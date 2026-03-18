Nova serija pruža uvid u život slavnog Neymara, brazilske nogometne ikone

Neymar Jr. otvara vrata svog doma u novoj seriji objavljenoj na njegovom YouTube kanalu.

U seriji će fanovi otkriti koliki trud ovaj igrač Santosa ulaže na nogometnom terenu, ali će također kroz epizode dobiti i jedinstven uvid u to kako se osjeća i kako izgleda njegov svakodnevni život.

Neymar Jr. želi ispričati svoju priču iz svoje perspektive, fokusirajući se na privržene odnose sa suprugom Brunom Biancardi i njihovom djecom, kao i na detalje iz svog svakodnevnog života kao nogometaša.

U premijernoj epizodi, Neymar Jr. dijeli trenutke iza kulisa koji uključuju njegovu rutinu, ali također otkriva emocije, izazove i razmišljanja o trenutnoj fazi svoje karijere.

Neymar Jr. o izostavljanju iz reprezentacije Brazila

Neymar Jr. se zagrijava za utakmicu Santosa i Internacionala

Prva epizoda prati Neymara Jr. dok se oporavlja nakon utakmice i remija Santosa i Corinthiansa rezultatom 1:1. U sobi za tretmane u klupskom trening kampu, bivša zvijezda Barcelone je na masaži te prati objavljivanje spiska reprezentativaca Brazila, koji je sastavio selektor Carlo Ancelotti.

"A šta je sa mnom Ancelotti?", rekao je Neymar kada je čuo da nije pozvan u državni tim.

Zavirite u Neymarov život "iza scene" u njegovoj novoj seriji

Kada je postao svjestan onoga što se dogodilo, on je detaljnije govorio o svojim mislima i odluci selektora da bude izostavljen iz tima.

"Sastav reprezentacije je upravo objavljen. Nisam pozvan. Naravno, tužan sam, ali ću uvijek podržavati nacionalni tim. Sada je bitno nastaviti raditi, nastaviti se poboljšavati u svakom aspektu i biti spreman ako se ukaže prilika", rekao je on.

Neymar Jr. napreduje u povratku u najbolju formu Moram raditi, trenirati i igrati kako bih bio spreman za Svjetsko prvenstvo ako se ukaže prilika. Neymar da Silva Santos Júnior

"Očigledno je da je ovo moje posljednje Svjetsko prvenstvo. Bio sam uznemiren, ali sutra moram prestati biti tužan. Moram raditi, trenirati i igrati kako bih bio spreman ako se ukaže prilika", kazao je Brazilac.

Predstoji nekoliko uzbudljivih mjeseci u karijeri jednog od najvećih brazilskih nogometaša svih vremena, a sve možete pratiti putem njegovog YouTube kanala.