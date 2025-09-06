Publika pristiže u Mostar, iz Sarajeva stigao poseban voz!

Pretposljednja stanica sezone Red Bull Cliff Diving Svjetske serije, koja se održava u Mostaru, danas dostiže svoju kulminaciju, a publika pristiže u grad na Neretvi. Nakon uzbudljiva dva dana takmičenja, danas je na programu četvrta i ujedno posljednja runda stanice u Mostaru. Uoči završnih skokova sa Starog mosta, u vodstvu su Rhiannan Iffland i Constantin Popovici, a Australka bi pobjedom osigurala svoju devetu titulu prvakinje Red Bull Cliff Diving Svjetske serije.

Red Bull Cliff Diving Mostar © redbull.ba

Publika polako stiže u Mostar, a stigao je i posebno organizovani voz iz Sarajeva. Putnici su uz ledeno hladan Red Bull uživali u opuštenoj atmosferi i zvuku gitare, kao i u prelijepoj ruti koja vodi kroz kanjon Neretve. Do samog početka događaja koriste priliku da prošetaju ulicama Mostara i počaste se nekim tradicionalnim bh. jelom.

Kao i prethodnih godina, ulaz je besplatan za sve one koji odluče posmatrati spektakularne skokove najboljih skakača i skakačica svijeta, a kapije su već otvorene. Osim takmičarskog, publiku očekuje i dodatni zabavni program.

Red Bull Cliff Diving Mostar © redbull.ba

Zvijezde Red Bull Cliff Diving Svjetske serije očekuje još po jedan završni skok, nakon čega će biti poznato ko će se popeti na pobjedničko postolje. Pobijedi li u ženskoj konkurenciji sjajna Australka Rhiannan, osim trijumfa će u Mostaru moći proslaviti i novi trofej kralja Kahekilija.

Današnji program počinje u 15:30 sati, a za one koji nisu u mogućnosti biti u Mostaru, tu je direktan prijenos na videoservisu YouTube, platformi Red Bull TV i Hayat TV.

Red Bull Cliff Diving Mostar © redbull.ba

Nakon završetka skokova i proglašenja pobjednika planiranog za 18:30 sati, zabava tu ne prestaje, nego se nastavlja na pet stageova u starogradskoj jezgri Mostara u sklopu festivala Old Town Street Fest, a to su Hamam Stage, Ali Baba Stage, Duradžik Stage, Lazy Stage i Bijeli Bar Stage. Muzički program je bogat, a uključuje i afterparty (Ali Baba).