Red Bull Padel Dash Sarajevo 2026., prvi dan
Red Bull Padel Dash: Prvi dan državnog finala

Najbolji padel igrači i igračice u Challenger diviziji otvorili su državno finale uz dinamične mečeve, nepredvidive preokrete i jurnjavu do buzzera
Prvi dan državnog finala Red Bull Padel Dash-a u Padel centru Hills okupio je osam najboljih muških i osam najboljih ženskih parova u Challenger diviziji, koji su kroz intenzivan i uzbudljiv format otvorili završnicu takmičenja u Bosni i Hercegovini.
Takmičenje je započelo Round Robin fazom, gdje su svi parovi imali priliku odmjeriti snage jedni protiv drugih, a tempo igre od samog starta nije ostavljao prostor za greške. Svaki poen nosio je težinu, a svaki meč donosio novu dozu neizvjesnosti. Najuspješniji parovi izborili su prolaz dalje, gdje se igra dodatno ubrzala kroz fast four format, koji je dodatno naglasio brzinu, fokus i sposobnost donošenja odluka pod pritiskom.
Ipak, ono što Red Bull Padel Dash izdvaja od klasičnog padela jeste niz kreativnih elemenata koji igri daju potpuno novu dimenziju. Posebnu pažnju publike privukao je “buzzer” moment: utrka do dugmeta koja u pravom trenutku može zaustaviti igru protivnicima i potpuno promijeniti tok tirnira.
U pauzi između kvalifikacionih mečeva i završnice, publika je imala priliku da se i sama uključi u akciju kroz zabavni Cro Padel challenge. Nekolicina najspremnijih okušala se u preciznom ubacivanju loptica u burad, a smijeha i dobrog raspoloženja nije nedostajalo. Iako su se djevojke generalno pokazale nešto preciznijima, na kraju su i dvije najbolje takmičarke i dva najbolja takmičara osvojili vrijedne Cro Padel nagrade i dodatno zagrijali atmosferu pred samo finale.
Pobjednici Challenger divizije

Muškarci:
  1. Ervin Zukanović i Jasmin Ademović 🥇
  2. Amar Kahrović i Emin Selimadžović 🥈
  3. Miralem Nalić i Samir Bekrić 🥉
Žene:
  1. Džana Muratspahić i Amela Kazić 🥇
  2. Aila Mušović i Arijana Huremović 🥈
  3. Arnela Šabović i Meldina Ugarak 🥉
Prvi dan državnog finala pokazao je sve ono što Red Bull Padel Dash čini posebnim – brzinu, inovaciju i nepredvidivost. A ono najvažnije tek slijedi u nedjelju kada se najbolji od najboljih natječu za odlazak na Svjetsko prvenstvo u Kataru.
Događaj su podržali Cupra BiH, Cro Padel i Leda voda.
Pogledaj fotografije sa prvog dana takmičenja:
