Red Bull Four 2 Score stiže u BiH: Imaš li ekipu za Kanadu?

Zamisli fudbal bez golmana, bez pauze i sa samo deset minuta da pokažeš sve što znaš. Brzo, dinamično i taktički - to je Red Bull Four 2 Score, turnir koji ove godine po prvi put dolazi u Bosnu i Hercegovinu.
Pravila su jednostavna, ali igra je sve samo ne obična. Na terenu su četiri igrača po ekipi, a tim može imati i jednog rezervnog igrača. Utakmice traju 10 minuta bez pauze u prvih 9 minuta, što znači samo jedno: napad od prve do posljednje sekunde.
A onda dolazi i twist koji sve mijenja: golovi postignuti u prvoj i posljednjoj minuti vrijede duplo.
Zato nije dovoljno samo zabijati golove, bitno je i tempirati napad, držati fokus i imati strategiju za ključne trenutke utakmice.
Prijave su sada otvorene za sve fudbalske entuzijaste od 18 do 35 godina, a kvalifikacioni turniri igrat će se širom Bosne i Hercegovine. U svakom gradu, na turnir će se plasirati 16 ekipa koje prve izvrše registraciju.
Kvalifikacioni turniri se igraju:
• u Trebinju – 4. aprila
• u Kaknju – 11. aprila
• u Tuzli – 18. aprila
• u Sarajevo – 25. aprila
Najbolje ekipe iz kvalifikacija izborit će mjesto na velikom Džavnom finalu, koje će se održati 26. aprila u Sarajevu, a pobjednička ekipa iz Bosne i Hercegovine osvojit će put na Svjetsko finale Red Bull Four 2 Score u Torontu, gdje će igrati protiv najboljih timova iz cijelog svijeta.
Na tom putu pratit će ih i mentorstvo reprezentativca Bosne i Hercegovine Kerima Alajbegovića, koji će biti podrška domaćem pobjedničkom timu.
Osim uzbudljivih utakmica, svaki turnir donosi i zabavan prateći program za publiku, uključujući freestyle fudbal nastupe. Među njima je i tuzlanska freestyle senzacija Maid Freestyle, koji će pokazati šta sve lopta može kada je "u pravim nogama".
Ako misliš da tvoja ekipa ima brzinui taktiku za ključne minute, vrijeme je da to dokažeš! Okupi ekipu, prijavi se i izbori mjesto na Svjetskom finalu.