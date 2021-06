Pogledajte video: Najbolji trenuci utrke Red Bull 400 na Igmanu

Red Bull 400, kako se iz naziva da zaključiti, je utrka na 400 metara. No, „kvaka“ je u tome da se trči uz skijašku skakaonicu, što je ultimativni test izdržljivosti i snage volje čak i za vrhunske sportiste.

Do podne je završena registracija takmičara, kojih se prijavilo 120. Raspoređeni su u šest kvalifikacionih grupa (četiri muškaraca i dvije žena), i u 13 sati je startala prva utrka. Muškarci i žene su se takmičili u odvojenim kategorijama, ali su pravila i format bili isti za sve.

Poslije velikih vrućina proteklih dana, na Igmanu su juče vladali idealni vremenski uslovi za utrku: temperatura od 20° C, povjetarac i mjestimični oblaci koji su priječili pretjeran prodor sunčevih zraka.

Iako izmoreni kvalifikacionim utrkama, takmičari su u finalu smogli snage za još jedan herojski juriš do vrha skakaonice.

Najbrži u obje konkurencije osvojili su vrijedne nagrade: 1. mjesto - 1.000 KM, 2. mjesto - let žirokopterom, 3. mjesto - tandem let paragliderom, 4. mjesto - vožnja quadom.

