Red Bull BC One u subotu 24. oktobra donosi finale ovogodišnjeg globalnog online turnira - Red Bull BC One E-Battlea. Za titule najboljih svjetskih breakera borit će se četiri mladića i četiri djevojke, uz direktan stream na internetu.

