U subotu 26. juna, Malo Polje na Igmanu ugostilo je prvu Red Bull 400 utrku u Bosni i Hercegovini. Oko 120 takmičara iz 9 zemalja oprobalo se u ekstremnom izazovu uspona uz skakaonicu. Kao pobjednici su na kraju izašli Adela Čomor u ženskoj i Aleksa Vuković u muškoj konkurenciji, no čestitati treba svim učesnicima koji su uspjeli pomjeriti vlastite granice i savladati „najtežih 400 metara u životu“.

„Puls prosječnog sportiste na početku ove utrke iznosi 50 do 70 otkucaja u minuti, da bi na kraju dostigao 170 do 200. Cirkulacija krvi je osam puta veća od normalne“, rekao je Bečković.

Što se tiče pristupa utrci, takmičari su imali različite strategije. Taktika Jelene Simović bila je „samo držati isti tempo od početka do kraja“, dok Jasmina Sinanović nije imala neku određenu strategiju: „Taktike zaista nema. Slušati tijelo, ići po osjećaju. To je ono čime se vodim na svim trkama.“

„Definitivno najtežih 400 metara u mom životu, ali je itekako vrijedilo. Prvi put sam ovo istrčala, stvarno predivan osjećaj, ne mogu to ni opisati“, iscrpljena, ali sretna bila je pobjednica Adela Čomor, bh. reprezentativka u disciplini 3000 metara sa preprekama.

