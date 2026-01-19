Nedim i Amer: Od internet caféa do Rockstarovog pečata

Nedim: Od pijace do Rockstarovog pečata
Koji je prvi “wow” trenutak u GTA svijetu koji pamtiš kao da je bio jučer?
To je trenutak kada smo uspjeli ubaciti i napraviti svoju prvu modifikaciju potpuno funkcionalnu u GTA svijetu. Tada sam shvatio da granice zapravo ne postoje već samo znanje i upornost.
Da možeš ubaciti jedan potpuno ludi bosanski element u GTA, šta bi to bilo?
Definitivno bih ubacio detalje sarajevske olimpijade, ali ne samo kao kulisu nego kao živi dio grada. Inspiracija bi bile Zimske olimpijske igre 1984. godine u Sarajevu, sa prepoznatljivom arhitekturom objekata poput Zetre, skakaonica na Igmanu i Bjelašnici, olimpijskih krugova uklopljenih u urbano okruženje, vučka i tog posebnog duha vremena kada je cijeli grad živio kao jedno. U GTA svijetu to bi značilo kombinaciju sportskih lokacija, murala, starih plakata, muzike tog perioda i sitnih detalja koji pričaju priču o ponosu, zajedništvu i energiji jednog grada koji je tada bio centar svijeta.
Koliko energije i Red Bulla treba za jedan ozbiljan mod?
Ozbiljan mod je maraton, ne sprint. Ima dana kad sve leti i dana kad se jedna greška rješava satima. U tim trenucima energija znači ostati smiren, strpljiv i fokusiran do kraja. Red Bull je dio tog ritma, nešto što te prati dok ideš kroz faze uspona i padova, kad treba izgurati još jedan sat, još jedan test, još jednu ideju. Nije stvar u količini, nego u tome da imaš energiju kad je najpotrebnija.
Da li ti je ikad palo na pamet da odustaneš i šta te tada vratilo nazad?
Odustajanje nikada nije bila opcija. Bilo je izazovnih trenutaka ali svaki od njih je bio samo dodatni motiv da se ide dalje.
Kako izgleda tvoj idealan radni dan kad si u flowu?
Kad sve ide od ruke ideje se prirodno slažu a nema bugova koji prekidaju ritam pa sati prolaze gotovo neprimjetno.
Ako bi morao opisati svoj put u tri riječi koje bi to bile?
Upornost. Kreativnost. Vizija.
Šta bi rekao sebi iz vremena internet caféa da se sada možete sresti?
Da nastavi dalje i da ne sumnja u put kojim ide. Ne bih mijenjao ništa jer su svaki pad i svaki uspon imali svoju svrhu i naučili me tačno onome što danas znam.
Amer: Arhitekta digitalnih svjetova
Sjećaš li se prvog modela koji si ikada ubacio u GTA i koliko ti je tada djelovao “wow”?
Da, jako dobro. Prvi model koji sam ubacio u GTA bila je kuća u kojoj sam tada živio s roditeljima, koju sam sam modelirao u 3ds Maxu. U tom trenutku ni sam nisam vjerovao da sam to uspio, jer tada praktično nije bilo tutorijala ni dostupnih vodiča. Sve sam morao otkrivati sam, kroz pokušaje i greške. Iako proporcije nisu bile savršene. Taj trenutak mi je otvorio potpuno novi svijet.
Kako izgleda trenutak kad ideja iz glave prvi put “oživi” unutar igre?
To je kombinacija adrenalina i onog ‘ne mogu vjerovati da sam ovo napravio’ osjećaja. Kad na kraju projekta vidim svoju viziju prvi put kako živi u igri, identično kao u mojoj glavi, osjećaj je nevjerovatan. Ono što je bilo samo fajl ili skica sada je kompletan set elemenata koji zaista funkcioniše u igri. Taj trenutak prvog puta i danas ima posebno mjesto.
Šta ti je draže: napraviti savršen mali detalj koji malo ko primijeti ili veliki objekt koji svi vide?
Najviše volim trenutak kada vidiš cijelu scenu. Velike i male elemente kako zajedno funkcionišu. Veliki objekti privlače pažnju, ali detalji donose atmosferu i život. Kada sve sjedne na svoje mjesto, osjetiš kako svijet diše i to je zaista poseban trenutak.
Ima li neki bosanski detalj koji još sanjaš da ubaciš u GTA svijet?
Pokušao sam napraviti 3D model cijelog Sarajeva, ali ubrzo sam shvatio da bi to bio ogroman posao i fokus bi bio više na preslikavanju stvarnog grada nego na kreativnom dizajnu. Već sam u prethodnim projektima ubacivao sitnice i povremeno neki bosanski detalj, ali generalno više volim graditi svjetove iz svoje glave.
Kako izgleda tvoj kreativni model – muzika, tišina, kafa, noćni sati ili jutro?
Kreativni proces mi nije vezan za vrijeme. Motivacija određuje sve. Kad imam inspiraciju i želju da projekt bude dobar, mogu raditi u bilo koje doba dana. Sve ostalo, bilo da je to muzika, tišina ili vrijeme, pada u drugi plan.
Koji je bio trenutak kada si shvatio: “Ovo više nije samo hobi”?
I danas to doživljavam kao hobi, ali onaj u kojem sebi stalno postavljam nove standarde i trudim se da svaki projekat pomjeri granice onoga što sam ranije radio.
Šta je teže: tehnički dio ili pretvoriti osjećaj i atmosferu u digitalni prostor?
Što više radiš, to više shvataš da tehnički dio dolazi s praksom. Najveći izazov je prenijeti osjećaj prostora, napraviti mjesto koje ne djeluje kao gomila objekata, nego kao cjelina koja ima karakter i u kojoj igrači osjećaju život i atmosferu.
Da možeš mladom sebi poslati jednu poruku, šta bi mu napisao?
Ne bih sebi ništa slao jer sve što sam prošao me oblikovalo. Svaka greška i svaki izazov dio su mog puta. A da se moram šaljivo podsjetiti, rekao bih sebi: ‘Furaj mali sam sredinom’
Kako zamišljaš idealan GTA svijet budućnosti – više realizma ili više ludila?
Balans je ključ. Ako je previše realno, gubi se zabava, ako je previše ludo, igrač se udaljava od svijeta. Idealan GTA svijet je onaj u kojem igrač može u potpunosti vjerovati u prostor, ali i očekivati ludilo koje prirodno pripada tom univerzumu.