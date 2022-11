Trkački vikend na stazi Yas Marina u Abu Dhabiju na rasporedu je od 18. do 20. novembra te će označiti kraj sezone u kojoj je vozač Oracle Red Bull Racinga Max Verstappen osvojio svoju drugu titulu svjetskog šampiona Formule 1, a u saradnji s timskim kolegom Sergijem Perezom donio prvu konstruktorsku titulu za ekipu još od 2013. godine.

Checo Checks Out The Data

Max Takes The Session Off

Verstappen je istakao da će pomoći Perezu na utrci u Abu Dhabiju, a i šef tima Christian Horner je kazao da je to namjera cijelog tima.

