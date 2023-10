Mleeksah pobjednik, a Nešela treća na Red Bull Raplika 2023 u Zagrebu

Energija. Ljudi, riječi, publike. To je u jednoj riječi ono što se dogodilo na hrvatskom Red Bull RapLika finalu u Katranu. Naše komšije ove godine su prijave otvorile i za takmičare iz regiona, a kao prošlogodišnja pobjednica bh. takmičenja, naša najbolja freestyle reperica

Atmosfera je bila fenomenalna, učesnici finala su brutalnim rimama i improvizacijama tražili put do pobjedničkog postolja, gdje je ipak mjesta bilo samo za troje najboljih. U pauzi je pred publikom nastupio Zgembo Latifa.

Atmosfera je bila fenomenalna, učesnici finala su brutalnim rimama i improvizacijama tražili put do pobjedničkog postolja, gdje je ipak mjesta bilo samo za troje najboljih. U pauzi je pred publikom nastupio Zgembo Latifa.

Atmosfera je bila fenomenalna, učesnici finala su brutalnim rimama i improvizacijama tražili put do pobjedničkog postolja, gdje je ipak mjesta bilo samo za troje najboljih. U pauzi je pred publikom nastupio Zgembo Latifa.