Oracle Red Bull Racing je objavio da će Laurent Mekies ostati šef tima do 2031. godine.
© Red Bull Content Pool
F1

Oracle Red Bull Racing i Laurent Mekies produžili saradnju do 2031. godine

Oracle Red Bull Racing i Laurent Mekies zvanično su produžili saradnju do 2031. godine, saopćio je tim iz Milton Keynesa.
Piše redbull.ba
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Dioničar Red Bulla Mark Mateschitz je danas (srijeda, 14. oktobar) tokom sastanka tima u Milton Keynesu, a nakon pobjeda u Maleziji i Singapuru, objavio dugoročno produženje ugovora s Laurentom Mekiesom, izvršnim direktorom i šefom tima Oracle Red Bull Racing do 2031. godine. Ovaj dogovor uslijedio je nakon nedavnih produženja ugovora s Maxom Verstappenom i Isackom Hadjarom, kao i angažovanja ključnih članova osoblja za narednu sezonu, čime se dodatno jačaju dugoročni temelji tima za ostvarivanje uspjeha.
"Snaga Red Bulla oduvijek je proizlazila iz njegovih ljudi i stvaranja okruženja u kojem talentovani pojedinci mogu zajedno postići izvanredne stvari. Laurent je odigrao ključnu ulogu u vođenju tima kroz važan period tranzicije, istovremeno čuvajući takmičarski duh i principe Red Bulla koji nas definišu. Ovo produženje ugovora odražava naše povjerenje u njegovo vodstvo i naše zajedničko uvjerenje u dugoročnu viziju tima. Imamo velike ambicije za ono što nas očekuje i posvećeni smo tome da zajedno nastavimo graditi na ovom zamahu", izjavili su dioničari Red Bulla Chalerm Yoovidhya i Mark Mateschitz
Laurent Mekies proslavlja pobjedu u Singapuru 2026. s Markom Mateschitzom, Chalermom Yoovidhyom i Pierreom Wachéom u garaži Oracle Red Bull Racinga

Oracle Red Bull Racing slavi na Velikoj nagradi Singapura 2026

© Getty Images / Red Bull Content Pool

Ovim povodom se obratio i Oliver Mintzlaff, izvršni direktor za korporativne projekte i investicije Red Bulla.

Izvorni Red Bull

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"Laurent je pokazao izvanredno vodstvo otkako se vratio u porodicu Red Bulla. On objedinjuje tehničku stručnost, strateško razmišljanje i duboko razumijevanje onoga što naš tim čini uspješnim. Jednako je važno i to što utjelovljuje vrijednosti i način razmišljanja koji definišu Red Bullov pristup: hrabrost, timski rad, odlučnost i neprestanu želju za takmičenjem na najvišem nivou. Kontinuitet u vodstvu ključni je sastojak dugoročnog uspjeha i oduševljeni smo što će Laurent nastaviti voditi tim kroz naredno poglavlje našeg zajedničkog puta", rekao je Mintzlaff.
Oracle Red Bull Racing je objavio da će Laurent Mekies ostati šef tima do 2031. godine.

Oracle Red Bull Racing produžio ugovor s Laurentom Mekiesom do 2031. godine

© Red Bull Content Pool

Laurent Mekies, izvršni direktor i šef tima Oracle Red Bull Racinga, oduševljen je produženjem saradnje s timom koji uspješno vodi.
"Izuzetno sam ponosan što nastavljam ovo putovanje s timom Oracle Red Bull Racing i želio bih zahvaliti Chalermu, Marku i Oliveru, cijelom timu i svima koji su uključeni u ovaj projekt, na povjerenju koje su mi ukazali. Ono što ovaj tim čini posebnim jeste način na koji se svi udružuju u ostvarivanju istog cilja, a svakog dana osjećam privilegiju što radim s tako talentovanom i predanom grupom ljudi. Zajedno, uz timove Pierrea Wachéa i Bena Hodgkinsona, koji imaju centralnu ulogu u oblikovanju naše budućnosti, imamo čvrste temelje za godine koje dolaze i iskreno vjerujemo da je ovo tek početak. Dok gledamo prema budućnosti, nastavit ćemo se držati principa koji nas definišu: slobodnog razmišljanja, brzog djelovanja i odvažnosti u donošenju odluka", kazao je Mekies.
S više od 20 godina iskustva u Formuli 1, on je obavljao visoke rukovodeće funkcije u timovima među kojima su Minardi, Toro Rosso i Ferrari, kao i u Međunarodnoj automobilističkoj federaciji (FIA), prije nego što se 2024. godine vratio u porodicu Red Bulla kao šef tima Visa Cash App Racing Bulls. Na mjesto izvršnog direktora i šefa tima Oracle Red Bull Racing imenovan je u julu 2025. godine.
Pod Mekiesovim vodstvom, tim je ostvario izvanredan preokret u drugoj polovini sezone 2025. godine, da bi na kraju ipak ostao bez titule u konkurenciji vozača za samo dva boda.
Oracle Red Bull Racing je 2026. godine zakoračio u novu eru, jer se tim prvi put takmiči s vlastitom pogonskom jedinicom. Prekretnica je ostvarena u Maleziji, gdje je tim upisao prvu pobjedu u sezoni, a potom je uslijedio dominantan vikend u Singapuru, gdje je Oracle Red Bull Racing slavio u Sprint utrci i na glavnoj utrci za Veliku nagradu.
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