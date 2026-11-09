Od 0 do 180 km/h iz dimnjaka: Rekordni let u Sloveniji

Red Bull B.A.S.E. skakači Dani Roman i Fred Fugen dostigli su brzinu od 180 km/h u samo nekoliko sekundi u četvrtak, 5. novembra, kada su ispaljeni iz najvišeg dimnjaka u Evropi. Tako sada imamo dva nova Ginisova rekorda i novo pomjeranje granice onoga što je ljudima uopšte moguće kad rašire krila!

1 min Od 0 do 180 km/h iz dimnjaka!

Francuz Fugen je jedan od najinovativnijih B.A.S.E. skakača na planeti, sa serijom nevjerovatnih solo i timskih projekata iza sebe, uključujući i ulogu u osmotočlanoj ekipi najboljih wingsuit pilota svijeta koji su izveli najduži let u formaciji iznad Mont Blanca. Njemu se pridružio Španac Roman, koji potpisuje i sjajne projekte poput Ultimate Aerial Obstacle Course-a, na čijem je razvoju radio pune dvije godine.

Katapultom iz dimnjaka: Rekordni let sa vrha Trbovlja! © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Katapultom iz dimnjaka: Rekordni let sa vrha Trbovlja! © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Katapultom iz dimnjaka: Rekordni let sa vrha Trbovlja! © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Katapultom iz dimnjaka: Rekordni let sa vrha Trbovlja! © Samo Vidic / Red Bull Content Pool Katapultom iz dimnjaka: Rekordni let sa vrha Trbovlja! © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Katapultom iz dimnjaka: Rekordni let sa vrha Trbovlja! © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Slobodan pad

Za ovaj najnoviji projekat, dvojac se udružio kako bi se ispalio iz ljudskog katapulta dugog 60 metara, ugrađenog u sam vrh 360 metara visokog dimnjaka Trbovlje u Sloveniji. Red Bull piloti lansirani su od 0 do 180 km/h za samo 2,15 sekundi, nakon čega su izletjeli iz kapsule katapulta i nastavili letjeti vertikalno u nebo. Nakon kratkog momenta nulte gravitacije na samom vrhu putanje, prešli su u slobodan pad, dostigli slične velike brzine i na kraju sigurno otvorili padobrane i sletjeli.

Roman je postavio rekord za najveću visinu dostignutu ljudskim katapultom od 100,36 metara vertikalno, da bi potom u zajedničkom lansiranju postavili rekord za najveću ukupnu visinu dvojca od 151,72 metra, gdje je Roman izletio na 75,97 m, a Fugen na 75,75 m.

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Govoreći o iskustvu u ovoj nevjerovatnoj priči, Roman je izjavio: "Stojiš u kapsuli, slušaš odbrojavanje, i na pet sekundi do kraja duboko udahneš i zategneš cijelo tijelo. A onda – samo BAM! Letiš gore i gore, i odjednom sve oko tebe izgleda kao da se kreće u usporenom snimku prije nego što ponovo počneš ubrzavati prema dole. Totalno nadrealno i nevjerovatno dobro zabavno."

Brutalno ubrzanje

Katapult od 60 metara napravili su specijalno za ovaj projekat slovenački kaskaderi i inženjeri iz tima DD Squad. Sistem sa oprugama teškim dvije tone stvorio je lansirni mehanizam zbog kojeg su skakači pri izlasku iz dimnjaka preživjeli brutalnu silu ubrzanja do čak 4,2G. Fugen je dodao da se sa katapultom ove veličine ulazi u potpunu nepoznanicu i da se moraju osloniti na cjelokupno iskustvo jer za ovakvo lansiranje jednostavno ne postoji trening.

Ideja je rođena iz Ultimate Aerial Obstacle Course projekta, a razvoj je trajao dvije i po godine. Nakon početnih testova iznad vode i manjih katapult verzija, sistem je za Red Bull Human Catapult sklairan na čitavih 60 metara, dok je montaža unutar dimnjaka trajala oko dva mjeseca. Gašper Novak, prvi čovjek tima DD Squad, objasnio je da im je ovaj projekat bio sve u životu tokom ta dva mjeseca, radeći šest dana u sedmici po 14 sati dnevno uz maksimalnu kontrolu i fokus na sigurnost.