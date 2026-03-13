Nevjerovatni Duplantis postavio svjetski rekord od 6,31 m na Mondo Classicu

Švedski olimpijski prvak ponovo je ispisao historiju pred punom IFU Arenom, postavivši 15. svjetski rekord u briljantnoj karijeri i prvi pred svojim matičnim klubom Upsala IF. Nakon toga je objasnio zašto mu je ovaj rekord ipak poseban.

15 svjetskih rekorda za nezaustavljivog Duplantisa

01 Mondo postavio svoj 15. svjetski rekord

Duplantis je neosporni GOAT (najveći svih vremena) u skoku s motkom. Sa samo 26 godina, postavio je nevjerovatnih 15 svjetskih rekorda i preskočio je granicu od 6 metara više puta nego iko u historiji. Višestruki olimpijski prvak, svjetski prvak i trostruki najbolji svjetski sportista godine...da li mu je još nešto preostalo da postigne?

Zapravo, postojala je jedna stvar. Nikada ranije nije oborio svjetski rekord pred domaćom publikom u Uppsali, ali i to je sada na listi njegovih uspjeha.

Nakon što je u prvom pokušaju savladao visine od 5,65, 5,90 i 6,08 m, Duplantis je zaokružio noć postavljanjem novog rekorda od 6,31 m u prvom pokušaju.

"Ovo je moja kuća. Ovo mi toliko mnogo znači. Svaki put kada sam na pravom putu, predstavljam vas. Predstavljam sebe, svoju porodicu i vas. Veoma sam ponosan što sam ovo učinio pred vama", rekao je fenomenalni Šveđanin obraćajući se publici u svom klubu Upsala IF.

Ovo je moja kuća Armand Duplantis

Duplantis se srdačno zahvalio publici u Uppsali © Adam Klingeteg Ništa ne može nadmašiti osjećaj postavljanja svjetskog rekorda © Adam Klingeteg

02 Mondova 22 koraka

Za ovo takmičenje, Duplantis je promijenio svoju tehniku ​​trčanja na 22 koraka, a to je nešto što jedva da je i vježbao. Bio je to rizičan potez, ali se isplatio.

"Mondo je dobar trkač i 22 koraka mu daju mogućnost da iskoristi svoju brzinu. Mislim da će skakati više, mnogo više", rekao je njegov otac i trener Greg Duplantis za švedsku televiziju nakon takmičenja.

Visina od 6,31 m više nije nemoguća misija © Adam Klingeteg

03 Šta se događalo na mitingu Mondo Classic 2026?

Miting Mondo Classic se vratio u Uppsalu, dovodeći najbolje svjetske skakače s motkom u Duplantisovu domaću arenu, IUF Arenu. Samo takmičenje je tokom cijele večeri pružilo skokove visokog kvaliteta.

Grk Emmanouil Karalis ušao je sjajnu formu nakon što je preskočio 6,17 m na Dvoranskom prvenstvu Grčke krajem februara, ali nije uspio preskočiti 6 m tokom mitinga u Uppsali. S druge strane, Norvežanin Sondre Guttmorsen je treći put u svojoj karijeri preskočio je ono što je mnogima poznato kao "visina iz snova". Sljedeća visina, 6,08 m, pokazala se kao prevelik "zalogaj" za Norvežanina, tako da je Duplantis ostao posljednji u igri.

04 Rezultati mitinga Mondo Classic 2026

Armand Duplantis - 6,31m Sondre Guttmorsen - 6,00 m Zachery Bradford - 5,90 m