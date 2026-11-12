Nikola Tsolov će biti rezervni vozač Red Bulla za 2027. godinu

Otkako se 2025. godine pridružio Red Bullovom juniorskom timu, Nikola se profilisao kao jedan od najperspektivnijih mladih talenata u utrkivanju jednosjeda. Nakon što je 2025. godine završio na drugom mjestu u prvenstvu Formule 3, nastavio je impresivan napredak u Formuli 2, gdje se trenutno nalazi na drugom mjestu u poretku vozača, a do kraja sezone su preostale još dvije utrke, koje se voze Kataru i Abu Dhabiju.
U svojoj prvoj kompletnoj sezoni Formule 2, Nikola je ostvario šest pobjeda, četiri u glavnim utrkama i dvije u sprint utrkama, uključujući i rekordni niz od tri uzastopne pobjede, čime je postao prvi vozač u historiji Formule 2 kojem je to pošlo za rukom.
U okviru nove uloge, Nikola će proći kroz opsežan razvojni program koji će obuhvatiti rad na simulatoru i razvojne aktivnosti, ali i dragocjeno iskustvo na stazi kroz slobodne treninge, testiranja ranijih bolida (TPC), odabrane testne sesije i testiranja guma. Uz obaveze rezervnog vozača, program je osmišljen kako bi se osiguralo da bude potpuno spreman za utrkivanje u Formuli 1 na najvišem nivou.
"Nikola je izuzetno talentovan mladi vozač i veoma smo impresionirani njegovim razvojem i nastupima tokom proteklih nekoliko godina. Činjenica da se borio za titulu u Formuli 3, a sada se u svojoj prvoj kompletnoj sezoni bori za naslov prvaka Formule 2, mnogo govori o njegovim sposobnostima i odlučnosti. Jednako su nas impresionirali njegova zrelost, pristup utrkivanju i spremnost da nastavi učiti i napredovati. Izuzetno vjerujemo u Nikolin potencijal i smatramo ga vozačem s veoma uzbudljivom budućnošću u Formuli 1. Ovo imenovanje odražava naše povjerenje u njega i našu posvećenost njegovom daljnjem razvoju. Naš fokus u 2027. godini bit će na tome da mu pružimo iskustvo, alate i podršku koji su mu potrebni kako bi bio spreman za naredni korak i utrkivanje u Formuli 1. Za sada, Nikola još ima važan zadatak koji mora završiti u Formuli 2. Želimo mu mnogo uspjeha u posljednje dvije utrke i pružat ćemo mu podršku na svakom koraku dok se bude borio za titulu prvaka", izjavio je Laurent Mekies, izvršni direktor i šef ekipe Oracle Red Bull Racing
"Nevjerovatno sam sretan i zahvalan Red Bullu što mi je pružio ovu priliku. Otkako sam se pridružio juniorskom timu, imam izuzetnu podršku i mnogo sam napredovao, kako kao vozač, tako i kao osoba. Moja karijera razvijala se nevjerovatno brzo i mnogo dugujem svima koji su vjerovali u mene i pomogli mi da stignem do ove tačke. Moja ambicija je jasna: želim postati vozač Formule 1. Prilika da narednu godinu provedem pripremajući se za taj sljedeći korak za mene je izuzetno uzbudljiva. Uvjeren sam da ću, uz podršku i iskustvo ekipe, imati najbolju moguću pripremu kako bih bio potpuno spreman za ulazak na startnu rešetku Formule 1 kada za to dođe vrijeme. Znam da još mnogo toga moram naučiti, ali spreman sam naporno raditi, iskoristiti svaku priliku i dati sve od sebe za ekipu. Za sada je moj neposredni cilj da sezonu Formule 2 završim na najbolji mogući način", rekao je Nikola Tsolov.