Neymar Jr se vraća u dres Brazila dok se Svjetsko prvenstvo bliži, ali insistira na tome da je njegovo naslijeđe već osigurano.

Brazilski napadač je ponovo pozvan u nacionalni tim nakon dugog perioda obilježenog teškim povredama, vraćajući se u Seleção dok se intenziviraju pripreme za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo.

Neymar Jr © Jörg MItter/Red Bull Content Pool

Između klupskih obaveza i pritiska javnosti koji prati reprezentaciju, zvijezda Santosa nakratko je sišla s terena kako bi prihvatila Red Bullov „Ultimate Soccer Challenge” sa freestyle specijalistom Séanom Garnierom, gdje su testirane njegove fudbalske vještine – ali i strah od visine.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

Neymar je priznao da je zadatak bio daleko strašniji nego što je izgledalo.

„Mislio sam da će biti lakše… bilo je baš strašno i shvatio sam da je teže nego što izgleda… Najviše zbog vjetra – način na koji loptu nosi prema tebi, stalno mijenja smjer, pa je zbog toga još teže kontrolisati… Svidio mi se taj nalet adrenalina, hajmo reći.”

Pogledajte Neymara u akciji u „Ultimate Soccer Challenge” izazovu u videu ispod:

01 Povratak u Santos i kratkoročni horizont

Neymar Jr se vratio u Santos 2025. godine, došavši ponovo u klub u kojem je postao zvijezda dok se oporavljao od teških povreda koljena i mišića. Iako je sada ponovo izborio mjesto u reprezentaciji, insistira na tome da je njegova dugoročna budućnost i dalje otvorena.

Za Neymara Jr-a, povratak u Santos bio je manje novi početak, a više zatvaranje kruga u klubu u kojem je njegova profesionalna priča i počela. Ta veza seže do njegovih najranijih sjećanja na fudbal sa ocem, kako je ispričao u intervjuu:

Neymar Jr © Jörg MItter/Red Bull Content Pool

„Zaljubio sam se u fudbal sasvim prirodno, jer sam išao s tatom dok je igrao fudbal. Išao bih s njim na stadione, na treninge, i na kraju sam se zaljubio u tu atmosferu”, prisjeća se on. „Stvari su se jednostavno desile, upisao sam se u omladinsku akademiju, na kraju se istakao, otišao u Santos i postao profesionalac.”

Povratkom u brazilsku reprezentaciju, Neymar Jr ponovo ima priliku da popravi svoj rekord kao najbolji strijelac u historiji svoje zemlje na najvećoj svjetskoj pozornici. Istovremeno, on jasno poručuje da ide „dan po dan”.

Neymar Jr © Jörg MItter/Red Bull Content Pool

„Imam jednogodišnji ugovor sa Santosom i planiram ga ispuniti”, kaže on. „Planiram u decembru ili januaru odlučiti šta je najbolje za mene. To zavisi od toga kako budem bio mentalno i fizički; zavisi od mnogo stvari.”

02 Naslijeđe koje je već stvoreno

Neymar Jr © Jörg MItter/Red Bull Content Pool

Novi poziv u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo donosi novo poglavlje u karijeri Neymara Jr-a, koji vjeruje da je njegovo mjesto u historiji fudbala već odavno osigurano.

„Mislim da je moje fudbalsko naslijeđe već stvoreno”, vjeruje Neymar Jr. „Svi će me se na neki način sjetiti kada budu pričali o fudbalu. Zato sam veoma sretan zbog toga, što sam ispisao historiju i ostavio svoje ime duboko urezano u historiju fudbala. Jednog dana ću moći pričati svojoj djeci i unucima o važnim stvarima koje sam uradio za svoju zemlju.”

Na pitanje po čemu želi ostati upamćen u fudbalu, njegov odgovor je jednostavan.

„Ja sam tip koji je na terenu uvijek bio potpuno autentičan”, kaže Neymar Jr. „Uvijek sam davao sve od sebe, 100 posto svaki put kad bih izašao na teren – ne samo za Santos, Barcelonu, PSG ili Al Hilal, već posebno za reprezentaciju Brazila.”