© Denis Ruvić
Cliff Diving
Padobranici proletjeli ispod Starog mosta, zvijezde izvele masovni skok
Red Bull Cliff Diving Svjetska serija ove sedmice stigla je u Bosnu i Hercegovinu, a nakon prve runde takmičenja održane u četvrtak (4. septembar), uslijedio je masovni skok skakača i skakačica, kao i let padobranaca. Mostar je treća, odnosno pretposljednja stanica sezone za 2025. godinu, a takmičenje je zvanično počelo danas prvom serijom skokova, koji su tradicionalno održani direktno s luka Starog mosta.
Nakon završetka uzbudljive prve runde, ukupno devet skakača i skakačica okupilo se na luku Starog mosta, pozdravili su okupljenu publiku, a onda je uslijedilo iznenađenje. Dva padobranca, članovi Red Bull Skydiving tima, Marco Waltenspiel i Marco Fürst, pojavili su se na nebu, proletjeli ispod luka Starog mosta i potom sletjeli u Neretvu. U tom trenutku su zvijezde Red Bull Cliff Diving Svjetske serije izvele masovni skok, koji je publika nagradila ovacijama i aplauzom.
Masovni skok je uzburkao hladnu Neretvu, ali i dodatno podigao atmosferu pred nastavak takmičenja u petak 5. septembra, kada će se s početkom u 14:00 sati održati druga i treće runda skokova sa Starog mosta. Tokom drugog dana takmičenja, skakat će se s platforme, muškarci s visine od 27, a žene od 21 metar.
Četvrta runda na rasporedu je u subotu 6. septembra od 15:30 sati. Svi oni koji ne mogu biti u petak ili subotu u Mostaru, mogu pratiti direktan prijenos na YouTubeu, Red Bull TV-u i Hayat TV. Ulaz je besplatan, a publiku čeka i dodatni zabavni program.
Oni koji se nalaze u gradu na Neretvi moći će uživati u bogatom muzičkom programu na nekoliko lokacija okviru Old Town Street Festa, a to su Hamam Stage, Ali Baba Stage, Lazy Stage, Duradžik Stage i Bijeli Bar Stage. Ulaz je i u ovom slučaju besplatan.