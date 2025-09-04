© redbull.ba
Cliff Diving
Neobičan prizor Mostaru: Red Bull “airdrop” iznenadio prolaznike
Jutro u Mostaru počelo je nesvakidašnjim prizorom. Velika kutija s padobranom spustila se u stari grad, a prolaznici su ubrzo otkrili šta se krije unutra.
Uoči početka Red Bull Cliff Divinga u Mostaru, centar starog grada probudio se uz jednu nesvakidašnju i zabavnu scenu. U ranim jutarnjim satima, na ulici Kujundžiluk, koja vodi ka Starom mostu, prolaznici, vlasnici radnji i turisti zastali su iznenađeni pred neobičnim prizorom.
Na kaldrmi je stajala velika drvena kutija zakačena za padobran, a na njoj je pisalo jednostavno – Red Bull Airdrop. Kako se kutija lagano otvarala, iz nje su provirile prve limenke Red Bulla, a glas o neobičnom “daru s neba” munjevito se proširio gradom.
Ubrzo se oko kutije okupila radoznala ekipa – turisti su vadili telefone da ovjekovječe trenutak, prolaznici su sa osmijehom prilazili, a svi su imali priliku da se posluže Red Bullom.
Bila je to simpatična i šaljiva aktivacija koja je unijela vedrinu u jutro, izmamila osmijehe na licima i pružila svima malu dozu dodatne energije i kriiia.
Na ovaj način, Red Bull je još jednom pokazao da spektakl u Mostaru počinje mnogo prije prvog skoka – energija i dobra atmosfera šire se gradom čim Cliff Diving zakuca na vrata.