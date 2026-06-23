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Imamo pobjednike Red Bull „Spot the can“ igrice!
Nakon uzbudljive potrage i prebrojavanja rezultata, imamo pobjednike!
Ljeto je tu da se iskoristi do maksimuma, a Red Bull Spot On Summer ponovo je okupio ekipu spremnu za akciju. Kroz uzbudljivu digitalnu potragu u igrici "Spot the can", stotine takmičara testiralo je svoje reflekse u lovu na sakrivene limenke. Sada smo dobili ekipu koja je reagovala u velikom stilu i pokupila nagrade koje ljeto podižu na potpuno novi nivo.
O pobjedniku je u konačnici odlučivala kombinacija brzine i bodova, ali i odgovor na kreativno pitanje na kraju procesa prijave “kako izgleda tvoje idealno ljeto”, pa su oni su nakon igrice bili najkreativniji i pobijedili.
Glavni trofej i pobjedu odnijela je Lamija Sadiković. Kao najbrža u ovoj ljetnoj potjeri, Lamija je osigurala ultimativno festivalsko iskustvo za sebe i prijatelja, pojačano ekskluzivnim Red Bull Summer Boxom za savršen ljetni ritam.
Odmah iza nje, vrhunsku preciznost i brzinu pokazali su Alem Muratović i Mirhat Mehmedović, koji su se plasirali na drugo i treće mjesto te kući odnose svoj Red Bull Summer Box – paket kreiran da dodatno osvježi njihove ljetne avanture.
Za ekipu koja je dominirala od 4. do 10. mjesta, Red Bull je osigurao ono po čemu je najpoznatiji – čistu energiju (kriiila). Dobitnici prepoznatljivih Red Bull "kriiila" su: Tana G., Tarik M., Merjem K., Petra K., Una J., Jovana Đ. i Meldin R.
Svi pobjednici će biti kontaktirani tokom ove sedmice putem e-mail adresa s kojima su se prijavili u igricu, kako bi preuzeli svoje nagrade. Još jednom veliko hvala svima koji su testirali svoje reflekse u "Spot the can" igrici!