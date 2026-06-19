Predstavljena ruta za Dakar Rally 2027: Duža, teža i brža

Predstavljanjem rute za Dakar Rally, odnosno njegovo izdanje za 2027. godinu, pažnja se usmjerava na izazove koji očekuju takmičare u najtežem reliju na svijetu. Osmišljena da testira svaki aspekt takmičarske vještine, izdržljivosti i navigacije, ruta obećava još jedno zahtjevno izdanje utrke. Šta vozači, motociklisti i posade mogu očekivati ​​kada se postroje sljedećeg januara?

Govoreći u Varšavi, sportski direktor relija Dakar David Castera predstavio je rutu i glavne izazove koji će obilježiti 49. izdanje svjetski poznatog relija.

Izvorni Red Bull Red Bull Energy Drink Otkrij više

Ključne informacije o reliju Dakar za 2027. godinu

Datumi: 1. - 15. januar 2027. godine

Start i cilj: King Abdullah Economic City, Saudijska Arabija

Dužina brzinaca: 5.320 km

Najduži brzinac: 515 km (Etapa 10)

Broj brzinaca dužih od 400 km: 9

Saudijsko izdanje relija: 8.

01 Ovo je najduža ruta relija Dakar u posljednjih 18 godina

Ruta relija Dakar za 2027. godinu © Dakar Rally

Takmičari se suočavaju s ogromnim izazovom na ruti relija Dakar 2027, odnosno s 5.320 km brzinaca, što je čini najdužom u posljednjih 18 godina. Otkako je reli napustio Afriku, samo je prvo južnoameričko izdanje imalo veću takmičarsku dužinu.

Nadolazeće 49. izdanje relija počet će 1. januara 2027. godine u King Abdullah Economic Cityju na Crvenom moru i vratiti se tamo na cilj 15 dana kasnije. Usput, takmičari će se suočiti s prostranim pustinjama, planinama i ravnicama Saudijske Arabije, a ruta će se koncentrisati na zapadne i centralne regije zemlje.

Obim izazova ogleda se u dužini etapa. Devet od 13 brzinaca prelazi dužinu od 400 km, dok je 10. etapa najduža na reliju sa zahtjevnih 515 km.

02 Reakcija vozača na rutu relija Dakar

Luciano Benavides slavi na cilju relija Dakar 2026. godine © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"Zaista sam zadovoljan ovim planom jer sam takmičar koji preferira duge brzince. Volim provoditi mnogo sati na ruti. To je ono što Dakar predstavlja, testiranje ne samo hrabrosti i tehnike vožnje, već i izdržljivosti, otpornosti i fizičke spremnosti. Tako duga ruta će sigurno biti jedinstven izazov. Samo vozači koji su fizički i mentalno jaki će se boriti za pobjedu. To mi odgovara, bit ću spreman. Jedva čekam da se vratim u Saudijsku Arabiju. Dat ću sve od sebe da odbranim svoju titulu. Najbolje znam da se u ovoj utrci morate boriti do samog kraja", izjavio je aktuelni šampion u kategoriji motocikala Luciano Benavides.

Argentinski vozač zna o čemu priča. Benavides je na dramatičan način pobijedio na Dakaru 2026. godine, nadmašio je Rickyja Brabeca za samo dvije sekunde u ukupnom poretku. Njegova fotografija nastala dok je slavio pobjedu na cilju, koju je snimio Marcin Kin, već je osigurala svoje mjesto među najupečatljivijim fotografijama u ovom sportu.

03 Najvažniji dijelovi rute i maratonske etape

Daniel Sanders je imao društvo 2026. godine © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

Reli će početi 1. januara 2027. godine Prologom od 30 km, prije nego što konvoj krene prema sjeveru.

Ključne prekretnice duž rute uključuju:

5. januar – dvodnevni boravak u Hailu

Etapa 4 – kružna etapa u Velikoj pustinji Nefud

Etape 6 i 7 – kombinovana maratonska etapa

Dan odmora u Bishi

12. januar – povratak u Bishu

13. januar – početak druge dvodnevne maratonske etape

Posljednji brzinac – 50 km

Takmičari će se vratiti u Bishu 12. januara prije nego što sljedećeg dana krenu na drugi maratonski izazov. Nakon toga, samo kratki posljednji brzinac od 50 km će ih dijeliti od cilja.

04 Više pijeska, novi teren i teža navigacija

Organizatori su također uveli tri potpuno nova brzinca na prethodno nekorištenim lokacijama, čime su izazovu dodali još jedan sloj neizvjesnosti. Takmičari mogu očekivati ​​više pijeska nego u prethodnim izdanjima relija, uz mješavinu brzih staza, kamenitog terena i složenih navigacijskih dionica.

David Castera i Kevin Benavides © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Quotation Sve što radimo ima za cilj da reli učinimo što uzbudljivijim David Castera

Težina se dodatno povećava smanjenjem količine informacija koje se daju prije svake etape, što takmičarima ostavlja manje vremena za pripremu i prisiljava ih da donose više odluka u hodu. Na reliju gdje greške mogu biti skupe, navigacija se može pokazati jednako odlučujućom kao i sama brzina.

"Sve što radimo ima za cilj da reli učinimo što uzbudljivijim. Dakar je za najbolje i mora testirati cijeli niz vještina. Važno je postići pravu ravnotežu između različitih vrsta izazova. Želimo da svako izdanje takmičarima pruži sveobuhvatan test. Ne radi se o davanju prednosti posebno brzom vozaču ili izuzetnom navigatoru. Pripremiti etapu koja je i brza i zahtjevna s navigacijske perspektive je teško, ali ne i nemoguće. To je ideal kojem težimo", objasnio je Castera.

05 Najduži Dakar Rally u Saudijskoj Arabiji dosad

Bivak u Wadi ad-Dawasiru © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Dakar Rally je možda prešao tri kontinenta tokom svoje historije, ali Saudijska Arabija je sada čvrsto etablirana kao njegov dom. Nakon 29 izdanja u Evropi i Africi i 11 u Južnoj Americi, Dakar Rally 2027 će obilježiti devetu godinu događaja na Arapskom poluostrvu.

To će ujedno biti i najveće saudijsko izdanje do sada, s više od 5.000 km brzinaca prvi put u historiji relija na ovom mjestu.

Objašnjenje maratonskih bivaka

Dvije maratonske etape ponudit će vrlo različita iskustva noćenja:

Prvi maratonski bivak: osnovno "utočište" bez sadržaja i s obrocima u vojnom stilu

Drugi maratonski bivak: tehnička podrška nije dozvoljena, ali će takmičari imati pristup toaletima i kantini

06 Saudijska Arabija i dalje ima mnogo toga za ponuditi

Prema Casteri, Saudijska Arabija je i dalje daleko od potpuno istražene uprkos tome što je domaćin relija od 2020. godine.

"Saudijska Arabija je ogromna zemlja, koja još uvijek ima mnogo toga za ponuditi. Dakar je već istražio mnoge regije, uključujući i poznatu pustinju Empty Quarter, ali još uvijek ima mnogo toga za otkriti", kazao je on.

Još uvijek ima mnogo toga za istražiti u Saudijskoj Arabiji © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

"Daleko smo od iscrpljivanja potencijala Saudijske Arabije. Zasad smo fokusirani na predstojeće izdanje. Uvjeren sam da će pružiti nezaboravno iskustvo takmičarima, timovima i navijačima", poručio je Castera.