Nešela: Za mene ovo znači puno. Prije malo više od godine sam govorila sebi da mi se ovo sviđa i kako bih se mogla prijaviti. Otvorilo se takmicenje u Bosni na koje sam se prijavila i pobjedila i to me dovelo do ovoga sad. Prejako mi je kako se potrefilo da baš godinu nakon takmičenja u Sarajevu opet oživi regionalna RapLika.