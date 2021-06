„Osjećaj je bio nevjerovatan. Pošto volim izazove, sama pomisao na savladavanje ove staze bila je primamljiva. Nisam očekivala tu težinu, jer se iz doline sve čini lakšim. No, veliki entuzijazam i prepreka koja je bila ispred mene pomogli su mi da dam sve od sebe i istrajem do kraja. Priznaću da je trening do vrha bio vrlo zahtjevan, ali ne i nemoguć. Vodila sam se mišlju da je pogled uvijek ljepši sa vrha, a Igman i skakaonica su mi to i potvrdili“, kaže Jelena godinu dana kasnije.