Otvorene prijave za Wings for Life World Run 2021

Osmo izdanje globalne humanitarne utrke Wings for Life World Run definitivno će biti održano iduće godine, i to 9. maja. Prijave su već otvorene na službenoj stranici utrke, a sav prihod od startnina i donacija ide u svrhu istraživanja lijeka za povrede kičmene moždine.

Osmo izdanje globalne humanitarne utrke Wings for Life World Run definitivno će biti održano iduće godine, i to 9. maja. Prijave su već otvorene na službenoj stranici utrke, a sav prihod od startnina i donacija ide u svrhu istraživanja lijeka za povrede kičmene moždine.

Osmo izdanje globalne humanitarne utrke Wings for Life World Run definitivno će biti održano iduće godine, i to 9. maja. Prijave su već otvorene na službenoj stranici utrke, a sav prihod od startnina i donacija ide u svrhu istraživanja lijeka za povrede kičmene moždine.

Wings for Life World Run 2021