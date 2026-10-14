Oracle Red Bull Racing i Laurent Mekies produžili saradnju do 2031. godine

Dioničar Red Bulla Mark Mateschitz je danas (srijeda, 14. oktobar) tokom sastanka tima u Milton Keynesu, a nakon pobjeda u Maleziji i Singapuru, objavio dugoročno produženje ugovora s Laurentom Mekiesom, izvršnim direktorom i šefom tima Oracle Red Bull Racing do 2031. godine. Ovaj dogovor uslijedio je nakon nedavnih produženja ugovora s Maxom Verstappenom i Isackom Hadjarom, kao i angažovanja ključnih članova osoblja za narednu sezonu, čime se dodatno jačaju dugoročni temelji tima za ostvarivanje uspjeha.

"Snaga Red Bulla oduvijek je proizlazila iz njegovih ljudi i stvaranja okruženja u kojem talentovani pojedinci mogu zajedno postići izvanredne stvari. Laurent je odigrao ključnu ulogu u vođenju tima kroz važan period tranzicije, istovremeno čuvajući takmičarski duh i principe Red Bulla koji nas definišu. Ovo produženje ugovora odražava naše povjerenje u njegovo vodstvo i naše zajedničko uvjerenje u dugoročnu viziju tima. Imamo velike ambicije za ono što nas očekuje i posvećeni smo tome da zajedno nastavimo graditi na ovom zamahu", izjavili su dioničari Red Bulla Chalerm Yoovidhya i Mark Mateschitz

Oracle Red Bull Racing slavi na Velikoj nagradi Singapura 2026 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ovim povodom se obratio i Oliver Mintzlaff, izvršni direktor za korporativne projekte i investicije Red Bulla.

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"Laurent je pokazao izvanredno vodstvo otkako se vratio u porodicu Red Bulla. On objedinjuje tehničku stručnost, strateško razmišljanje i duboko razumijevanje onoga što naš tim čini uspješnim. Jednako je važno i to što utjelovljuje vrijednosti i način razmišljanja koji definišu Red Bullov pristup: hrabrost, timski rad, odlučnost i neprestanu želju za takmičenjem na najvišem nivou. Kontinuitet u vodstvu ključni je sastojak dugoročnog uspjeha i oduševljeni smo što će Laurent nastaviti voditi tim kroz naredno poglavlje našeg zajedničkog puta", rekao je Mintzlaff.

Oracle Red Bull Racing produžio ugovor s Laurentom Mekiesom do 2031. godine © Red Bull Content Pool

Laurent Mekies, izvršni direktor i šef tima Oracle Red Bull Racinga, oduševljen je produženjem saradnje s timom koji uspješno vodi.

"Izuzetno sam ponosan što nastavljam ovo putovanje s timom Oracle Red Bull Racing i želio bih zahvaliti Chalermu, Marku i Oliveru, cijelom timu i svima koji su uključeni u ovaj projekt, na povjerenju koje su mi ukazali. Ono što ovaj tim čini posebnim jeste način na koji se svi udružuju u ostvarivanju istog cilja, a svakog dana osjećam privilegiju što radim s tako talentovanom i predanom grupom ljudi. Zajedno, uz timove Pierrea Wachéa i Bena Hodgkinsona, koji imaju centralnu ulogu u oblikovanju naše budućnosti, imamo čvrste temelje za godine koje dolaze i iskreno vjerujemo da je ovo tek početak. Dok gledamo prema budućnosti, nastavit ćemo se držati principa koji nas definišu: slobodnog razmišljanja, brzog djelovanja i odvažnosti u donošenju odluka", kazao je Mekies.

S više od 20 godina iskustva u Formuli 1, on je obavljao visoke rukovodeće funkcije u timovima među kojima su Minardi, Toro Rosso i Ferrari, kao i u Međunarodnoj automobilističkoj federaciji (FIA), prije nego što se 2024. godine vratio u porodicu Red Bulla kao šef tima Visa Cash App Racing Bulls. Na mjesto izvršnog direktora i šefa tima Oracle Red Bull Racing imenovan je u julu 2025. godine.

Pod Mekiesovim vodstvom, tim je ostvario izvanredan preokret u drugoj polovini sezone 2025. godine, da bi na kraju ipak ostao bez titule u konkurenciji vozača za samo dva boda.

Oracle Red Bull Racing je 2026. godine zakoračio u novu eru, jer se tim prvi put takmiči s vlastitom pogonskom jedinicom. Prekretnica je ostvarena u Maleziji, gdje je tim upisao prvu pobjedu u sezoni, a potom je uslijedio dominantan vikend u Singapuru, gdje je Oracle Red Bull Racing slavio u Sprint utrci i na glavnoj utrci za Veliku nagradu.