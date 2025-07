Svjetske FMX zvijezde stižu u Banja Luku – predvodi ih Jose Mincha!

Part of this story

donosi eksploziju trikova, visine, buke i energije – i to uz najjača imena europske FMX scene.

Ovaj 7. august u Banja Luci neće biti običan četvrtak! Biće to večer kada se motori pale pod svjetlima reflektora, rampe postaju piste za let, a freestyle motocross postaje umjetnost.

Mario Lucas – od motocross prvaka do FMX šarmera

Iz Almoradija u Španiji stiže Mario Lucas, vozač koji je dosad žario i palio klasičnim motocross stazama – a sada to isto radi i u zraku. Na motoru KTM SX 250, Lucas spaja brzinu, stil i freestyle energiju u jednom paketu.

