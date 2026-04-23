Neymarova rutina: od obroka prije meča do rituala nakon utakmice

Ono što se dešava iza kulisa prije i nakon profesionalne fudbalske utakmice često je misterija za navijače. Srećom, Neymar Jr. je pružio rijedak uvid u svoju kompletnu rutinu na dan utakmice — od ranih priprema u trening centru do načina na koji se opušta nakon posljednjeg sudijskog zvižduka.

U snimku podijeljenom putem njegovog zvaničnog YouTube kanala , brazilski napadač detaljno opisuje svaki korak svog dana otkrivajući fizičke, mentalne i lične rituale koji oblikuju njegovu igru na terenu.

Miran početak u trening centru

Neymar Jr. započinje svoj dan u trening centru FC Santos, gdje pripreme počinju mnogo prije početka meča. Smješta se u privatnu sobu – uređenu poput hotelske – koja pruža miran prostor za opuštanje i fokus.

Ključna razlika je lični pečat: soba uključuje neke njegove lične stvari, pa čak i radni sto s računarom, iako priznaje da ga danas rijetko koristi.

Tretman, oporavak i timsko povezivanje

Ključni dio njegove rutine uključuje više posjeta fizioterapeutu, gdje prima tretman na nozi, što opisuje kao nešto neophodno i prije treninga i prije utakmica.

Ovi trenuci također služe kao neformalno timsko povezivanje, jer se igrači okupljaju, razgovaraju i zajedno mentalno pripremaju. Nakon toga slijede lagane vježbe, rad na pokretljivosti i aktivacijski treninzi kako bi ekipa bila fizički spremna.

Tretman i vrijeme oporavka su izuzetno važni © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

Šta Neymar Jr. jede prije utakmice

Jedan od najzanimljivijih detalja je njegov obrok prije utakmice. Neymar Jr. bira uravnotežen tanjir sa timskog švedskog stola, koji obično uključuje:

Govedina

Pasta

Farofa (tostirana kasava)

Ta kombinacija obezbjeđuje proteine, ugljikohidrate i energiju potrebnu za vrhunske performanse.

Mentalna priprema prije utakmice: porodica, vjera i fokus

Prije odlaska na stadion, bivši napadač FC Barcelona i Paris Saint-Germaina ima lični ritual — kratko nazove oca. Kada uđe u svlačionicu, uzme trenutak da se pomoli, smirujući se i fokusirajući prije početka utakmice.

Neymar Jr is giving fans a unique look at his life on and off the pitch © Diego Sanches/Red Bull Content Pool

Dok izlazi na teren, dočekuju ga navijači koji skandiraju njegovo ime, dok njegova porodica prati utakmicu s tribina – što dodatno pojačava emotivnu motivaciju za taj trenutak.

Kako se Neymar Jr. opušta nakon utakmice

Iako je Neymar Jr. ostvario pobjedu 2:0 protiv Remoa, utakmica nije prošla bez napetosti — dobio je žuti karton i izrazio frustraciju zbog odluke sudije. Nakon tako intenzivnog dana, vraća se kući kako bi se povezao s porodicom, ali rutina se tu ne završava.

Jedan od njegovih omiljenih načina opuštanja je, pomalo iznenađujuće, vrlo “običan”: igranje video igara. Brazilska zvijezda odlazi u svoju posebnu gaming sobu, gdje igra online s prijateljima kako bi se opustio i rasteretio nakon utakmice.

Uz malo vremena da razmišlja o rezultatu, već sljedećeg jutra vraća se u trening centar, nastavljajući neumoljivi ciklus koji definiše život na vrhunskom nivou profesionalnog fudbala.

