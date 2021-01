OKK Spars Sarajevo: Da, istina je - stvaramo reprezentativce

Bosna i Hercegovina je pravi mali rasadnik košarkaških talenata, a na njihovom otkrivanju i veoma uspješnom afirmiranju već 15 godina radi vrijedna i profesionalna ekipa okupljena oko kluba Spars. Lijepa priča kojoj treba dati krila kako bi došla do svih krajeva svijeta.

Bosna i Hercegovina je pravi mali rasadnik košarkaških talenata, a na njihovom otkrivanju i veoma uspješnom afirmiranju već 15 godina radi vrijedna i profesionalna ekipa okupljena oko kluba Spars. Lijepa priča kojoj treba dati krila kako bi došla do svih krajeva svijeta.

Bosna i Hercegovina je pravi mali rasadnik košarkaških talenata, a na njihovom otkrivanju i veoma uspješnom afirmiranju već 15 godina radi vrijedna i profesionalna ekipa okupljena oko kluba Spars. Lijepa priča kojoj treba dati krila kako bi došla do svih krajeva svijeta.

„Istina je, stvaramo reprezentativce BiH. Postojimo preko 15 godina, a u posljednjih deset se takmičimo na svim nivoima. U tom periodu smo napravili između 45 i 50 reprezentativaca BiH u svim selekcijama. Ako gledamo aktuelni A tim, onda mogu reći da ih je pola poniklo u Sparsima. Također, od 2012. godine naš tim dobija poziv da igra u konkurenciji 32 najbolja mlada tima Evrope. Ovim se mogu pohvaliti još Real Madrid, Barcelona i Crvena zvezda. Najveći uspjeh u Euroligi jeste osvajanje turnira u Rimu i plasman na Final Four u Londonu 2013. godine. Dvije godine poslije bili smo na završnici u Madridu. To je nešto po čemu smo prepoznatljivi na Starom kontinentu - kao klub koji radi s mladim igračima. Rekao bih, poznatiji u Evropi nego u Sarajevu. Osim igrača koji su ponikli kod nas i sada igraju za bh. reprezentaciju, možemo se pohvaliti da su neki igrali ili sada nastupaju za državne timove Hrvatske, Slovenije, Srbije. Također, imamo igrača koji nastupa za turski nacionalni tim. Euroliga nam je pomogla i sa iskustvom, ali i s promocijom mladih igrača“, istakao je naš sagovornik, koji je najčešće obavljao poslove s prvim timom, ali je ove sezone prekomandovan da radi s mladim talentima.

„Istina je, stvaramo reprezentativce BiH. Postojimo preko 15 godina, a u posljednjih deset se takmičimo na svim nivoima. U tom periodu smo napravili između 45 i 50 reprezentativaca BiH u svim selekcijama. Ako gledamo aktuelni A tim, onda mogu reći da ih je pola poniklo u Sparsima. Također, od 2012. godine naš tim dobija poziv da igra u konkurenciji 32 najbolja mlada tima Evrope. Ovim se mogu pohvaliti još Real Madrid, Barcelona i Crvena zvezda. Najveći uspjeh u Euroligi jeste osvajanje turnira u Rimu i plasman na Final Four u Londonu 2013. godine. Dvije godine poslije bili smo na završnici u Madridu. To je nešto po čemu smo prepoznatljivi na Starom kontinentu - kao klub koji radi s mladim igračima. Rekao bih, poznatiji u Evropi nego u Sarajevu. Osim igrača koji su ponikli kod nas i sada igraju za bh. reprezentaciju, možemo se pohvaliti da su neki igrali ili sada nastupaju za državne timove Hrvatske, Slovenije, Srbije. Također, imamo igrača koji nastupa za turski nacionalni tim. Euroliga nam je pomogla i sa iskustvom, ali i s promocijom mladih igrača“, istakao je naš sagovornik, koji je najčešće obavljao poslove s prvim timom, ali je ove sezone prekomandovan da radi s mladim talentima.

„Istina je, stvaramo reprezentativce BiH. Postojimo preko 15 godina, a u posljednjih deset se takmičimo na svim nivoima. U tom periodu smo napravili između 45 i 50 reprezentativaca BiH u svim selekcijama. Ako gledamo aktuelni A tim, onda mogu reći da ih je pola poniklo u Sparsima. Također, od 2012. godine naš tim dobija poziv da igra u konkurenciji 32 najbolja mlada tima Evrope. Ovim se mogu pohvaliti još Real Madrid, Barcelona i Crvena zvezda. Najveći uspjeh u Euroligi jeste osvajanje turnira u Rimu i plasman na Final Four u Londonu 2013. godine. Dvije godine poslije bili smo na završnici u Madridu. To je nešto po čemu smo prepoznatljivi na Starom kontinentu - kao klub koji radi s mladim igračima. Rekao bih, poznatiji u Evropi nego u Sarajevu. Osim igrača koji su ponikli kod nas i sada igraju za bh. reprezentaciju, možemo se pohvaliti da su neki igrali ili sada nastupaju za državne timove Hrvatske, Slovenije, Srbije. Također, imamo igrača koji nastupa za turski nacionalni tim. Euroliga nam je pomogla i sa iskustvom, ali i s promocijom mladih igrača“, istakao je naš sagovornik, koji je najčešće obavljao poslove s prvim timom, ali je ove sezone prekomandovan da radi s mladim talentima.

„Na to smo ponosni. Pravi smo bh. klub u svim strukturama. Trudimo se da tako i ostane.“

„Na to smo ponosni. Pravi smo bh. klub u svim strukturama. Trudimo se da tako i ostane.“

„Na to smo ponosni. Pravi smo bh. klub u svim strukturama. Trudimo se da tako i ostane.“