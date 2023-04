Neira Mulić te poziva na Wings For Life World Run

Wings for Life World Run 2023 Bosna i Herecgovina Po deseti put, Wings for Life World Run okupit će planetu, a BiH će ponovo biti dio događaja u kojem cijeli svijet trči za jedan cilj - pomoć u pronalasku lijeka za povrede kičmene moždine.

Wings For Life World Run 2023 BiH Neira Mulic

Svaka uplaćena startnina je ujedno i donacija, jer kompletan iznos startnina odlazi direktno u Fondaciju Wings For Life, a zahvaljujući brendu

"Meni, kao nekome ko je cijeli život u sportu, ovo je jako važan povod i sretna sam što sam dio globalnog Wings For Life pokreta.“

Za sve one koji nisu u jednom od gradova koji ima organizovani App Run, aplikacija nudi mogućnost da trče zajedno sa cijelim svijetom i doprinesu plemenitom cilju, gdje god se nalazili: na cesti, atletskoj stazi, u gradu ili na planini, u društvu ili solo.

