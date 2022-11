Red Bull RapLika jedinstveno je takmičenje u freestyle repanju koje se godinama održava u regionu, a kroz koje su se proslavili brojni mladi amateri. Za one koji do sad nisu bili na nekom od Red Bull RapLika izdanja, moramo reći da su svašta propustili. Najbolje će to dočarati neki od najzanimljivijih battleova koji su se održali u našoj zemlji, bilo u državnoj ili regionalnoj fazi takmičenja.