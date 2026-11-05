Otvorene prijave za Wings for Life World Run, održat će se 9. maja 2027.

Wings for Life World Run ponovo okuplja ljude širom svijeta oko jedne važne misije, a to je pronalazak lijeka za povrede kičmene moždine. Na dan utrke, hiljade trkača, učesnika u invalidskim kolicima i profesionalnih sportista startaju istovremeno, a svi trče u potrazi za nadom dok ih sustiže takozvani Catcher Car, odnosno automobil koji ih lovi. Svaki pretrčani kilometar približava nas budućnosti u kojoj paraliza više neće biti trajno stanje.

Prošle godine je na Wings for Life World Runu širom svijeta učestvovalo više od 300.000 trkača, korisnika invalidskih kolica i profesionalnih sportista, a narednom globalni događaj zakazan je za nedjelju, 9. maj 2027. godine.

52 min Relive the world's largest running event Runners and wheelchair-users across the globe ran together to find a cure for spinal cord injury.

Donosimo sve važne informacije o događaju čiji je slogan "Trčimo za one koji ne mogu" (Running for those who can't), kao i razloge zbog kojih vrijedi obuti patike i učestvovati.

01 Podržat ćete plemenit cilj

Kada se pridružite Wings for Life World Runu , ne trčite samo za sebe, već i za druge. Naime, 100 posto svih kotizacija direktno se uplaćuje neprofitnoj fondaciji Wings for Life, čija je misija pronalazak lijeka za povrede kičmene moždine.

02 Jedinstven format utrke

Uzbuđenje na startu utrke u Minhenu © Flo Hagena for Wings For Life World Run Možete biti ozbiljni koliko želite, svi završavaju utrku © Focus Sports for Wings for Life World Run Na mnogim lokacijama se trči noću, među njima je Taipei © Ray Chang for Wings for Life World Run Utrka u Beču 2025. godine © Philip Platzer for Wings for Life World Run Šarenilo na utrci Wings for Life World Run © Stefaan Temmerman/Red Bull Content Pool Učesnici utrke u Hong Kongu su uživali © Brian Ching See Wing for Wings for Life World Run Priprema za utrku u Karačiju u Pakistanu © Muhammad Haris for Wings for Life World Run Hiljade inspirisanih ljudi širom svijeta učestvuju u utrci © Francis Kiguta for Wings for Life World Run Kjeld Nuis čestita posljednjem trkaču kojeg je pretekao Catcher Car © Marcel van Hoorn for Wings for Life World Run Svake godine se prikupe milioni za istraživanje kičmene moždine © Tomislav Moze for Wings for Life World Run Zadar u Hrvatskoj privlači mnogobrojnu publiku, a atmosfera je sjajna © Tomislav Moze for Wings for Life World Run Anna Gasser je jedna od brojnih sportskih ikona koje podržavaju utrku © Philipp Carl Riedl for Wings for Life World Run

Ova utrka ima jedinstven format, s pokretnom ciljnom linijom koju predstavlja automobil Catcher Car. Svi učesnici startaju u isto vrijeme, što je prema vremenskim zonama 13:00 sati u Berlinu, 20:00 sati u Tokiju i 7:00 sati u New Yorku, a 30 minuta kasnije Catcher Car kreće u potjeru za njima.

Kada automobil sustigne učesnika, njegova utrka je završena, a posljednji učesnik kojeg automobil prestigne postaje globalni pobjednik.

03 Aplikacija Wings for Life World Run spremna je za utrku, koristit će se i u BiH

Zahvaljujući praćenju uživo i Virtual Catcher Caru, aplikacija Wings for Life World Run omogućava vam da učestvujete bez obzira na to gdje se nalazite na dan utrke.

Njene funkcije za društvene mreže omogućit će vam da ostanete povezani s drugim učesnicima, dok će vas zanimljivo audioiskustvo u realnom vremenu informisati, zabavljati i motivisati.

Upravo će na ovaj način učesnici u BiH moći sudjelovati u utrci na više lokacija i dati svoj doprinos.

04 U planu su i Flagship Run utrke

Utrka Wings for Life World Run u Beču © Philip Platzer for Wings for Life World Run

Pored App Run utrka, organizuju se i Flagship Run utrke na kojima će učesnici trčati rame uz rame na sedam lokacija širom svijeta.

Imajte na umu da bi se trebalo prijaviti što prije jer se ove utrke obično brzo popune.

05 Možete biti sigurni da ćete završiti utrku

Atmosfera na Wings for Life World Runu je unikatna © Tomislav Moze for Wings for Life World Run

Zahvaljujući formatu s automobilom Catcher Car u kojem ciljna linija dolazi do vas, sami možete odrediti željenu udaljenost, bez obzira na to da li trčite, krećete se u invalidskim kolicima, lagano džogirate ili hodate.

Dostupan je čak i Wings for Life World Run Goal Calculator , kalkulator koji vam pokazuje kojim tempom trebate trčati kako biste ostvarili željenu udaljenost.

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Mnogi učesnici ističu da ih je upravo Catcher Car dodatno motivisao da ostvare svoje najbolje lične rezultate.

06 Jednostavno, utrka je zabava za sve

Utrka Wings for Life World Run je otvorena za sve © Mpumelelo Macu for Wings for Life World Run

Vrhunski sportisti, početnici, osamnaestogodišnjaci, osamdesetogodišnjaci i svi ostali, utrka je otvorena za svakoga.

Lista učesnika Wings for Life World Runa širom svijeta veoma je šarolika. Na njoj se nalaze ljudi u kostimima, timovi u usklađenim odjevnim kombinacijama, a u zavisnosti od lokacije, mogu se vidjeti i sunčane naočale, čeone lampe, kabanice, znojnice, poneki par rukavica i mnogo osmijeha.

Okupljanje oko plemenitog cilja stvara atmosferu bez negativnosti i s mnogo pozitivne energije, koju hiljade ljudi dijele u istom trenutku.

07 Ovo je prilika da postanete dio nečega zaista globalnog

Ne samo da ćete trčati istovremeno s ljudima širom svijeta, već ćete doprinijeti i naslijeđu koje se gradi još od prvog izdanja ovog događaja.

Podsjetimo, utrka Wings for Life World Run je 2026. godine imala rekordnih 346.527 učesnika 192 nacionalnosti iz 173 zemlje, čime je oboren rekord iz 2025. godine, koji je iznosio 310.719 učesnika. Također, donijela je rekorde na svim nivoima ovog globalnog događaja. Jo Fukuda iz Japana postavio je rekord svih vremena za događaj dostigavši ​​nevjerovatnih 78,95 km kao globalni pobjednik, dok je Mikky Keetels iz Nizozemske postala nova globalna prvakinja u ženskoj konkurenciji, ostvarivši ​​nevjerovatnu novu svjetsku rekordnu udaljenost od 62,24 km i osvojivši titulu u ženskoj konkurenciji, čime je nadmašila prethodni svjetski rekord postavljen 2021. godine.

Ovaj pokret neće stati sve dok ne bude pronađen lijek za povrede kičmene moždine.

Naredna utrka Wings for Life World Run zakazana je za nedjelju, 9. maj 2027. godine. Prijave i više informacija dostupni su na zvaničnoj internet stranici Wings for Life World Runa .