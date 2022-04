Pet razloga za učestvovanje na Wings for Life World Run utrci

8. maj kuca na vrata! Dan je to kad će se cijeli svijet ujediniti, obrisat će se sve različitosti, prostorne granice i vremenske zone, a hiljade ljudi na šest kontinenata učestvovat će za samo jedan cilj – pronalazak lijeka za povrede kičmene moždine.

Već smo svjedoci velikih uspjeha koje je ostvarila Wings for Life fondacija. Upravo zbog učesnika utrke Fondacija je do danas finansirala čak 259 različitih projekata u 19 zemalja te je objavljeno 625 naučnih radova na temu tih istraživanja, u najprestižnijim medicinskim časopisima.

Svoju misiju nastavljamo i dalje. Zajedno s hiljadama ljudi širom svijeta koji nesebično svake godine trče za one koji ne mogu. Svima omiljena utrka Wings for Life World Run približava se svom devetom izdanju, a mi donosimo pet razloga za prijavu!

Ne šalimo se kada kažemo da ne postoji ništa poput Wings for Life World Run utrke! Utrka ima jedinstveni format s pokretnom ciljnom linijom koja se zove presretačko vozilo. Start počinje u isto vrijeme u cijelom svijetu – u 11 sati UTC, odnosno 13 sati u Bosni i Hercegovini, 20 sati u Tokiju i 7 ujutro u New Yorku, a zatim, 30 minuta kasnije, presretačko vozilo kreće u potjeru. Kada te uhvati, završio si utrku, a posljednjeg učesnika kojeg ulovi postat će globalni pobjednik.

To znači, trčiš distancu, odnosno kilometražu koju želiš i možeš pretrčati. Ti odlučuješ o svom cilju, a postoji čak i

