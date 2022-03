Rhiannan Iffland: Prvenstvo prvi put dolazi u Australiju i to ne samo na jednu stanicu, već na završnicu sezone. Vau! Jako je uzbudljivo, posebno za mene, jer se nalazi nedaleko od mjesta gdje sam odrasla. Mislim da će to biti - za mene lično - najuzbudljivije i najnevjerovatnije takmičenje do sada. Jedva čekam da stanem gore i doživim taj trenutak.