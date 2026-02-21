Ovo su heroji iz sjene koji rade iza kulisa u srcu F1 tima

Paddock Formule 1 je operativno središte svakog tima tokom trkačkog vikenda. U njemu se nalaze garaža, inženjerske stanice i strateške jedinice, a s ovog mjesta se upravlja podešavanjima bolida, analizom performansi i usklađenošću s propisima.

Iza svakog vozača radi ogroman tim specijaliziranih tehničkih i operativnih stručnjaka, od kojih svi igraju ključnu ulogu u performansama na utrkama i utječu na rezultate u prvenstvu. Ovaj članak objašnjava ključne uloge unutar F1 tima te kako one doprinose uspjehu na stazi.

01 Ko radi u paddocku Formule 1?

Šef tima – vodi timske operacije i brine se za usklađenost s FIA propisima.

Šef sportskog odjela – fokusira se na operativnu, regulatornu i svakodnevnu realizaciju trkaćih vikenda.

Inženjeri – upravljaju podešavanjem bolida, performansama i analizom telemetrije.

Tehnički direktor – nadgleda razvoj bolida i aerodinamičku strategiju.

Glavni mehaničar – nadgleda rad u garaži, spremnost ekipe i bolida u pit-laneu.

Mehaničari – sastavljaju, održavaju i popravljaju bolid.

Stručnjak za podatke – analizira simulacije utrka i podatke o performansama.

02 Šta radi glavni šef F1 tima?

Šef F1 tima (Team Principal) obavlja ulogu glavnog izvršnog direktora i predstavlja najviši autoritet za svakodnevne operacije, strategiju i performanse. On ima ključnu ulogu u uspjehu ekipe tako što povezuje inženjere, vozače i vlasnike tima, održava tim ujedinjenim i osigurava odgovornost, kako za rezultate na stazi, tako i za upravljanje van staze.

Šef tima Laurent Mekies slavi u Kataru © Getty Images/Red Bull Content Pool

Glavne odgovornosti:

Strateško vodstvo: postavljanje smjera tima, nadzor budžeta u okviru cost cap ograničenja i donošenje ključnih tehničkih i operativnih odluka.

Operativno upravljanje: nadzor svih tehničkih i sportskih aktivnosti u fabrici, kao i tokom trkaćih vikenda.

Upravljanje kadrom: izgradnja pobjedničkog mentaliteta, vođenje timova i zapošljavanje ključnog tehničkog i operativnog osoblja.

Performanse i rezultati: donošenje konačnih strateških odluka, preuzimanje odgovornosti za rezultate tima i nadzor učinka ekipe na stazi.

Javno predstavljanje: glavni kontakt tima za medije, Formula One Management (FOM) i FIA-u.

Ko je glavni šef tima u Oracle Red Bull Racingu?

Nakon što je prethodno predvodio Visa Cash App Racing Bulls Team, Laurent Mekies je u julu 2025. postao izvršni direktor i šef tima (Team Principal) Oracle Red Bull Racinga. Strast prema Formuli 1 razvio je rano, odnosno nakon što je sa svojim ocem prisustvovao utrci za Veliku nagradu Francuske 1988. godine, što ga je inspirisalo da se posveti karijeri u mašinskom inženjerstvu i autosportu. Mekies je poznat po svom smirenom pristupu, snažnoj tehničkoj pozadini i bogatom strateškom iskustvu.

03 Šta radi šef sportskog odjela u Formuli 1?

Šef sportskog odjela (Head of Sporting) je viši lider F1 tima odgovoran za operacije na stazi, usklađenost s pravilima i logistiku tokom trkaćih vikenda. Kao glavni kontakt s FIA-om i sudijama (stewards), on nadgleda rad posade u boksu i osigurava poštivanje sportskih pravila fokusirajući se na operativnu realizaciju, za razliku od šire strateške uloge glavnog šefa tima (Team Principal).

Glavne odgovornosti:

Veza sa FIA-om: djeluje kao glavni kontakt tima s FIA-om i FOM-om, učestvuje u radu Savjetodavnog odbora za sportska pitanja te vodi komunikaciju sa sudijama u vezi s prigovorima ili žalbama.

Podrška za sportska pravila: donošenje odluka u realnom vremenu tokom utrke u vezi sa sportskim pravilima, namijenjenih inženjerskim i operativnim timovima.

Operacije na stazi: nadzor nad cjelokupnim radom trkačkog tima, uključujući posadu i aktivnosti u garaži.

Logistika i osoblje: upravljanje logistikom tokom trkaćih vikenda, uključujući letove, hotele i transport opreme, kao i vođenje te koordinacija osoblja.

Ko je šef sportskog odjela u Oracle Red Bull Racingu?

Stephen Knowles je viši inženjer, koji od 2025. godine obavlja dužnost v.d. šefa sportskog odjela u Oracle Red Bull Racingu, uz svoju ulogu višeg inženjera za trkačku strategiju. Diplomirao je na Univerzitetu Bath, a skoro deceniju je proveo u Mercedesu, gdje je napredovao do pozicije stručnjaka za strateške odluke na pitwallu (Pitwall Strategist), prije nego što se pridružio Red Bullu 2021. godine.

Stephen Knowles se pridružio Red Bullu 2021. godine © Getty Images/Red Bull Content Pool

04 Šta rade inženjeri Formule 1?

Glavne odgovornosti:

Inženjer performansi: koristi simulacije i podatke senzora kako bi poboljšao dinamiku bolida i unaprijedio njegove performanse.

Kontrolni inženjer: razvija i kalibrira softver bolida (pogonski sklop, kočnice itd.), osigurava usklađenost s FIA pravilima, optimizuje performanse i rješava probleme tokom utrke na stazi.

Aerodinamički inženjer: projektuje komponente koje povećavaju potisak (downforce) i smanjuju otpor zraka koristeći CFD simulacije i testiranja u vjetrotunelu.

Inženjer motora: p oboljšava performanse, pouzdanost i efikasnost goriva hibridnog motora putem analize podataka, simulacija i praćenja na stazi.

Inženjer strategije: analizira podatke kako bi donosio odluke u realnom vremenu o zaustavljanju u boksu, strategiji guma i prilikama za preticanje.

Gianpiero Lambiase je šef trkaćeg inženjeringa u Oracle Red Bull Racingu © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ko je šef inženjeringa utrka u Oracle Red Bull Racingu?

GianPiero Lambiase je proveo 20 godina kao inženjer na stazi u Formuli 1. Nakon što je diplomirao mašinsko inženjerstvo na Univerzitetskom koledžu u Londonu, započeo je karijeru u Formuli 1 kao inženjer za podatke (performanse) u timu Jordan. U periodu od pet godina postao je inženjer za utrke te je radio s više vozača, uključujući Sergija Péreza u timu Force India 2014. godine, prije nego što se krajem te sezone pridružio Red Bull Racingu.

05 Šta radi tehnički direktor Formule 1?

Koordinirajući rad inženjerskih, dizajnerskih i proizvodnih timova kako bi funkcionisali kao jedinstvena i konkurentna cjelina, tehnički direktor osigurava da je bolid siguran, u skladu s pravilima i brz, dok istovremeno upravlja složenošću moderne F1 tehnologije.

Glavne odgovornosti:

Strateški smjer: donosi odluke o konceptima dizajna bolida, uključujući aerodinamiku, šasiju i integraciju motora.

Usklađenost s propisima: osigurava da bolid u potpunosti zadovoljava sve FIA regulative i sigurnosne zahtjeve.

Nadzor budžeta: upravljanje budžetima, resursima i osobljem kako bi se optimizirale performanse, a pritom ostalo unutar finansijskih pravila Formule 1.

Donošenje odluka: vođenje inženjerskog odjela, koordinacija specijalizovanih timova i podsticanje inovacija u svim tehničkim oblastima.

Integracija na stazi: d jeluje kao veza između fabrike i operacija na stazi, učestvujući na inženjerskim sastancima radi analize podataka o performansama i optimizaciji podešavanja bolida.

Tehnički direktor Pierre Waché u pit laneu tokom testiranja © Getty Images/Red Bull Content Pool

Ko je tehnički direktor u Oracle Red Bull Racingu?

Tehnički direktor Pierre Waché član je višeg tehničkog tima Red Bull Racinga od kada se pridružio timu 2013. godine. S doktoratom iz fluidne mehanike, u Formulu 1 je ušao 2001. godine kada ga je Michelin angažovao za istraživanje interakcije između površine staze i guma. Kasnije je postao vođa projekta u Michelinu te je nadgledao prianjanje i simulacije za Formulu 1.

06 Šta radi glavni mehaničar u Formuli 1?

Glavni mehaničar osigurava vrhunske performanse, pouzdanost i sigurnost upravljajući tehničkim timom na stazi. Nadgleda sastavljanje, održavanje i brze popravke bolida, utičući na efikasnost zaustavljanja u boksu i sprečavajući skupe tehničke greške.

Glavne odgovornosti:

Sastavljanje bolida: upravlja sastavljanjem, održavanjem i rastavljanjem F1 bolida za testiranja i utrke, osiguravajući potpunu usklađenost sa strogim tehničkim pravilima.

Vođenje tima: nadzor nad svim mehaničarima i tehničarima trkačkog tima, uključujući obuku pit-stop posada i primjenu novih tehnika.

Koordinacija inženjeringa: sarađuje s višim inženjerima kako bi primijenio promjene u podešavanju bolida i nadgledao popravke tokom testiranja i utrka.

Logistika: upravlja transportom i održavanjem opreme za boks, koordinira nadogradnje s timovima u fabrici.

Ko je glavni mehaničar u Oracle Red Bull Racingu?

Za 2026. godinu, uloge u timu su promijenjene, pri čemu Jon Caller sada obavlja dužnost glavnog mehaničara za Maxa Verstappena, dok je Mike Payne imenovan glavnim mehaničarem za Isacka Hadjara.

07 Šta rade mehaničari Formule 1?

Mehaničari su ključni za uspjeh F1 tima, jer sastavljaju, održavaju i popravljaju bolide pod velikim pritiskom. Izvode precizno koordinisana zaustavljanja u boksu za manje od tri sekunde, osiguravaju sigurnost i pouzdanost kroz detaljno održavanje i obavljaju brze popravke kako bi bolidi ostali konkurentni na stazi.

Mehaničari se spremaju da pokažu svoju magiju u boksu u Bahreinu © Getty Images/Red Bull Content Pool

Glavne odgovornosti:

Sastavljanje i održavanje: sastavljanje bolida od nule u fabrici i održavanje komponenti poput ovjesa, mjenjača i karoserije.

Priprema za utrku: podešavanje bolida za specifične uslove staze, prilagođavanje na osnovu povratnih informacija dobijenih od vozača te priprema za treninge, kvalifikacije i utrke.

Tehničko otklanjanje problema: brzo dijagnosticiranje i rješavanje mehaničkih problema kako bi se minimiziralo zadržavanje bolida izvan staze.

Zaustavljanje u boksu (pit-stop): zamjena guma i podešavanje prednjeg krila za dvije do tri sekunde, uz uloge poput mehaničara za točkove, operatera dizalica i nosača guma.

08 Šta radi F1 stručnjak za podatke?

F1 stručnjak za podatke u realnom vremenu pretvara 1,5 TB podataka prikupljenih s više od 300 senzora u korisne informacije, poboljšavajući performanse bolida, strateške odluke i efikasnost inženjeringa te omogućavajući donošenje brzih, podacima vođenih odluka o aerodinamici, trošenju guma i zaustavljanju u boksu.

Glavne odgovornosti:

Optimizacija performansi: korištenje telemetrije i CFD/vjetrotunel simulacija za povećanje potiska (downforce) i smanjenje otpora zraka.

Podrška tokom utrke: praćenje telemetrije u realnom vremenu, kako bi se donosile odluke o gorivu, gumama i strategiji u odnosu na konkurenciju.

Saradnja: radi zajedno s aerodinamičkim, dizajnerskim i trkačkim inženjerima kako bi složeni podaci bili pretvoreni u praktične izmjene podešavanja bolida i unapređenja strategije.

Izvještavanje: kreira kontrolne table koje pomažu inženjerima u analizi podataka i donošenju odluka o performansama i strategiji.

09 Ključne uloge u timu Formule 1

Uloga Glavne odgovornosti Blisko sarađuje sa Glavni šef tima Vodi operacije tima, osigurava usklađenost s FIA pravilima i nadgleda strateški smjer. Vozači, FIA i tehnički direktor. Tehnički direktor Nadzire dizajn bolida i razvoj aerodinamike. Inženjerski odjeli. Inženjer utrka Direktna komunikacija s vozačem i odluke o podešavanju bolida na dan utrke. Vozač i inženjeri za performanse. Inženjer performansi Analizira podatke telemetrije i podešavanja bolida. Inženjer utrke i analitičari podataka. Glavni mehaničar Upravlja mehaničarima i radom u garaži. Posada u boksu i inženjeri. Stručnjak za podatke Obavlja simulacije i modeliranje performansi. Strategijski i inženjerski timovi.

Garaže F1 timova uvijek su aktivne © Getty Images/Red Bull Content Pool

10 Najčešća pitanja

Šta je uloga tima Formule 1?

Svaki tim, ili konstruktor, odgovoran je za dizajn, izgradnju i vođenje vlastitog bolida te za poštivanje FIA propisa.

Ko ima najveću moć u timu Formule?

Iako glavni šefovi timova imaju krajnju organizacijsku vlast, tehnički lideri ili viši inženjeri često imaju najveći utjecaj na performanse bolida na stazi.

Koliko inžinjera radi u F1 timu?

Oko 15 do 20 inženjera putuje na svaku utrku, kako bi se brinuli za bolide na mjestu događaja. Osnovni tim uključuje stručnjake za utrku, performanse, aerodinamiku, mehaniku, dizajn i pogonski sklop.

Koja je razlika između inženjera utrke i inženjera performansi?

U Formuli 1, inženjer utrke vodi komunikaciju s vozačem i upravlja trkaćim vikendom, podešavanjem bolida i timom, dok inženjer performansi analizira podatke i simulacije kako bi optimizirao vremena krugova i performanse bolida.

Da li je prvenstvo konstruktora važnije od prvenstva vozača?

Prvenstvo vozača nosi više prestiža i priznanja u javnosti, ali prvenstvo konstruktora je ključno za timove jer utječe na nagradni fond i finansiranje razvoja inženjeringa.