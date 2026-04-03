Ovo su najbolje ulične staze u Formuli 1

Bez imalo prostora za grešku, ulične staze pružaju neke od najuzbudljivijih trenutaka u Formuli 1. Ali, šta jednu stazu izdvaja od ostalih? U ovom članku ćete saznati šta je zapravo ulična staza te upoznati neke od najboljih/najpoznatnijih uličnih staza na svijetu.

Šta je ulična staza?

Ulična kružna staza je postavljena na javnim cestama, gdje vozači voze kroz postojeća urbana okruženja, s barijerama, ogradama i minimalnim područjima za izlijetanja, koja definišu granice staze. Bez prostora za greške, vještina vozača je na uskim stazama često odlučujuća. Decenijama je Monaco služio kao primjer, ali je i Singapur dokazao da ovaj format može funkcionisati čak i u najprometnijim gradovima.

Staze kao što su Albert Park Circuit, Las Vegas Strip Circuit i Jeddah Corniche Circuit kombinuju javne ceste s namjenski izgrađenim dionicama, kako bi se kreirale brže i tečnije staze za utrkivanje. Iako imaju neumoljive zidove i privremenu infrastrukturu tradicionalnih uličnih staza, često nude duže pravce i omogućavaju veće brzine u zavojima, što odražava potrebu moderne Formule 1 za spektaklom i mogućnostima preticanja.

Zajedno, sve to ilustruje kako se ulična staza razvila od klaustrofobičnog izazova Monaca do brzih hibrida koji i i dalje nose isti, uvijek prisutan rizik.

Ulične staze i namjenske trkaće staze

Prva Velika nagrada održana je na javnim cestama oko Le Mansa u Francuskoj 1906. godine. Potom je 1907. otvorena prva svjetska namjenski izgrađena trkaća staza u Brooklandsu u blizini Londona, a od tada se elitne utrke automobilizma održavaju na uličnim i namjenskim stazama. Najbolje nude karakteristike iz oba "svijeta", a primjer je šikana Bus Stop na stazi Spa-Francorchamps, koja je nekada bila dio javne ceste.

Svaki format ima svoje prednosti, namjenske staze imaju tribine kojeolakšavaju praćenje utrke gledaocima, postoje namjenski prostori u boksovima i garažama za timove, a tu je i vrhunska trkaća površina. S druge strane, ulične staze donose automobilističke utrke u srce grada, pružajući zapanjujuću kulisu za akciju i nenadmašan osjećaj posebnosti.

Brz pogled na historiju Formule 1 pokazuje da ove staze ulaze i izlaze iz mode. Osamdesetih godina prošlog stoljeća ulične utrke su se održavale u Detroitu, Long Islandu i Adelaideu, a prve dvije decenije 21. stoljeća Formula 1 se preselila na ogromne namjenske staze poput Šangaja, Bahreina i Circuit of the Americas. Međutim, trenutno su ulične staze ponovo u trendu, uključujući Miami, Džedu i Las Vegas, koje su stigle u F1 kalendar posljednjih sezona, dok madridski Madring ove godine postaje novi dom Velike nagrade Španije.

Ove nove ulične utrke su atraktivne za promotere jer se mogu brzo postaviti i raspremiti, što omogućava korištenje prostora do kraja godine. Madring također obećava da će ponuditi najbolje iz oba svijeta, namjenske dijelovima poput masivnog zavoja Monumental i prvog natkrivenog paddoka u Formuli 1, kao i utrkivanje ulicama oko prostora za događaje udaljenog samo pet minuta od aerodroma.

01 Staza u Monacu

Dužina staze: 3,33 km

Najbrži krug: 1:12,909 – Lewis Hamilton 2021. godine

Broj zavoja: 19

Monaco je "dragulj u kruni Formule 1", mjesto gdje elita dolazi na zabavu, ali i lokacija gdje se vozači i navijači susreću. Luka je prepuna superjahti, a vozači slave skačući u bazen na Red Bull Energy Stationu. Monaco je dio trostruke krune autosporta, zajedno s utrkama Indy 500 i 24 sata Le Mansa. Među legendarnim pobjednicima u Monacu su Graham Hill, Ayrton Senna i Michael Schumacher.

S obzirom na činjenicu da je najstarija, najkraća i najsporija staza u modernom kalendaru Formule 1, utrke u Monacu mogu biti procesijske. Iako je teško obaviti preticanje, utrka nije baš dosadna i laka za voziti. Često ima akcije u prvom zavoju Sainte Devote, u Loews Hairpin ukosnici (koja zahtijeva da bolidi budu opremljeni posebnim sistemom upravljanja), kao i u šikani u luci, gdje je Alberto Ascari 1955. godine napravio veliku grešku i završio u moru.

Formula 1 je 2025. godine pokušala "začiniti" utrku dodavanjem dodatnog zaustavljanja u boksu, međutim, to nije uspjelo, jer je zabilježeno samo jedno preticanje u predvidivoj utrci.

"Ovdje se ionako ne može utrkivati, tako da nije važno šta radite. Jedno zaustavljanje ili 10 zaustavljanja... Skoro kao da smo igrali Mario Kart, možda možete bacati banane okolo", izjavio je Max Verstappen.

U 2026. godini se vraćamo se starom receptu i vidjet ćemo šta će sljedeća generacija F1 bolida napraviti na stazi.

02 Ulična staza u Las Vegasu

Dužina staze: 6,20 km

Najbrži krug: 1:33,365 Max Verstappen 2025. godine

Broj zavoja: 17

Nigdje se ne priređuje veći spektakl od onog u fantastičnom Las Vegasu. Velika nagrada Las Vegasa blista dionicom niz Strip, pored fontana Bellagio i oko arene Sphere. Ova staza je kao sportski izazov bila blaga, ali se iz godine u godinu poboljšavala. Godine 2023. je vikend loše počeo zbog podignutog poklopca šahta tokom prvog slobodnog treninga, a pobjedu na nedjeljnoj utrci odnio je Verstappen ispred Charlesa Leclerca. Naredne godine je Max upravo u Vegasu osigurao svoju četvrtu šampionsku titulu, dok je 2025. godine bilo je drame na stazi i van nje. Verstappen je jurio Landa Norrisa u poretku vozača, a oba McLarenova bolida su dramatično diskvalificirana nakon utrke.

Verstappen nije prvi koji je osigurao titulu u Vegasu. Početkom osamdesetih je Formule 1 održala dvije zamorne utrke na parkiralištu kao posljednju rundu sezone i nazvala ih Caesars Palace Grand Prix. To je dokaz da je ulično utrkivanje daleko napredovalo. Ipak, Nelson Piquet, otac Maxove djevojke Kelly, a zatim i Keke Rosberg, otac prvaka iz 2016. godine Nice, osvojili svoje titule 1981. i 1982. godine na ovom mjestu.

03 Ulična staza Marina Bay

Dužina staze: 4,93 km

Najbrži krug: 1:33,808 – Lewis Hamilton 2025. godine

Broj zavoja: 19

Velika nagrada Singapura, prva noćna utrka Formule 1, kombinuje spektakl i glamur s fizički najzahtjevnijim izazovom u šampionatu, a vozači jure kroz noć u uslovima ekstremne vlažnosti. To je ujedno i jedina staza koja nudi plutajuću tribinu, gdje bolidi zapravo prolaze ispod gledatelja. Neravan završni pravac staze doprinosi ugođaju, jer bolidi stvaraju ogromne količine iskri, a da stvar bude još zanimljivija, često se tu i pojavi varan koji šeta okolo.

Utrka vožena 2023. godine donijela je jedan od najvećih šokova moderne ere, kada je Carlos Sainz trijumfovao i prekinuo dominantni niz pobjeda Oracle Red Bull Racinga. Bila je to jedina utrku te sezone koju tim iz Milton Keynesa nije riješio u svoju korist. S ukupno pet pobjeda, Sebastian Vettel drži rekord za stazu Marina Bay. On je tri od tih pet pobjeda ostvario vozeći za Red Bull Racing. Dirljiva činjenica je to da je 2024. godine Singapur bio posljednja utrka za Daniela Ricciarda u Formuli 1.

04 Staza Albert Park u Melbourneu

Dužina staze: 5,28 km

Najbrži krug: 1:19,813 – Charles Leclerc 2024. godine

Broj zavoja: 14

Sjedite u tramvaj u centru Melbournea, prođite pored MCC-a i Rod Laver Arene, doma Australian Opena, izađite na Albert Parku i pređite jezero na privremenim pontonima do paddocka, a nakon utrke vas može prestrašiti oposum prije nego što krenete na večeru u St Kildu. Velika nagrada Australije jedna je od najdruželjubivijih destinacija u kalendaru Formule 1 i vratila se kao uvod u sezonu za 2026. godinu.

Nova staza je 23 metra kraća i ima dva zavoja manje, ali je proširena i nudi više mogućnosti za preticanje i utrkivanje "točak uz točak", sve to uz zapanjujući horizont Melbournea. Sama staza je neravna, uzrokuje podrhtavanje bolida, a također je uska na nekoliko dijelova, što otežava preticanje, ali vozači ipak postižu velike brzine. Na ovoj stazi se greške kažnjavaju, što joj daje na uzbudljivosti.

05 Ulična staza u Bakuu

Dužina staze: 6,00 km

Najbrži krug: 1:43,009 – Charles Leclerc 2019. godine

Broj zavoja: 20

Iako ima osam zavoja od 90 stepeni, azerbejdžanska ulična staza u Bakuu je superbrza staza s dugim startno-ciljnim pravcem, koji vozačima pruža mnogo prilika za preticanje ispred tribina. Nezvanična najveća brzina postignuta ovdje iznosi 378 km/h, a zabilježio ju je Valtteri Bottas u Williamsu na slobodnom treningu uoči utrke za Veliku nagradu Evrope 2016. godine, koristeći konfiguraciju s ultra-niskim potiskom. To je vjerovatno najveća brzina koju je dostigao jedan F1 bolid tokom trkačkog vikenda.

Staza se izdvaja od ostalih iz više razloga, ne samo zbog zapanjujuće lokacije, koja se proteže oko starog grada Bakua. Iako je pozadina možda spokojna, utrke su bile sve samo ne to. Baku je svjedočio mnogim trkačkim haosima uključujući sudare, incidente iza safety cara, bolide koji su udarali jedni druge, a viđena su i hrabra preticanja.

06 Staza u Miamiju

Dužina staze: 5,41 km

Najbrži krug: 1:29,708 – Max Verstappen 2023. godine

Broj zavoja: 19

Multikulturalan, muzički i živahan, Miami je 11. grad koji je domaćin Formule 1 u SAD-u i donosi potpuno novi "šmek" prvenstvu. Velika nagrada Miamija podiže glamur na potpuno novi nivo s toliko slavnih ličnosti koje se okupljaju na startnoj liniji da jedva ima mjesta za bolide. Uska staza vijuga oko stadiona Hard Rock, doma slavnih Miami Dolphinsa.

Donijela je kultne trenutke, uključujući borbu Verstappena i Leclerca tokom prve utrke, koja je pripala Nizozemcu. Također, Max je pobjedio s devetog startnog mjesta 2023. godine, dok je svoju prvu pobjedu u karijeri baš na ovom mjestu ostvario Lando Norris 2024. godine. Također, trijumf je upisao i njegov timski kolega Oscar Piastri 2025. godine. Recimo i da su te godine tokom paradnog kruga vozači vozili Lego F1 bolide u prirodnoj veličini i zabavili se kao nikad ranije.

07 Staza u Džedi

Dužina staze: 6,17 km

Najbrži krug: 1:30,734 – Lewis Hamilton 2021. godine

Broj zavoja: 27

Staza Jeddah Corniche je najbrža ulična staza u Formuli 1, ali joj "ističe vrijeme". Izgrađena je kako bi bila domaćin Velike nagrade Saudijske Arabije do završetka izgradnje staze Qiddiya Speed ​​Park kao njenog stalnog doma. Međutim, Jeddah Corniche je nevjerovatno brza za uličnu stazu s prosječnim brzinama većim od 252 km/h. S dužinom 6,17 km, to je druga najduža staza u Formuli 1, odmah iza moćnog Spa-Francorchampsa dužine 7 km, doma Velike nagrade Belgije. Nažalost, zbog dešavanja na Bliskom istoku, ovogodišnja utrka u Džedi je otkazana.

Također je lijepo gledati kako se bolidi utrkuju pored Crvenog mora dok su jako blizu, što zahtijeva apsolutnu preciznost i hrabrost od vozača. Očekuje se da će Qiddiya uskoro biti spremna, ali je čeka težak zadatak.

08 Makao (staza Guia)

Dužina staze: 6,12 km

Najbrži krug: 2:15,561 – Théophile Naël 2025. godine

Broj zavoja: 24

Zastrašujuća ulična staza Guia dugo se smatra poligonom za buduće talente Formule 1. Utrke automobila održavaju se ulicama Makaa od 1954. godine, a vikend Velike nagrade sada je domaćin Formula Regional World Cupa i Formula 4 World Cupa. Sa samo sedam metara širine na nekim mjestima, Guia je preuska za F1 bolide, tako da nevjerovatna Velika nagrada Makaa nikada nije bila dio kalendara Formule 1. Međutim, to je mjesto gdje mnogi budući velikani ovog sporta pišu svoje priče.

Među pobjednicima utrka ovdje su legende poput Ayrtona Senne, Michaela Schumachera i Davida Coultharda, a iz trenutne startne postave su to Max Verstappen, Charles Leclerc te Arvid Lindblad, koji je ovdje pobijedio u F4. Nema mnogo mjesta koja Monaco čine lakim, ali Makao je jedno od njih. Staza dužine 6,12 km je nevjerovatno surova zahvaljujući podmuklom koktelu velikih brzina, klizave površine i barijera blizu staze. Vjerovatno je to najsurovija ulična staza koja se trenutno koristi, ona ne ostavlja prostor za greške, tako da stvari mogu prilično brzo poći po zlu.