Red Bull Cliff Diving: Heslop, Lichtenstein i Popovici u borbi za titulu

Nakon četiri stanice održane na tri kontinenta, borba za titulu u muškoj konkurenciji Red Bull Cliff Diving Svjetske serije za 2026. godinu svodi se na posljednje takmičenje. Od 25. do 27. septembra najbolji svjetski skakači u vodu s litica vraćaju se u Polignano a Mare u Italiji, gdje će se trojica takmičara međusobno boriti za trofej kralja Kahekilija u finalu sezone.

Andrea Barnaba © Mauro Puccini / Red Bull Content Pool Aidan Heslop © Romina Amato / Red Bull Content Pool James Lichtenstein © Romina Amato / Red Bull Content Pool Simone Leathead © Dean Treml / Red Bull Content Pool Constantin Popovici © Predrag Vučković / Red Bull Content Pool Rhiannan Iffland © Romina Amato / Red Bull Content Pool Constantin Popovici © Predrag Vučković / Red Bull Content Pool Rhiannan Iffland i Aidan Heslop © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Dok je Australka Rhiannan Iffland osigurala svoju rekordnu desetu titulu u Mostaru, jednu stanicu takmičenje prije kraja sezone, situacija u muškoj konkurenciji i dalje je potpuno otvorena. Samo 13 bodova dijeli vodećeg u poretku Svjetske serije Aidana Heslopa, Jamesa Lichtensteina i osvajača titule iz 2023. godine Constantina Popovicija uoči posljednja četiri skoka u sezoni.

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Za Heslopa, prvaka iz 2024. godine, osvajanje druge titule u Svjetskoj seriji predstavljalo bi krunu izvanredne povratničke sezone. Britanac se ove godine vratio takmičenju kao takmičar s wildcardom nakon jednogodišnje pauze zbog povrede te sada ima priliku postati drugi skakač nakon Garyja Hunta, koji je više od jednom osvojio titulu u muškoj konkurenciji. Time bi također postao tek drugi muški takmičar s pozivnicom koji je osvojio trofej Kralja Kahekilija nakon što je to uspjelo Huntu 2025. godine.

Lichtenstein u Italiju dolazi s prilikom da ispiše historiju za SAD. Nakon što je postao prvi Amerikanac koji je pobijedio na domaćem terenu nakon prošlosezonskog finala sezone u Bostonu i uspješno odbranio tu pobjedu pred domaćom publikom na takmičenju u St. Petersburgu na Floridi u junu, sezona za 2026. godinu omogućila je 31-godišnjaku da se etablira kao ozbiljan kandidat za titulu. Titula bi ga učinila prvim Amerikancem koji je osvojio Red Bull Cliff Diving Svjetsku seriju.

I Popovici je čvrsto u igri. Rumun koji je osvojio trofej Kralja Kahekilija 2023. godine, ima istu priliku da ponovi uspjeh kao i njegov rival iz Velike Britanije. U Polignano a Mare dolazi nakon sezone u kojoj je ostvario dvije pobjede i jedno mjesto na podijumu, a tvrdi da je pritisak na dvojici takmičara koji su ispred njega u poretku. Nova titula mu je i dalje na dohvat ruke.

Hunt za vodećom četvorkom skakača zaostaje samo dva boda u ukupnom poretku, što bi mu donijelo automatsku kvalifikaciju za mjesto stalnog takmičara naredne sezone. Još jedan jubilej u izuzetnoj karijeri 42-godišnjeg Francuza je pred vratima.

Iffland se vraća na mjesto svojih pobjeda

Iako je titula u ženskoj konkurenciji već odlučena u Mostaru, i dalje će biti mnogo toga na kocki kada se Iffland vrati na lokaciju na kojoj je praktično nepobjediva.

Ova 35-godišnja Australka jedina je žena u ovogodišnjoj postavi koja je ostvarila pobjedu na takmičenju Svjetske serije u Polignano a Mareu. Svoj impresivni niz započela je 2017. godine te je pobijedila na ovoj lokaciji u svakom od prethodnih devet izdanja Svjetske serije. Već je rekorderka po broju pojedinačnih pobjeda u Italiji u obje konkurencije, ženskoj i muškoj, a sada ima priliku da upiše i 10. pobjedu na istoj lokaciji.

Polignano a Mare bit će također jubilaran za fenomenalnu prvakinju, jer će s platforme skočiti 60. put u Svjetskoj seriji.

Ponovo će se suočiti sa snažnom konkurencijom, a to su Kanađanke Molly Carlson i Simone Leathead, kao i Amerikanka Kaylea Arnett. One su već osigurale svoja mjesta u rosteru za 2027. godinu uoči finala. U međuvremenu, Xantheia Pennisi iz Australije zaostaje samo šest bodova za četvrtim mjestom i imat će posljednju priliku da osigura automatsko mjesto u postavi za narednu sezonu i pritom potisne jednu od svojih rivalki.

Finale u srcu akcije

Malo je lokacija koje su tako usko povezane s Red Bull Cliff Diving Svjetskom serijom kao Polignano a Mare. Ovo spektakularno mjesto na Jadranu prvi put je ugostilo takmičenje 2009. godine, a sada će biti domaćin 14. takmičenja Svjetske serije i po treći put finala sezone nakon 2018. i 2021. godine.

Način na koji se takmičenje odvija u samom srcu grada ono je što ga zaista izdvaja od drugih lokacija u Svjetskoj seriji. Takmičari prolaze uskim ulicama Polignano a Marea kroz masu ljudi kako bi stigli do mjesta za skokove, dok se gledaoci okupljaju na balkonima, rubovima litica, plaži i historijskom mostu kako bi pratili akciju.

Takmičari skaču s privatnih objekata i balkona, pretvarajući karakterističnu arhitekturu grada i njegov položaj na liticama u sastavni dio takmičenja. Prva runda počinje na privatnom balkonu koji se nadovezuje na spavaću sobu, nakon čega se takmičenje u drugoj, trećoj i četvrtoj rundi seli na platforme na krovnoj terasi.

Ove godine će se na domaćem takmičenju nadmetati troje italijanskih skakača, Elisa Cosetti, Andrea Barnaba i Davide Baraldi, čime se dodatno naglašava lokalna povezanost jednog od najstrastvenije podržanih događaja u kalendaru.

Posljednji test

Finale će okupiti etablirane stalne takmičare sezone i dosad neviđenu grupu talenata u muškoj konkurenciji, gdje će se osam takmičara s wildcardom suprotstaviti samo četvorici iz stalnog rostera.

S obzirom na to da Heslopa, Lichtensteina i Popovicija dijeli samo nekoliko bodova, svaka pozicija, a potencijalno i svaki pojedinačni rezultat skoka, mogli bi biti presudni u borbi za trofej Kralja Kahekilija.

Posljednji put u 2026. godini najbolji svjetski skakači u vodu s litica stat će na platforme visoke 21 i 27 metara, a u Polignano a Mareu gdje ulice, balkoni i litice postaju dio takmičenja, sezona će biti završena odlukom o jednoj tituli koja još uvijek čeka svog osvajača.

Takmičari s wildcardom u Polignano a Mareu su Elisa Cosetti, Stella Forsyth, Morgane Herculano, Iris Schmidbauer, Davide Baraldi, Andrea Barnaba, Nikita Fedotov, Michael Foisy, Miguel Garcia, Sergio Guzman, Aidan Heslop i Yolotl Martinez.

Posljednje ovosezonsko takmičenje Red Bull Cliff Diving Svjetske serije bit će moguće pratiti putem videoservisa YouTube i platforme Red Bull TV.

Ukupni poredak (nakon četiri od pet stanica):

- žene:

1. Rhiannan Iffland (Australija) – 77 bodova

2. Molly Carlson (Kanada) – 50

3. Simone Leathead (Kanada) – 44

4. Kaylea Arnett (SAD) – 41

5. Xantheia Pennisi (Australija) – 35

- muškarci:

1. Aidan Heslop (W) (Velika Britanija) – 68 bodova

2. James Lichtenstein (SAD) – 57

3. Constantin Popovici (Rumunija) – 55

4. Catalin Preda (Rumunija) – 32

5. Gary Hunt (Francuska) – 30.