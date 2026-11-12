Nikola Tsolov će biti rezervni vozač Red Bulla za 2027. godinu

Otkako se 2025. godine pridružio Red Bullovom juniorskom timu, Nikola se profilisao kao jedan od najperspektivnijih mladih talenata u utrkivanju jednosjeda. Nakon što je 2025. godine završio na drugom mjestu u prvenstvu Formule 3, nastavio je impresivan napredak u Formuli 2, gdje se trenutno nalazi na drugom mjestu u poretku vozača, a do kraja sezone su preostale još dvije utrke, koje se voze Kataru i Abu Dhabiju.

Otkako se 2025. godine pridružio Red Bullovom juniorskom timu, Nikola se profilisao kao jedan od najperspektivnijih mladih talenata u utrkivanju jednosjeda. Nakon što je 2025. godine završio na drugom mjestu u prvenstvu Formule 3, nastavio je impresivan napredak u Formuli 2, gdje se trenutno nalazi na drugom mjestu u poretku vozača, a do kraja sezone su preostale još dvije utrke, koje se voze Kataru i Abu Dhabiju.

Otkako se 2025. godine pridružio Red Bullovom juniorskom timu, Nikola se profilisao kao jedan od najperspektivnijih mladih talenata u utrkivanju jednosjeda. Nakon što je 2025. godine završio na drugom mjestu u prvenstvu Formule 3, nastavio je impresivan napredak u Formuli 2, gdje se trenutno nalazi na drugom mjestu u poretku vozača, a do kraja sezone su preostale još dvije utrke, koje se voze Kataru i Abu Dhabiju.

U okviru nove uloge, Nikola će proći kroz opsežan razvojni program koji će obuhvatiti rad na simulatoru i razvojne aktivnosti, ali i dragocjeno iskustvo na stazi kroz slobodne treninge, testiranja ranijih bolida (TPC), odabrane testne sesije i testiranja guma. Uz obaveze rezervnog vozača, program je osmišljen kako bi se osiguralo da bude potpuno spreman za utrkivanje u Formuli 1 na najvišem nivou.

U okviru nove uloge, Nikola će proći kroz opsežan razvojni program koji će obuhvatiti rad na simulatoru i razvojne aktivnosti, ali i dragocjeno iskustvo na stazi kroz slobodne treninge, testiranja ranijih bolida (TPC), odabrane testne sesije i testiranja guma. Uz obaveze rezervnog vozača, program je osmišljen kako bi se osiguralo da bude potpuno spreman za utrkivanje u Formuli 1 na najvišem nivou.

U okviru nove uloge, Nikola će proći kroz opsežan razvojni program koji će obuhvatiti rad na simulatoru i razvojne aktivnosti, ali i dragocjeno iskustvo na stazi kroz slobodne treninge, testiranja ranijih bolida (TPC), odabrane testne sesije i testiranja guma. Uz obaveze rezervnog vozača, program je osmišljen kako bi se osiguralo da bude potpuno spreman za utrkivanje u Formuli 1 na najvišem nivou.