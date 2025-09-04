Neobičan prizor Mostaru: Red Bull “airdrop” iznenadio prolaznike

, centar starog grada probudio se uz jednu nesvakidašnju i zabavnu scenu. U ranim jutarnjim satima, na ulici Kujundžiluk, koja vodi ka Starom mostu, prolaznici, vlasnici radnji i turisti zastali su iznenađeni pred neobičnim prizorom.

Na kaldrmi je stajala velika drvena kutija zakačena za padobran, a na njoj je pisalo jednostavno – Red Bull Airdrop. Kako se kutija lagano otvarala, iz nje su provirile prve limenke Red Bulla, a glas o neobičnom “daru s neba” munjevito se proširio gradom.