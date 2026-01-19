Nedim i Amer: Od internet caféa do Rockstarovog pečata

Prije nego što je ikada razmišljao o modovanju, Nedim je bio onaj klinac iz internet caféa koji je GTA igrao na sat. Jedan od modova koji je najviše volio kupio je na lokalnoj pijaci, na CD-u, kao i svi tada. Bio je to

GTA San Andreas Bosna mod

, prepun domaćih auta, zastava i lokalnih detalja. Nije ni znao da ga je napravio

momak s kojim će godinama kasnije zajedno raditi i graditi svjetove za Rockstar

. Danas mu je ta uspomena dragocjena jer savršeno podsjeća odakle je sve krenulo: iz obične igre, radoznalosti i čiste fascinacije jednim virtualnim univerzumom.