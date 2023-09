Old Town Street Fest: 14 nastupa na šest lokacija

Lezz Go Band će svirati na Old Crew stageu , a riječ je o beogradskom bendu na čijim se nastupima mogu čuti obrade EDM izvođača kao što su Swedish House Mafia, Calvin Harris, Rudimental, Sak Noel, Example, LMFAO i Prodigy. Također, izvode i hitove modernih pop zvijezda među kojima su Bruno Mars, John Newman, One Republic, Pharell Williams, Beyonce, Rihanna, Shakira i Daft Punk, ali se često mogu čuti i hitovi sastava kao što su Jamiroquai, Chemical Brothers, Bomfunk MC’s i mnogi drugi.