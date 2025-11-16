Pinheiro Braathen u Leviju ispisao historiju i donio prvu pobjedu Brazilu

Dvadesetčetverogodišnji Pinheiro Braathen je upisao pet pobjeda u Svjetskom kupu i postao prvak u slalomu 2023. godine kada je predstavljao očevu zemlju Norvešku, nakon toga se nakratko povukao, a potom vratio u Brazil. Ponovo je stao na skije i prošle sezone je zabilježio tri postolja u slalomu i to u Adelbodenu, Kitzbühelu i Hafjellu. Sada se na prvoj stanici u sezoni 2025/2026 upisao u historiju tako što je donio Brazilu prvu pobjedu u Svjetskom kupu u alpskom skijanju.

Pinheiro Braathen je bio sjajan u prvoj vožnji te je ostvario najbolje vrijeme od 54,13 sekundi, dok je Francuz Noël, koji je prošle godine pobijedio Finskoj, imao zaostatak od 0,41 sekundi. Također, iza sebe je ostavio Norvežanina Henrika Kristoffersena i Švicarca Loïca Meillarda, koji su se nalazili na devetom i desetom mjestu nakon prve vožnje. Podsjetimo, oni su se prošle godine našli na podijumu.

Nakon što je mladi Britanac Laurie Taylor ostvario najbolju drugu vožnju dana i vinuo se u vrh poretka, domaći heroj Eduard Hallberg je bio brži od Noëla, a na startu je tada ostao još sjajni Brazilac.

Svoje fanove širom svijeta nije razočarao, ostvario je 11. najbolje vrijeme u drugoj vožnji te tako ukupno nadmašio Noëla za 0,31 sekundi, što mu je donijelo njegovu prvu pobjedu u FIS Svjetskom kupu pod zastavom Brazila. Hallberg je bio treći, a Taylor četvrti.

"Ovo je pjesma (himna) koju sam slušao na nogometnim utakmicama dok sam odrastao i koja me je inspirisala da se uopće počnem baviti sportom. Sada kada sam u mogućnosti da budem razlog zbog kojeg se ta pjesma svira zbog uspjeha, da predstavljam istu naciju u kojoj sam razvio svoju ljubav prema sportu. Zaista se osjećam kao da sam 'zatvorio krug'. Veoma sam ponosan", izjavio je Pinheiro Braathen trinaest mjeseci nakon povratka u sport kako bi predstavljao Brazil, domovinu svoje majke.

"Ovo je dobar način za početak sezone, uvijek je sjajno stajati na postolju. Mogao sam bolje skijati, ali ovo je i dalje zaista dobar način za početak sezone", rekao je 28-godišnji Noël.

Lucas Braathen © Erich Spiess / Red Bull Content Pool

Osim toga, u subotu je na prvoj ženskoj slalomskoj utrci sezone Mikaela Shiffrin dominirala u prvoj vožnji, međutim, Albanka Lara Colturi je izgledala sjajno i završila je druga sa 1,08 sekundi zaostatka, dok je Njemica Lena Duerr bila treća. Hrvatica Zrinka Ljutić je također impresivnim nastupom stigla do četvrtog mjesta s 1,58 sekundi zaostatka.

Njemačka svestrana zvijezda Emma Aicher, koja je prošlogodišnji FIS Svjetski kup završila s dvije sjajne pobjede u spustu i superveleslalomu, zaostajala je 1,92 sekunde za Shiffrin, ali je i dalje imala šanse za podijum uoči druge vožnje.

Dvadesetdvogodišnjakinja je ubrzala u drugoj vožnji i ostvarila najbrže vrijeme ispred Amerikanke Paule Moltzan, dok je Duerr i Ljutić nisu uspjele nadmašiti.

Colturi, čiji je jedini prethodni podijum u slalomu FIS Svjetskog kupa bio u austrijskom skijalištu Gurgl 23. novembra 2024. godine, dala je sve od sebe da nadmaši vrijeme koje je postavila Aicher te je preuzela vodstvo.

Ipak, Shiffrin je bila maksimalno fokusirana i ponovo je ostvarila najbolji rezultat te tako upisala pobjedu s 1,66 sekundi prednosti. Colturi je bila druga, Aicher treća sa 2,59 sekundi zaostatka, dok je Ljutić pripalo ohrabrujuće šesto mjesto s 2,80 sekundi zaostatka.

"Dan je bio nevjerovatan. Osjećala sam se sjajno na treningu i konačno sam to prenijela na dan utrke. Toliko sam sretna i ponosna zbog toga. Rekla sam sebi da trebam živjeti u trenutku", kazala je 18-godišnja Colturi.

"Mislim da Colturi ima sve mogućnosti na svijetu da bude još bolja, da podigne sport na viši nivo. Nevjerovatno je vidjeti koliko je fokusirana i zrela", dodala je Shiffrin.

"Nisam mislila da će se ovo dogoditi danas, ali sam zaista sretna. Također, nisam baš razmišljala o svojoj poziciji, samo sam htjela dobro skijati. Mislim da sam to uspjela bolje uraditi u drugoj vožnji", poručila je 22-godišnja Aicher.