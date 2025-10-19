Nezaustavljivi Max ostavio rivale u prašini i trijumfovao u SAD-u

Nakon što je bio najbrži u Sprint kvalifikacijama, a potom slavio u samom Sprintu, Verstappen je ostvario pole position i u kvalifikacijama za Veliku nagradu SAD-a, svoj sedmi ove godine i ukupno 47. u karijeri. Nizozemac je osigurao prvu startnu poziciju za nedjeljnu utrku uprkos tome što nije stigao ući u posljednji brzi krug u finišu Q3 dijela kvalifikacija, tako da mu je nešto ranije postavljeno vrijeme 1:32,510 bilo dovoljno za novi pole position. Uz njega se u prvom startnom redu baš kao u Sprintu našao Lando Norris (McLaren), dok je drugi startni red ovog puta pripao Charlesu Leclercu (Ferrari) i Georgeu Russellu (Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari) i Oscar Piastri (McLaren) osigurali su treći startni red, dok su četvrti popunili Kimi Antonelli (Mercedes) i Oliver Bearman (Haas). U top 10 su se još kvalifikovali Carlos Sainz (Williams) i Fernando Alonso (Aston Martin). Pozicije "ispod crte" zauzeli su Nico Hulkenberg (Haas), Liam Lawson (Cash App Racing Bulls), Yuki Tsunoda (Oracle Red Bull Racing), Pierre Gasly (Alpine), Franco Colapinto (Alpine), Gabriel Bortoleto (Haas), Esteban Ocon (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Alexander Albon (Williams) i Isack Hadjar (Visa Cash App Racing Bulls), koji je izletio sa staze u prvim minutama kvalifikacija, udario u barijeru i oštetio svoj bolid, tako da i nije postavio vrijeme kruga. Međutim, Stroll je usljed kazne dobijene u Sprintu zbog sudara pomjeren na pretposljednje startno mjesto iza Albona, a ispred pomenutog Hadjara.

Start utrke za Veliku nagradu SAD-a © Sam Bloxham/LAT Images)

Max je munjevito startao i odmah ušao u defanzivni mod braneći lidersku poziciju od Norrisa i Leclerca. On je kao lider prošao prvi zavoj, dok je Leclerc potisnuo Norrisa na treće mjesto. Također, Hamilton i Piastri su pretekli Russella, koji je pao na šestu poziciju.

Tsunoda je na startu napredovao za čak tri pozicije i ušao u Top 10. S truge strane, Alonso je pao s 10. na 12. mjesto.

U međuvremenu je nakon starta došlo do kontakta između Albona i Strolla, vozač Williamsa se okrenuo na stazi, zbog čega je pao na začelje.

Vozio se drugi krug kada je Sainz pretekao Bearmana i oduzeo mu osmu poziciju. a potom je pored njega prošao i Tsunoda.

Norris je u trećem krugu lansirao napad na Leclerca u pokušaju da vrati drugu poziiju, ali nije uspio u tome.

Max ispred Leclerca i Norrisa © Simon Galloway/LAT Images

Verstappen je postepeno gradio svoju prednost u odnosu na Leclerca, koja je u sedmom krugu iznosila 2,7 sekundi, a onda je aktiviran virtuelni safety car zbog kontakta koji su imali Sainz i Antonelli. Vozač Williamsa je preoptimistično krenuo u preticanje i došlo je do sudara u 15. zavoju. Sainz je završio utrku pored staze, dok je Antonelii nastavio voziti, ali je pao na posljednju poziciju.

Utrka je nastavljena u devetom krugu, a poredak je izgledao ovako: Verstappen, Leclerc, Norris, Hamilton, Piastri, Russell, Tsunoda, Bearman, Hulkenberg, Alonso, Lawson, Gasly, Bortoleto, Colapinto, Stroll, Ocon, Hadjar, Antonelli i Albon.

U nastavku je Stroll dobio bitku s Colapintom za 14. mjesto, dok je Verstappenova prednost nad Leclercom "narasla" na 4,1 sekundu. To nije biojedini problem za Monegažanina, jer ga je sustizao Norris. U jednom trenutku se vozač McLarena našao izvan granica staze i izgubio nešto vremena, ali se ubrzo ponovo "ukazao" u retrovizoru Ferrarijevog bolida i nastavio vršiti pritisak.

Maxova prednost u odnosu na Leclerca u 15. krugu je iznosila 5,1 sekundu, a Monegažanin se u tim trenucima žestoko branio od Norrisa. To je pomoglo Nizozemcu da dodatno poveća distancu.

Novi Norrisov napad Leclerc je uspješno odbio u 19. krugu utrke. Prolaza za Britanca jednostavno nije bilo. S druge strane, Max je to i dalje dobro koristio da poveća svoju prednost, koja je do 20. kruga "narasla" na 9,5 sekundi.

Poredak u 20. krugu: Verstappen, Leclerc, Norris, Hamilton, Piastri, Russell, Tsunoda, Bearman, Hulkenberg, Alonso, Lawson, Gasly, Stroll, Colapinto, Ocon, Antoneli, Hadjar, Albon i Bortoleto.

Vozio se 21. krug kada je Norris napokon uspio prestići Leclerca i vratiti se na drugu poziciju. Međutim, prijetila mu je kazna, jer je do ove faze utrke tri puta napustio granice staze. Također, Max je i ovu borbu iskoristio da poveća svoju prednost na 11 sekundi.

Potom je u 22. krugu uslijedio okršaj Ferrarijevog dvojca, Leclerc je zadržao poziciju, ali je odmah otišao u boks po medium gume. Na stazu se vratio kao deveti ispred Alonsa.

Nisko u poretku se Antonelli probijao naprijed te je u 24. krugu pretekao Colapinta za 14. poziciju.

Nizozemac je perfektno vozio utrku u Austinu © Clive Rose/Getty Images

Za to vrijeme je Verstappen kontrolisao utrku i jurio naprijed u čistom zraku.

U 27. krugu utrke Leclerc je pretekao Hulkenberga i zauzeo osmo mjesto, dok je Albon prošao pored Colapinta na 15. mjesto. Dva kruga kasnije je Leclerc iza sebe ostavio i Bearmana za napredak na sedmu poziciju, a onda prošao i pored Tsunode. Japanac je nakon toga ušao u boks po nove soft gume.

McLaren je povukao potez i pozvao Piastrija u boks krajem 30. kruga, gdje su na njegov bolid također montirane soft gume. Hamilton je u narednom krugu prešao na korišteni set soft guma. Australac se na stazu vratio kao sedmi, a iskusni Britanac kao šesti.

Set korištenih soft guma dobio je i Antonelli, koji se borio za proboj naprijed.

Norris se u boksu pojavio u 32. krugu, a mehaničari su uz manje probleme montirali soft gume. Leclerc je u međuvremenu prošao ispred i zauzeo treću poziciju.

Verstappen u boksu na stazi COTA © Mark Thompson/Getty Image

Krajem 33. kruga je i Verstappen obavio zamjenu guma, nakon koje je zadržao lidersku poziciju. Russell je u pit lane stigao nakon njega, baš kao i Hulkenberg. Piastri je time zauzeo peto mjesto ispred Britanca. Svi vozači su do tog trenutka obavili jedno zaustavljanje u boksu.

U 35. krugu je Bearman vršio pritisak na Tsunodu, a prilikom jednog manevra i promašene tačke kočenja se okrenuo na stazi. Hulkenberg je to iskoristio da ga sustigne i prođe na osmu poziciju.

Albon i Bortoleto su potom drugi put ušli u boks.

Verstappen je bio nedodirljiv tokom vikenda u Austinu © Clive Rose/Getty Images

Norris je u međuvremenu uhvatio priključak s Leclercom i ponovo mu počeo opasno prijetiti.

Poredak u 40. krugu: Verstappen, Leclerc, Norris, Hamilton, Piastri, Russell, Tsunoda, Hulkenberg, Bearman, Alonso, Lawson, Stroll, Ocon, Antonelli, Albon, Gasly, Hadjar, Colapinto, Bortoleto.

Norris je prijavio svom trkaćem inženjeru da su njegove gume potrošene, što je svakako bila dobra vijest za Leclerca. U međuvremenu, Max je Monegažanina držao iza sebe na nešto manje od sedam sekundi.

Antonelli je nastavio svoj proboj u 47. krugu te je zauzeo 13. poziciju ispred Ocona. U vrhu poretka, Norris je pratio Leclerca tražeći šansu za napad. Učinio je to u 51. krugu i nakratko prošao na drugu poziciju, ali mu je vozač Ferrarija odmah uzvratio i potisnuo ga iza sebe. Međutim, nekoliko zavoja kasnije je Britanac uspio u svom naumu i napokon se probio na drugo mjesto.

Verstappen s ekipom slavi pobjedu u SAD-u © Jared C. Tilton/Getty Images

Potom je i Hadjar nisko u poretku dobio bitku s Gaslyjem za 16. poziciju, a onda je Francuza pretekao i Colapinto uprkos instrukcijama iz boksa. Nekoliko trenutaka kasnije je isto učinio i Bortoleto te je Pierrea "gurnuo" na posljednje mjesto.

Zaslužen trofej nakon pobjede na stazi COTA © Sam Bagnall/Sutton Images

Krug po krug, utrka je stigla do svog kraja bez važnijih događaja u samom finišu. Verstappen je nakon pobjede u subotnjem Sprintu potpuno zasluženo trijumfovao i u nedjelju u utrci za Veliku nagradu SAD-a, čime je zaključio savršen trkački vikend. Na pobjedničkom postolju uz njega su se našli Norris i Leclerc, a bodove su još upisali Hamilton, Piastri, Russell, Tsunoda, Hulkenberg, Bearman i Alonso.

"Ovo je bio nevjerovatan vikend za nas. Znao sam da neće biti baš lako. Tokom cijele utrke Norrisov i moj tempo je bio sličan, a ključnu prednost sam napravio u prvom stintu. Nije bilo lako voditi računa o gumama. Ponosan sam na sve. Šanse za osvajanje titule postoje, samo moramo ostvarivati ovakve rezultate do kraja sezone i nadati se najboljem", izjavio je Verstappen nakon utrke.

01 Max "topi" prednost Norrisa i Piastrija

Nakon pobjeda u Sprintu i nedjeljnoj utrci u Austinu, Verstappen je smanjio Piastrijevu prednost na 40 bodova. Australac i dalje vodi u poretku vozača sa 346 bodova, Norris je drugi s 332, a Max treći s 306 bodova. U poretku konstruktora McLaren već ima osiguranu titulu, a sada broj bodova ove ekipe iznosi 678. Drugo mjesto drži Mercedes s 341 bodom, trećeplasirani Ferrari ima 334 boda, dok je Oracle Red Bull Racing sada jako blizu italijanskoj ekipi s osvojenim ukupno 331 bodom.

02 Nema odmora, vrijeme je za Meksiko

Nakon utrke u Austinu, karavan Formule 1 se odmah seli u Meksiko, gdje će se od 24. do 26. oktobra održati trkački vikend na stazi Autódromo Hermanos Rodríguez. Raspored je standardni. Gledajući termine po našem vremenu, prvi slobodni trening održat će se u petak 24. oktobra od 20:00 sati, dok će drugi početi tačno u ponoć. Potom u subotu 25. oktobra slijedi treći slobodni trening od 19:30 sati, a onda i kvalifikacije od 23:00 sati. Utrka za Veliku nagradu Meksika vozit će se u nedjelju 26. oktobra s početkom u 21:00 sati.