Starog mosta u svom tek drugom nastupu u Svjetskoj seriji. Švicarka Morgane Herculano također je prvi put iskusila skok s čuvenog mosta, a brojna publika je bila oduševljena skokom sjajne Leathead, koja je za jedan od najčistijih skokova prve runde dobila prvu ocjenu 9,0 od sudijskog žirija u četvrtak poslijepodne. S obzirom na to da skakačice dijeli tek nekoliko bodova, a neograničeno bodovani skokovi tek slijede, borba za pobjedničko postolje u ženskoj konkurenciji ostaje potpuno otvorena.

Muška konkurencija se također pokazala jednako konkurentnom, a veterani Svjetske serije i nadolazeći izazivači smjenjivali na vodećim pozicijama tokom uvodne runde. Trostruki pobjednik u Mostaru Gary Hunt iskoristio je svoje iskustvo sa Starog mosta te je zauzeo lidersku poziciju nakon prve runde. Njegov elegantni skok (Forward 2 Somersaults ½ Twist) donio mu je 66,30 bodova i vodstvo nakon prvog dana, ali s obzirom na to da manje od tri boda dijele prva četiri skakača, ta prednost je daleko od sigurne.

Ukrajinac Oleksiy Prygorov nalazi se na drugom mjestu nakon mirnog uvodnog skoka, dok Kolumbijac Miguel Garcia i Španac Carlos Gimeno dijele treću poziciju s identičnih 63,70 bodova.

Vodeći u prvenstvu Aidan Heslop također je ostao čvrsto u borbi za vrh. Nosilac specijalne pozivnice, koji lovi svoju drugu titulu u Svjetskoj seriji nakon povratka poslije povrede, otvorio je takmičenje kontrolisanim nastupom i trenutno dijeli peto mjesto s bivšim pobjednikom stanice u Mostaru Constantinom Popovicijem, pobjednikom na domaćem terenu Jamesom Lichtensteinom i Meksikancem Sergiom Guzmanom.

Popovici je ovaj rezultat ostvario uprkos otežanom dolasku u Bosnu i Hercegovinu, nakon što su ga kašnjenja na putovanju primorala da u Mostar stigne tek u ranim jutarnjim satima.

Nakon završene prve runde, može se reći da izrazitih favorita nema. Prva runda je postavila pozornicu za izuzetno zanimljiv drugi dan takmičenja, kada se očekuje da će skokovi donijeti prvo pravo razdvajanje u borbi za pobjedu uoči završne runde u subotu. Tokom noći je postavljena i platforma, tako da će žene skakati s visine od 21, a muškarci od 27 metara.

Druga runda počinje u 15:15 sati, a za one koji ne budu u mogućnosti uživati u skokovima u blizini Starog mosta, osiguran je direktan prijenos na YouTube kanalu Red Bull Cliff Diving Svjetske serije. Finalnu rundu u subotu također će biti moguće pratiti na YouTubeu, ali i putem platforme Red Bull TV i Hayat TV.

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Što se tiče ukupnog poretka u prvenstvu Svjetske serije, u top 5 muške konkurencije prije stanice u Mostaru bili su Aidan Heslop (52 boda), James Lichtenstein (44 boda), Constantin Popovici (35 bodova), Catalin Preda (32 boda) i Jonathan Paredes (23 boda), a u ženskoj Rhiannan Iffland (57 bodova), Simone Leathead (37 bodova), Molly Carlson (33 boda), Lisa Faulkner (33 boda) i Kaylea Arnett (31 bod).

Ne zaboravite, u subotu iz Sarajeva u 11:00 sati kreće poseban voz prema Mostaru, dok je povratak u glavni grad BiH zakazan za 19:00 sati. Ako ne želite brinuti zbog gužvi i parkinga, voz je rješenje, a karte je moguće kupiti putem servisa ENTRIO .

Recimo i da je za petak i subotu najavljen muzički program na četiri lokacije u Mostaru, a to su Bijeli Bar, Marshall, Lazy Bar Stage na platou ispod Starog mosta i Alibaba. Divanhana će u subotu nastupiti u Bijelom Baru.