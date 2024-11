Osvojila Carstenszovu piramidu, bliži se ostvarenju sna o "Sedam vrhova"

Brazilska ultratrkačica Fernanda Maciel je još jednom redefinisala granice ljudske izdržljivosti tako što je postavila najbrže poznato vrijeme (Fastest Known Time ili FKT) na najvišem vrhu Okeanije, a to je Carstenszova piramida, odnosno Puncak Jaya u Indoneziji. Riječ je o najvišem vrhu planine Carstensz ili Jayawijaya s nadmorskom visinom od 4.884 metra. Rekordni uspon i spuštanje kompletirala je za samo 1 sat i 48 minuta. To je bio peti osvojeni vrh u njenoj misiji uspona na Sedam vrhova. Brzi uspon i spuštanje po strmim krečnjačkim stijenama svrstao ju je u elitnu ligu sportista, koji pomjeraju granice na Sedam vrhova.