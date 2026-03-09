Pet važnih stvari koje je utrka u Australiji otkrila o novoj F1 sezoni

Nova era Formula je počela održavanjem utrke za Veliku nagradu Australije, koja je u pojedinim trenucima bila spektakularna, uzbudljiva i frustrirajuća. Formula 1 je uvela novi set pravila i propisa kako bi ovaj sport ostao što relevantniji za automobilsku industriju, ali i da bi "razdrmala" konkurenciju.

01 Max Verstappen izvlači maksimum

Poznato je da Max Verstappen nije ljubitelj novih pravila, a njegovi strahovi su se ostvarili kada je bizaran tehnički problem uzrokovao da stražnja osovina njegovog bolida RB22 blokira i izbaci ga iz kvalifikacija baš kada je započeo svoj prvi brzi krug.

To je značilo da je utrku započeo s 20. pozicije, ali je nadoknadio pet mjesta odmah nakon starta i nastavio se probijati naprijed kao "vruć nož kroz puter", da bi na kraju završio šesti. Osim toga, upisao je najbrže vrijeme kruga, a zahvaljujući fenomenalnoj vožnji, fanovi Formule 1 su ga izabrali za najboljeg vozača.

"Prvi krugovi su bili prilično haotični i samo samo sam morao izbjeći nevolje. Sve u svemu, tim je ipak odradio odličan posao. Bio je to pristojan napredak s 20. mjesta, radit ćemo kao tim kako bismo dodatno smanjili zaostatak", izjavio je Verstappen nakon utrke.

Isack Hadjar je bio treći u kvalifikacijama za utrku u Australiji © Getty Images / Red Bull Content Pool

Ohrabrujuće je to što je Isack Hadjar u svom bolidu RB22 ostvario treće najbolje vrijeme u kvalifikacijama, a iako je utrka mladog Francuza prekinuta zbog mehaničkog kvara, djelovao je opušteno za upravljačem te je pokazao da mnogo obećava kao Maxov timski kolega.

I dok je četverostruki svjetski prvak s razlogom nezadovoljan, on i dalje izvlači maksimum performansi iz bolida.

"Ne volim previše komplikovati. Bilo da moram voziti ovaj bolid, prošlogodišnji ili čak ako moram da se utrkujem u kolicima za kupovinu, vozit ću ih do njihovih granica. Jednostavno je tako", jasan je bio Nizozemac.

02 Srebrne strijele "lete"

Mercedes i George Russell su ušli u prvu utrku kao veliki favoriti, a on je napustio "Albert Park" čvrsto držeći pobjednički trofej. Zahvaljujući i njegovom mlađem timskom kolegi Kimiju Antonelliju koji je bio drugi, Srebrne strijele su osvojile maksimalan broj bodova, a njihov šef Toto Wolff više ne izgleda kao čovjek opterećen efektom tla.

Mercedesov bolid također izgleda blag prema gumama i čini se da ima "viška" brzine u kvalifikacijama. Ekipa je pet godina imala bolide koji su poskakivali na stazi mučeći se u eri efekta tla, tako da im je možda došlo vrijeme za "pauzu". Trenutno izgledaju vrlo dobro, a razlike u performansama mogle bi biti ogromne u Kini.

Isack Hadjar i Arvid Lindblad su odlično startali u Australiji © Getty Images / Red Bull Content Pool

03 Arvid Lindblad se pokazao kao veliki talent

Britanski vozač Arvid Lindblad je imao fantastičan debi u Formuli 1. Nakon sjajnih kvalifikacija, u prvom krugu utrke je slijedio Ferrarije u vrhu pa čak se kroz nekoliko zavoja nalazio na trećem mjestu, prije nego što su ga ponovo pretekli Lewis Hamilton i Hadjar. Kasnije se u utrci žestoko borio s Oliverom Bearmanom za poziciju i završio je osmi.

"Imam mnogo poštovanja prema starijim momcima u ovom sportu, ali također neću odustati i prepustiti im mjesto. Ovdje sam da se borim. Kada sam u bolidu, ja sam nemilosrdni takmičar i uzet ću svaki centimetar koji mogu dobiti, a mislim da sam to pokazao u prvom krugu", rekao je Lindblad.

Arvid Lindblad i Liam Lawson iz Racing Bullsa na vozačkoj paradi © Getty Images / Red Bull Content Pool

Bolid VCARB03 možda nema brzinu na pravcu kao Audi ili Haas, ali oba bolida ekipe su stigla do cilja i imaju vrlo sposobne vozače u kokpitu. Ovo bi mogla biti jako dobra sezona za tim iz Faenze.

U međuvremenu, Williams i Alpine će se pridružiti McLarenu razmišljanju zašto se motor u Mercedesovom bolidu čini mnogo snažniji od onih koje je njemački brend isporučio kupcima.

Činjenice s utrke na stazi "Albert Park" Da li ste znali.. Arvid Lindblad, jedini novajlija u 2026. godini, rođen je 2007. godine kada je Lewis Hamilton debitovao u Formuli 1. Obilježavanje Dana žena Šesti zavoj na Velikoj nagradi Australije dobio je ime po Hannah Schmitz iz Red Bulla i Lauri Mueller iz Haasa.

04 Utrkivanje se čini kao videoigra "Mario Kart"

Verstappen se probio sa začelja i osvojio važne bodove © Getty Images/Red Bull Content Pool

Vozači trenutno ponovo mnogo uče vozeći nove bolide, ali fanovi uživaju u zabavi jer su bolidi mnogo zahtjevniji. Prošle godine su vozači uživali u toliko dobrom prianjanju da su mogli savladati najteže dionice u Formuli 1, poput Eau Rougea na stazi Spa, bez ikakvih problema. Međutim, u ovoj sezoni je sve novi izazov.

Bolidi imaju manje prianjanja i velike nalete električne snage, što ih čini mnogo težim za upravljanje.

"Voziti na limitu znači da imate mnogo problema na koje morate misliti. Toliko usporavate prije zavoja da morate svuda popuštati gas kako biste bili sigurni da je baterija napunjena do vrha. Ako je nivo previsok, onda ste također u problemu", kazao je Lando Norris .

Verstappen se nada da će upravno tijelo FIA i promoter F1 uspjeti pronaći kompromise u vezi s novim pravilima, koji će zadovoljiti i vozače i publiku.

"Dajte da vidimo šta možemo učiniti. Nadam se da ćemo možda čak i tokom ove godine moći smisliti neka drugačija rješenja, kako bi svima bilo ugodnije", poručio je Max.

Ako niste za upravljačem, sve izgleda sjajno. Prvih 20 krugova utrke za Veliku nagradu Australije bilo je fenomenalno zabavno s brojnim bolidima koji su se borili za poziciju. Charles Leclerc je u svom Ferrariju ostavio Russella u prašini nakon što se "provukao" pored oba Mercedesova bolida.

"Ovo je baš kao gljiva u Mario Kartu", rekao je Ferrarijevom timu dok je preuzimao vodstvo. On i Russell su se nastavili međusobno preticati, a vozač Mercedesa je na kraju prvi stigao na cilj.

Max Verstappen i Isack Hadjar na vozačkoj paradi © Getty Images / Red Bull Content Pool

Također, na startu se činilo kao da Antonelli stoji u mjestu nekoliko sekundi dok su pored njega prolazili Hadjar, Hamilton, Norris i Lindblad. Dalje iza njih, Fernando Alonso se probio naprijed i našao se u poziciji za osvajanje bodova prije nego što se pokvario njegov Aston Martin.

Tu je bio i Verstappen, koji se probio naprijed sa začelja u samo nekoliko krugova. S novim načinom preticanja i boost dugmetom koje zamjenjuje DRS, utrku je također malo lakše pratiti. Možda nije savršena, ali ova nova era Formule 1 donosi više utrka "točak uz točak".

05 Zavladao je haos

Max Verstappen u garaži na Velikoj nagradi Australije © Getty Images / Red Bull Content Pool

Mehanički problemi, pa čak i sudari, postali su prilično rijetki u Formuli 1 jer su bolidi kombinovali odličnu pouzdanost s fenomenalnim nivoom prianjanja. Ali u Formuli 1 se sve vrti oko novih tehnologija, a odustajanja su pokazatelj kompetitivnog sporta.

Nekada su garaže na Velikoj nagradi Australije ličile na otpad jer su se novi bolidi kvarili pri prvom napornom izlasku na stazu. Godine 2008. je samo šest bolida stiglo do cilja, a sve to zajedno stavlja u perspektivu šest bolida koji nisu završili utrku u nedjelju 8. marta 2026. godine.

Osam timova je osvojilo bodove. Od timova koji su završili izvan top 10, Williams je uspio dovesti oba bolida do cilja uprkos tome što je bio odsutan tokom većeg dijela predsezonskih testiranja, a Sergio Pérez je završio utrku za Cadillac, što nije bio mali podvig za najnoviju ekipu u Formuli 1.

Iako Aston Martin nije stigao do cilja, Alonso je pokazao nagli napredak, što mora biti utjeha za ekipu Adriana Neweya nakon toliko neprospavanih noći u pokušaju da se bolidi pripreme za utrku.

06 Šta budućnost donosi?

Odgovor glasi: više uzbuđenja i nepredvidljivosti za fanove, jer je sljedeća utrka Velika nagrada Kine, a to je ujedno i Sprint vikend. To znači da tim ima samo jedan trening da ispravi probleme, a njih ima poprilično.

Mercedes će biti pun samopouzdanja, ali "Albert Park" nije tipična F1 staza, što staza u Šangaju definitivno jeste. Sa svojim dugim pravcima i većim zonama kočenja, prikupljanje energije bi trebalo biti manji faktor, a to bi moglo biti lakše za bolide. Široka područja za izlijetanje u Šangaju također "opraštaju greške".

S obzirom na to da je staza brža, pravilo 107 Procent Rule moglo bi stupiti na snagu, a to bi mogle biti loše vijesti za novajlije Cadillac i krhki Aston Martin. Pravilo kaže da najbolje vrijeme kruga svakog bolida mora biti unutar 107 posto najbržeg vremena postignutog u Q1 dijelu kvalifikacija.

Prošlo je više od decenije otkako je pravilo posljednji put primijenjeno, kada vozači HRT-a Pedro de la Rosa i Narain Karthikeyan nisu uspjeli da se kvalifikuju za Veliku nagradu Australije 2012. godine. Brži krugovi će stvoriti veće razlike u poretku, a to bi moglo značiti probleme za timove na začelju. Ekipe imaju mnogo posla i vrlo malo vremena da ih riješe.