Red Bull 400: RASPRODANO

Ovogodišnje izdanje utrke Red Bull 400 zvanično je rasprodano! Sva mjesta popunjena su rekordnom brzinom, a ukupno 230 takmičara spremno je da odmjeri snagu, izdržljivost i karakter na jednoj od najintenzivnijih utrka na svijetu.

Najkraćih, ali vjerovatno i najtežih 400 metara ponovo će okupiti trkače, rekreativce, sportiste i sve one željne izazova koji pomjeraju granice. Uspon koji ne prašta, strmina koja testira svaki korak i atmosfera zbog koje adrenalin raste od starta do cilja, upravo to čini Red Bull 400 jedinstvenim iskustvom.

Veliki interes i potpuno popunjene prijave potvrđuju da utrka iz izdanja u izdanje postaje jedan od najiščekivanijih sportskih događaja za ljubitelje trčanja i ekstremnih izazova u Bosni i Hercegovini.

Sve je sada spremno za dan kada će 230 učesnika krenuti uzbrdo u borbu protiv uspona, vremena i samih sebe.

Svi registrovani učesnici uskoro će na mail dobiti informacije o preuzimanju startnih brojeva i vremenu starta utrke.