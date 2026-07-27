Borba za titule nastavlja se skokovima sa Starog mosta!

S tri različita pobjednika u muškoj konkurenciji dosad, aktuelnom prvakinjom Rhiannan Iffland (Australija) koja lovi novu pobjedu na jednoj od za nju najuspješnijih lokacija u kalendaru te prvenstvom koje ulazi u odlučujuću drugu polovinu sezone, Red Bull Cliff Diving Svjetska serija stiže u Mostar na jednu od najiščekivanijih stanica sezone. Od 30. jula do 1. augusta sportisti iz 13 zemalja okupit će se na kultnom Starom mostu, dok Bosna i Hercegovina obilježava deset godina prisustva u kalendaru Svjetske serije.

Kako prvenstvo ulazi u svoju drugu polovinu, svaki bod postaje sve važniji. Tri stanice donijele su tri različita pobjednika u muškoj konkurenciji, pri čemu su Aidan Heslop (Velika Britanija), James Lichtenstein (SAD) i Constantin Popovici (Rumunija) ostvarili po jednu pobjedu, ostavljajući utrku za trofej Kralja Kahekilija potpuno otvorenom. Heslopov izvanredan povratak nakon prošlogodišnje povrede doveo je Britanca na vrh ukupnog poretka, uprkos tome što nastupa s pozivnicom (wildcard). Sada ima priliku postati sljedeći muški takmičar s pozivnicom koji će osvojiti naslov u Svjetskoj seriji, nakon što je to 2025. godine uspjelo Garyju Huntu (Francuska).

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Nakon pobjede u Kopenhagenu, Popovici se vraća na mjesto gdje je 2025. godine ostvario svoj posljednji trijumf u Mostaru, s ciljem da nastavi pobjednički niz. Tridesetsedmogodišnji Rumun također je nadomak novog velikog dostignuća, jer trenutno dijeli drugo mjesto na vječnoj listi pobjednika s 11 pobjeda u Svjetskoj seriji.

Red Bull Cliff Diving - Mostar © Sulejman Omerbašić Red Bull Cliff Diving - Mostar © Sulejman Omerbašić Red Bull Cliff Diving - Mostar © Romina Amato Red Bull Cliff Diving - Mostar © Sulejman Omerbašić Red Bull Cliff Diving - Mostar © Sulejman Omerbašić

Ženska konkurencija vraća se na jednu od omiljenih lokacija fenomenalne Rhiannan Iffland. Takmičenje je u Mostaru do sada održano osam puta i dalo je pet različitih pobjednica, ali Iffland je i dalje jedina sportistkinja koja je na ovoj lokaciji slavila više od jednom. Australka s rekordne četiri pobjede, uključujući i prošlogodišnje izdanje, najuspješnija je skakačica u historiji takmičenja na Starom mostu. Kako aktuelna liderka Svjetske serije nastavlja pohod ka desetoj uzastopnoj ukupnoj tituli, novom pobjedom u Bosni i Hercegovini dodatno bi učvrstila svoju poziciju uoči posljednje dvije stanice sezone.

Međutim, i njene rivalke u Mostar dolaze s vlastitim ciljevima i željom za rekordima koji su im nadohvat ruke. Kanađanki Molly Carlson potreban je još samo jedan plasman na pobjedničko postolje kako bi stigla do ukupno 25 podijuma u Svjetskoj seriji, dok se prošlogodišnja drugoplasirana u Mostaru, Australka Xantheia Pennisi, vraća na jedno od svojih najuspješnijih borilišta. Novi plasman među tri najbolje značio bi njen deseti podijum u karijeri.

Kada je riječ o ukupnom poretku, Simone Leathead (Kanada), Carlson, kao i Amerikanke Lisa Faulkner i Kaylea Arnett, trenutno su u borbi za mjesta na pobjedničkom postolju, dok sezona ulazi u svoju odlučujuću fazu.

Malo je borilišta koja utjelovljuju duh cliff divinga (skokova s litica) poput Starog mosta. Otkako je 2015. godine uvršten na kalendar Svjetske serije, ovaj UNESCO-ov lokalitet svjetske baštine postao je jedno od najprepoznatljivijih mjesta ovog sporta, pružajući pozornicu za brojne nezaboravne trenutke, od prve pobjede Jonathana Paredesa u Svjetskoj seriji 2015. godine i savršenog učinka Constantina Popovicija s pet maksimalnih ocjena 10 u 2019. godini, pa do nastupa koji su donosili šampionske titule.

U čast tradiciji

Impresivni kameni luk povezuje obale smaragdne Neretve i ostaje u srcu stoljetne mostarske tradicije skokova u vodu. U čast toj tradiciji, prva runda skokova ponovo će biti izvedena direktno s historijskog mosta, nakon čega će se takmičenje za preostale runde preseliti na posebno izgrađenu platformu.

Dodatnu svečanu atmosferu jubileju daje činjenica da se ovogodišnje takmičenje prvi put održava u jeku bosanskohercegovačkog ljeta, na prijelazu između jula i augusta, odnosno tokom najprometnijeg dijela sezone u Mostaru, kada će visoke temperature i hiljade posjetilaca pretvoriti obale Neretve u prirodni amfiteatar za jedan od najspektakularnijih sportskih događaja na svijetu.

Deset godina nakon što je Svjetska serija prvi put stigla ispod čuvenog Starog mosta, Mostar je postao mnogo više od običnog borilišta. To je mjesto gdje se stoljetna lokalna tradicija susreće s najvišim nivoom modernih skokova u vodu s litica i gdje će biti održan jedan od ključnih vikenda u borbi za trofeje Kralja Kahekilija u sezoni za 2026. godinu.

Kako gledati uživo

Oni koji ne budu u mogućnosti posjetiti Mostar u danima održavanja takmičenja, skokove sa Starog mosta moći će pratiti uživo na YouTube kanalu Red Bull Cliff Diving Svjetske serije (petak i subota), dok je direktni prijenos finalnog dana takmičenja (subota) osiguran i putem platforme Red Bull TV te Hayat TV.

Takmičari s pozivnicom (wildcard) u Mostaru su (žene i muškarci): Stella Forsyth (Australija), Maike Halbisch (Njemačka), Morgane Herculano (Švicarska), Iris Schmidbauer (Njemačka), Michael Foisy (Kanada), Miguel Garcia (Kolumbija), Sergio Guzman (Meksiko), Aidan Heslop (Velika Britanija), Yolotl Martinez (Meksiko) i Pierrick Schafer (Švicarska).

Ukupni poredak (nakon 3 od 6 stanica):

- žene:

1. Rhiannan Iffland (Australija) – 57 bodova

2. Simone Leathead (Kanada) – 37

3. Molly Carlson (Kanada) – 33

4. Lisa Faulkner (SAD) – 33

5. Kaylea Arnett (SAD) – 31

- muškarci:

1. Aidan Heslop (wildcard, Velika Britanija) – 52 boda

2. James Lichtenstein (SAD) – 44

3. Constantin Popovici (Rumunija) – 35

4. Catalin Preda (Rumunija) – 32

5. Jonathan Paredes (Meksiko) – 23.