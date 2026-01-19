Nedim Lepić i Amer Šabanović
© Denis Ruvić
Nedim i Amer: Od internet caféa do Rockstarovog pečata

Nedim Lepić i Amer Šabanović su prvi Bosanci sa statusom Verified Official Rockstar Modding UGC Marketplace Creator i dokaz da se uz upornost i viziju, može stići do svjetske gaming scene.
Prije petnaestak godina, kad se GTA se igrao na sat, u internet caféima, niko nije mogao zamisliti da će dvojica momaka iz BiH jednog dana zvanično sarađivati s Rockstar Gamesom, kompanijom koja stoji iza jednog od najvećih gaming univerzuma na svijetu. Danas, Nedim i Amer ne samo da žive taj san, već ga aktivno grade. Njihovi modovi više nisu samo hobi, već prepoznat, verificiran rad u okviru Rockstarovog sistema.
Njihov put nije priča o sreći preko noći, već o godinama učenja, pokušaja, grešaka i tvrdoglave upornosti. Razgovaramo s njima da bismo zavirili iza ekrana: u procese, dileme, male pobjede i velike “wow” trenutke koji nastaju dok se jedan digitalni svijet gradi iz nule. Kako izgleda kada ideja prvi put oživi u igri i šta znači raditi na projektima koje će igrati ljudi širom svijeta?
Nedim: Od pijace do Rockstarovog pečata

Prije nego što je ikada razmišljao o modovanju, Nedim je bio onaj klinac iz internet caféa koji je GTA igrao na sat. Jedan od modova koji je najviše volio kupio je na lokalnoj pijaci, na CD-u, kao i svi tada. Bio je to GTA San Andreas Bosna mod, prepun domaćih auta, zastava i lokalnih detalja. Nije ni znao da ga je napravio momak s kojim će godinama kasnije zajedno raditi i graditi svjetove za Rockstar. Danas mu je ta uspomena dragocjena jer savršeno podsjeća odakle je sve krenulo: iz obične igre, radoznalosti i čiste fascinacije jednim virtualnim univerzumom.

Koji je prvi “wow” trenutak u GTA svijetu koji pamtiš kao da je bio jučer?

Nedim: To je trenutak kada smo uspjeli ubaciti i napraviti svoju prvu modifikaciju potpuno funkcionalnu u GTA svijetu. Tada sam shvatio da granice zapravo ne postoje već samo znanje i upornost.

Nedim Lepić

Nedim Lepić

© Denis Ruvić

Nedim Lepić i Amer Šabanović

Nedim Lepić i Amer Šabanović

© Denis Ruvić

Da možeš ubaciti jedan potpuno ludi bosanski element u GTA, šta bi to bilo?

Nedim: Definitivno bih ubacio detalje sarajevske olimpijade, ali ne samo kao kulisu nego kao živi dio grada. Inspiracija bi bile Zimske olimpijske igre 1984. godine u Sarajevu, sa prepoznatljivom arhitekturom objekata poput Zetre, skakaonica na Igmanu i Bjelašnici, olimpijskih krugova uklopljenih u urbano okruženje, vučka i tog posebnog duha vremena kada je cijeli grad živio kao jedno. U GTA svijetu to bi značilo kombinaciju sportskih lokacija, murala, starih plakata, muzike tog perioda i sitnih detalja koji pričaju priču o ponosu, zajedništvu i energiji jednog grada koji je tada bio centar svijeta.

Koliko energije i Red Bulla treba za jedan ozbiljan mod?

Nedim: Ozbiljan mod je maraton, ne sprint. Ima dana kad sve leti i dana kad se jedna greška rješava satima. U tim trenucima energija znači ostati smiren, strpljiv i fokusiran do kraja. Red Bull je dio tog ritma, nešto što te prati dok ideš kroz faze uspona i padova, kad treba izgurati još jedan sat, još jedan test, još jednu ideju. Nije stvar u količini, nego u tome da imaš energiju kad je najpotrebnija.

Da li ti je ikad palo na pamet da odustaneš i šta te tada vratilo nazad?

Nedim: Odustajanje nikada nije bila opcija. Bilo je izazovnih trenutaka ali svaki od njih je bio samo dodatni motiv da se ide dalje.

Tada sam shvatio da granice zapravo ne postoje - postoje samo znanje i upornost.
Nedim Lepić

Kako izgleda tvoj idealan radni dan kad si u flowu?

Nedim: Kad sve ide od ruke ideje se prirodno slažu a nema bugova koji prekidaju ritam pa sati prolaze gotovo neprimjetno.

Ako bi morao opisati svoj put u tri riječi koje bi to bile?

Nedim: Upornost. Kreativnost. Vizija.

Nedim Lepić

Nedim Lepić

© Denis Ruvić

Šta bi rekao sebi iz vremena internet caféa da se sada možete sresti?

Nedim: Da nastavi dalje i da ne sumnja u put kojim ide. Ne bih mijenjao ništa jer su svaki pad i svaki uspon imali svoju svrhu i naučili me tačno onome što danas znam.

Amer: Arhitekta digitalnih svjetova

Dok je Nedim igrao, Amer je već tada pokušavao da GTA svijet promijeni iznutra. Bez tutorijala, bez vodiča, uz mnogo pokušaja i grešaka, modelirao je vlastitu kuću i ubacio je u igru. Bio je to trenutak u kojem je shvatio da se svjetovi ne moraju samo igrati – oni se mogu graditi. Taj rani eksperiment kasnije je prerastao u legendarni GTA San Andreas Bosna mod koji se širio po cijeloj BiH, kopirao, pržio na CD-ove i prodavao na štandovima. Ono što je počelo kao čista znatiželja, postalo je temelj jedne od najneobičnijih gaming priča iz ove regije.

Sjećaš li se prvog modela koji si ikada ubacio u GTA i koliko ti je tada djelovao “wow”?

Amer: Da, jako dobro. Prvi model koji sam ubacio u GTA bila je kuća u kojoj sam tada živio s roditeljima, koju sam sam modelirao u 3ds Maxu. U tom trenutku ni sam nisam vjerovao da sam to uspio, jer tada praktično nije bilo tutorijala ni dostupnih vodiča. Sve sam morao otkrivati sam, kroz pokušaje i greške. Iako proporcije nisu bile savršene. Taj trenutak mi je otvorio potpuno novi svijet.

Nedim Lepić i Amer Šabanović

Nedim Lepić i Amer Šabanović

© Denis Ruvić

Amer Šabanović

Amer Šabanović

© Denis Ruvić

Kako izgleda trenutak kad ideja iz glave prvi put “oživi” unutar igre?

Amer: To je kombinacija adrenalina i onog ‘ne mogu vjerovati da sam ovo napravio’ osjećaja. Kad na kraju projekta vidim svoju viziju prvi put kako živi u igri, identično kao u mojoj glavi, osjećaj je nevjerovatan. Ono što je bilo samo fajl ili skica sada je kompletan set elemenata koji zaista funkcioniše u igri. Taj trenutak prvog puta i danas ima posebno mjesto.

Šta ti je draže: napraviti savršen mali detalj koji malo ko primijeti ili veliki objekt koji svi vide?

Amer: Najviše volim trenutak kada vidiš cijelu scenu. Velike i male elemente kako zajedno funkcionišu. Veliki objekti privlače pažnju, ali detalji donose atmosferu i život. Kada sve sjedne na svoje mjesto, osjetiš kako svijet diše i to je zaista poseban trenutak.

Ima li neki bosanski detalj koji još sanjaš da ubaciš u GTA svijet?

Amer: Pokušao sam napraviti 3D model cijelog Sarajeva, ali ubrzo sam shvatio da bi to bio ogroman posao i fokus bi bio više na preslikavanju stvarnog grada nego na kreativnom dizajnu. Već sam u prethodnim projektima ubacivao sitnice i povremeno neki bosanski detalj, ali generalno više volim graditi svjetove iz svoje glave.

Kako izgleda tvoj kreativni model – muzika, tišina, kafa, noćni sati ili jutro?

Amer: Kreativni proces mi nije vezan za vrijeme. Motivacija određuje sve. Kad imam inspiraciju i želju da projekt bude dobar, mogu raditi u bilo koje doba dana. Sve ostalo, bilo da je to muzika, tišina ili vrijeme, pada u drugi plan.

Koji je bio trenutak kada si shvatio: “Ovo više nije samo hobi”?

Amer: I danas to doživljavam kao hobi, ali onaj u kojem sebi stalno postavljam nove standarde i trudim se da svaki projekat pomjeri granice onoga što sam ranije radio.

Amer Šabanović

Amer Šabanović

© Denis Ruvić

Najveći izazov je napraviti mjesto koje ne djeluje kao gomila objekata, nego kao svijet koji diše.
Amer Šabanović

Šta je teže: tehnički dio ili pretvoriti osjećaj i atmosferu u digitalni prostor?

Amer: Što više radiš, to više shvataš da tehnički dio dolazi s praksom. Najveći izazov je prenijeti osjećaj prostora, napraviti mjesto koje ne djeluje kao gomila objekata, nego kao cjelina koja ima karakter i u kojoj igrači osjećaju život i atmosferu.

Da možeš mladom sebi poslati jednu poruku, šta bi mu napisao?

Amer: Ne bih sebi ništa slao jer sve što sam prošao me oblikovalo. Svaka greška i svaki izazov dio su mog puta. A da se moram šaljivo podsjetiti, rekao bih sebi: ‘Furaj mali sam sredinom’

Kako zamišljaš idealan GTA svijet budućnosti – više realizma ili više ludila?

Amer: Balans je ključ. Ako je previše realno, gubi se zabava, ako je previše ludo, igrač se udaljava od svijeta. Idealan GTA svijet je onaj u kojem igrač može u potpunosti vjerovati u prostor, ali i očekivati ludilo koje prirodno pripada tom univerzumu.

Nedim Lepić i Amer Šabanović

Nedim Lepić i Amer Šabanović

© Denis Ruvić

