Imamo pobjednike Red Bull „Spot the can“ igrice!

Ljeto je tu da se iskoristi do maksimuma, a

Red Bull Spot On Summer

ponovo je okupio ekipu spremnu za akciju. Kroz uzbudljivu digitalnu potragu u igrici "Spot the can", stotine takmičara testiralo je svoje reflekse u lovu na sakrivene limenke. Sada smo dobili ekipu koja je reagovala u velikom stilu i pokupila nagrade koje ljeto podižu na potpuno novi nivo.