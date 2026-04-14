Red Bull 400 Igman 2022.
Otvorene prijave za Red Bull 400: Igman te opet zove

Za sve one spremne na izazov - ovo je pravi trenutak!
Ako želiš biti dio ove priče, prijave su otvorene OVDJE, a startnina uključuje učešće u utrci, službenu majicu i Red Bull paket dobrodošlice.
Prijave za Red Bull 400 u Bosni i Hercegovini su otvorene, a Olimpijska skakaonica na Igmanu ponovo postaje mjesto gdje se pomjeraju lične granice. Treće izdanje utrke donosi poznati izazov koji iz godine u godinu, širom svijeta okuplja sve više onih koji žele testirati svoju izdržljivost na jedinstven način.
Na papiru zvuči jednostavno: 400 metara. U stvarnosti - sve osim toga. Staza vodi direktno uz skakaonicu, gdje učesnike čeka 170 metara visinskog uspona, uz nagib koji ide i do 37 stepeni. Nije slučajno da mnogi ovu utrku nazivaju najtežih 400 metara koje su ikada pretrčali.
Svaki korak postaje borba, svaki metar mali cilj, a pogled prema vrhu test i za tijelo i za glavu. Upravo u tome i jeste čar Red Bull 400 utrke: nije važno samo koliko si brz, nego koliko si spreman da izdržiš.
Najbolji među najboljima već su ostavili svoj trag na Igmanu. Rekord staze u ženskoj konkurenciji drži Emina Alagić sa vremenom 5:16, dok je najbrže vrijeme u muškoj konkurenciji postavio Jakub Siarnik iz Slovačke sa vremenom 3:48. Ali, dobro znamo, rekordi su tu da se ruše...
I ovdje važi isto pravilo kao i na stazi: brzina se isplati. Svi koji se prijave do 10. maja mogu iskoristiti promotivnu cijenu startnine od 50 KM.
Nagradni fond

Na cilju te čeka medalja, ali i osjećaj koji je teško opisati. A ako ti treba dodatna motivacija, tu je i nagradni fond. Najbrži u muškoj i ženskoj konkurenciji osvajaju 1.000 KM, drugoplasirani 800 KM, a treće mjesto donosi 500 KM.
Red Bull 400 nije samo utrka. To je pitanje koje postavljaš sebi prije starta i odgovor koji pronađeš na vrhu.

