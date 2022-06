Red Bull 400 na Igmanu: Otvorene prijave!

It's official! Sve što sada trebaš napraviti je odraditi par klikova i početi s pripremom za vertikalni uspon na skijašku skakaonicu. Osvajanje kultne skakaonice na Malom Polju održat će se 2. jula, a prijaviti se možeš na www.kupikartu.ba.

